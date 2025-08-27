R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a n a s c i t a s i a m o m a s c h i o f e m m i n e . P u n t o . È l a b i o l o g i a a d e c i d e r l o : n e g a r l o è c o m e s o s t e n e r e c h e l a t e r r a è p i a t t a . N e s s u n o v u o l e m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e i d i r i t t i d e l l a c o m u n i t à L g b t q , m a p o s i z i o n i c o m e q u e l l a d e l l ’ a s s e s s o r e d i P a d o v a , c h e h a a f f i s s o i l f i o c c o a r c o b a l e n o , r i s c h i a n o d i r a p p r e s e n t a r e u n a d e r i v a e s t r e m i s t a c h e p u ò p o r t a r e a l l ’ e f f e t t o o p p o s t o , m e t t e n d o i n p e r i c o l o a n c h e p r o p r i o q u e i d i r i t t i c h e s i v o r r e b b e r o d i f e n d e r e . L ’ e s e m p i o d e g l i S t a t i U n i t i n o n h a i n s e g n a t o n u l l a a q u e s t i p a l a d i n i d e i d i r i t t i ” . C o s ì M a r i a s t e l l a G e l m i n i , s e n a t r i c e d i N o i m o d e r a t i .