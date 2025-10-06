R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l f o n d a m e n t a l e a p p u n t a m e n t o d e l m o v i m e n t o p a c i f i s t a i t a l i a n o a s s u m e q u e s t ’ a n n o u n s i g n i f i c a t o s e p o s s i b i l e a n c o r a p i ù r i l e v a n t e , d o p o l e p i a z z e e l e e n o r m i m o b i l i t a z i o n i d e g l i u l t i m i g i o r n i " . C o s ì i n u n a n o t a M a r t a B o n a f o n i , c o o r d i n a t r i c e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c o n d e l e g a a l T e r z o S e t t o r e e a l l ’ A s s o c i a z i o n i s m o , i n t e r v e n u t a o g g i a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d e l l a M a r c i a P e r u g i a A s s i s i p r e s s o l a s a l a d e l l a S t a m p a E s t e r a . " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o a d e r i s c e a l l a M a r c i a P e r u g i a A s s i s i p r e v i s t a p e r d o m e n i c a 1 2 o t t o b r e e s a r à a l f i a n c o d e l l a m o l t i t u d i n e d i s i g l e e d a s s o c i a z i o n i , n o n c h é d e l l e c e n t i n a i a t r a C o m u n i , P r o v i n c e , R e g i o n i e s c u o l e d a t u t t o i l P a e s e , c o n u n a p r e s e n z a p r e v i s t a d i o l t r e 1 0 m i l a s t u d e n t i e s t u d e n t e s s e " .