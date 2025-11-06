R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i p u b b l i c i p e r l a s c u o l a e g l i e n t i l o c a l i è i l s e g n o t a n g i b i l e d e l l ’ i m p e g n o d e l g o v e r n o M e l o n i p e r i l a v o r a t o r i d e l s e t t o r e p u b b l i c o . I c o n t r a t t i s o t t o s c r i t t i r i g u a r d a n o l a t o r n a t a 2 0 2 2 - 2 0 2 4 e p r e v e d o n o a u m e n t i m e d i m e n s i l i d i 1 5 0 e u r o p e r i d i p e n d e n t i p u b b l i c i d i r e g i o n i , p r o v i n c e e c o m u n i e d i 1 5 0 e u r o p e r i d o c e n t i e 1 1 0 p e r i l p e r s o n a l e A t a . S o m m e , q u e s t ’ u l t i m e , c h e s i a g g i u n g o n o a q u e l l e s t a n z i a t e p e r i l c o n t r a t t o 2 0 1 9 - 2 0 2 1 : 1 2 3 e u r o p e r i d o c e n t i e 8 9 p e r i l p e r s o n a l e A t a " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n S e n a t o , R a f f a e l e S p e r a n z o n . " D o p o a n n i d i s t a l l o , c o l n o s t r o e s e c u t i v o s i s b l o c c a a n c h e u n a c o n d i z i o n e c h e g r a v a v a s u l p e r s o n a l e p u b b l i c o e c h e f i n a l m e n t e a d e s s o h a a v u t o u n a r i s p o s t a c o n c r e t a . A u m e n t a n o p e r c i ò i s a l a r i , i l t u t t o u n i t o a l t a g l i o d e l l ’ I r p e f n e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o c h e f a r à c o s ì a u m e n t a r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e , c o n b u o n a p a c e d e l l ’ o p p o s i z i o n e e d i c h i a g i t a l e p i a z z e i n v o c a n d o l a m a n c a n z a d i d e m o c r a z i a i n I t a l i a , m e n t r e c h i g o v e r n a d i m o s t r a o g n i g i o r n o d i p i ù d i a v e r e a c u o r e l a s o r t e d e g l i i t a l i a n i " , c o n c l u d e .