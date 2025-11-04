R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a f i r m a d e l n u o v o c o n t r a t t o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e p e r i l c o m p a r t o E n t i l o c a l i , a n n u n c i a t o d a l m i n i s t r o d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e P a o l o Z a n g r i l l o , è u n ’ o t t i m a n o t i z i a c h e a c c o g l i a m o c o n g r a n d e f a v o r e . E ’ u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e e c o n c r e t o a t t e s o d a t e m p o , c h e r i c o n o s c e i l v a l o r e e l a p r o f e s s i o n a l i t à d e g l i o l t r e 4 3 0 m i l a d i p e n d e n t i i m p e g n a t i o g n i g i o r n o n e i c o m u n i , n e l l e p r o v i n c e e n e l l e r e g i o n i ” . C o s ì i n u n a n o t a R o b e r t o P e l l a , d e p u t a t o e c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l l a C a m e r a , v i c e r e s p o n s a b i l e e n t i l o c a l i d i F o r z a I t a l i a e s i n d a c o d i V a l d e n g o . “ G l i i n c r e m e n t i r e t r i b u t i v i p r e v i s t i e g l i a r r e t r a t i r a p p r e s e n t a n o n o n s o l o u n g i u s t o r i c o n o s c i m e n t o e c o n o m i c o , m a a n c h e u n s e g n a l e d i a t t e n z i o n e v e r s o c h i , s u l t e r r i t o r i o , g a r a n t i s c e s e r v i z i e s s e n z i a l i e q u a l i t à a m m i n i s t r a t i v a a i c i t t a d i n i , v e r s o c h i r a p p r e s e n t a i l p r i m o p r e s i d i o d e l l o S t a t o s u l t e r r i t o r i o p e r i c i t t a d i n i . U n p a s s o i m p o r t a n t e , d u n q u e , p e r r a f f o r z a r e l ’ e f f i c i e n z a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , a b e n e f i c i o d e l l e n o s t r e c o m u n i t à e d e i t e r r i t o r i ” , c o n c l u d e .