Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Gli stipendi continuano a crescere grazie allimpegno del governo Meloni che ha consentito il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici stanziando risorse ingenti dopo anni di stallo. Nelle tasche dei lavoratori ogni mese ci saranno tra i 110 e i 150 euro in più. Aumenti significativi soprattutto se li inseriamo in un quadro complessivo di interventi predisposti dallEsecutivo, come il taglio strutturale dellirpef, e che hanno come obiettivo unico quello di aumentare il potere dacquisto delle famiglie e quindi il loro benessere". Cosi il vicecapogruppo di Fratelli dItalia, Augusta Montaruli. "Alle critiche dellopposizione rispondiamo come sempre con i fatti, con buona pace del leader della Cgil Landini che è ormai troppo concentrato sul suo ruolo di portavoce delle opposizioni per curarsi di come stanno i lavoratori. E visti i risultati appare evidente che è meglio così", conclude.