R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i s t i p e n d i c o n t i n u a n o a c r e s c e r e g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e l g o v e r n o M e l o n i c h e h a c o n s e n t i t o i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i d e i d i p e n d e n t i p u b b l i c i s t a n z i a n d o r i s o r s e i n g e n t i d o p o a n n i d i s t a l l o . N e l l e t a s c h e d e i l a v o r a t o r i o g n i m e s e c i s a r a n n o t r a i 1 1 0 e i 1 5 0 e u r o i n p i ù . A u m e n t i s i g n i f i c a t i v i s o p r a t t u t t o s e l i i n s e r i a m o i n u n q u a d r o c o m p l e s s i v o d i i n t e r v e n t i p r e d i s p o s t i d a l l ’ E s e c u t i v o , c o m e i l t a g l i o s t r u t t u r a l e d e l l ’ i r p e f , e c h e h a n n o c o m e o b i e t t i v o u n i c o q u e l l o d i a u m e n t a r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e e q u i n d i i l l o r o b e n e s s e r e " . C o s i i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , A u g u s t a M o n t a r u l i . " A l l e c r i t i c h e d e l l ’ o p p o s i z i o n e r i s p o n d i a m o c o m e s e m p r e c o n i f a t t i , c o n b u o n a p a c e d e l l e a d e r d e l l a C g i l L a n d i n i c h e è o r m a i t r o p p o c o n c e n t r a t o s u l s u o r u o l o d i p o r t a v o c e d e l l e o p p o s i z i o n i p e r c u r a r s i d i c o m e s t a n n o i l a v o r a t o r i . E v i s t i i r i s u l t a t i a p p a r e e v i d e n t e c h e è m e g l i o c o s ì " , c o n c l u d e .