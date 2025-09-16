R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I f u n z i o n a r i p u b b l i c i – p e r v o l o n t à d e l l a C o s t i t u z i o n e - d e v o n o o p e r a r e a l s e r v i z i o d e l l a c o l l e t t i v i t à e v a n n o s o t t r a t t i a l l ’ i n f l u e n z a d e i p a r t i t i p o l i t i c i . D a q u i l a n e c e s s i t à d i o r g a n i z z a r e i p u b b l i c i u f f i c i s e c o n d o i l p r i n c i p i o d i i m p a r z i a l i t à c h e è c o n d i z i o n e d i b u o n a n d a m e n t o p e r c h é c o n s e n t e d i e s e r c i t a r e l a d i s c r e z i o n a l i t à a m m i n i s t r a t i v a s u l l a b a s e d i c r i t e r i o g g e t t i v i , a t t r a v e r s o u n a p o n d e r a t a v a l u t a z i o n e d i t u t t i g l i i n t e r e s s i c o i n v o l t i , p u b b l i c i e p r i v a t i . Q u e s t o m o d o d i o p e r a r e d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i c o s t i t u i s c e g a r a n z i a d i p a r i t à d i t r a t t a m e n t o p e r t u t t i i c i t t a d i n i c h e e n t r a n o i n r a p p o r t o c o n i l l o r o o p e r a t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a l Q u i r i n a l e i v i n c i t o r i d e l n o n o c o r s o - c o n c o r s o d e l l a S c u o l a n a z i o n a l e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e .