R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e è r i c h i e s t o , o g g i , u n p r o f o n d o a g g i o r n a m e n t o c u l t u r a l e p e r p o t e r o p e r a r e c o n e f f i c a c i a i n u n m o n d o c h e c a m b i a s e m p r e p i ù r a p i d a m e n t e , f a c e n d o e m e r g e r e r i s c h i e o p p o r t u n i t à . S o n o a v o i r i c h i e s t e - c o m e h a s o t t o l i n e a t o l a p r e s i d e n t e S e v e r i n o - c o n o s c e n z e , c o m p e t e n z e e a t t i t u d i n i c h e v i c o n s e n t a n o , i n p a r t i c o l a r e , d i p r o m u o v e r e c a m b i a m e n t o e i n n o v a z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a l Q u i r i n a l e i v i n c i t o r i d e l n o n o c o r s o - c o n c o r s o d e l l a S c u o l a n a z i o n a l e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e .