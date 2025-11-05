R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ M o l t o b e n e l a s o t t o s c r i z i o n e d e l c o n t r a t t o p e r i l C c n l 2 0 2 5 - 2 0 2 7 d e l c o m p a r t o I s t r u z i o n e e R i c e r c a . G r a z i e a m a g g i o r i r i s o r s e e a s i g n i f i c a t i v i i n c r e m e n t i c o n t r a t t u a l i p e r d o c e n t i , p e r s o n a l e A t a e r i c e r c a t o r i , s i v a l o r i z z a i l r u o l o c e n t r a l e d i c h i o g n i g i o r n o i n v e s t e n e l f u t u r o d e l P a e s e . C o n l ’ i m p e g n o d e l m i n i s t r o Z a n g r i l l o p o r t i a m o a t e r m i n e u n a l t r o o b i e t t i v o c o n c r e t o d i q u e s t o g o v e r n o , a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ a t t e n z i o n e v e r s o s c u o l a , u n i v e r s i t à e r i c e r c a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i .