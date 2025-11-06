R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o M e l o n i c o n f e r m a i l s u o i m p e g n o n e i c o n f r o n t i d e i l a v o r a t o r i : f i r m a t o i n f a t t i i l r i n n o v o d e l c o n t r a t t o p e r i l p e r s o n a l e d e l l a s c u o l a e d e g l i e n t i l o c a l i , g a r a n t e n d o a u m e n t i m e d i d i c i r c a 1 5 0 e u r o a l m e s e p e r i d o c e n t i e 1 1 0 e u r o p e r i l p e r s o n a l e t e c n i c o - a m m i n i s t r a t i v o , c o n a r r e t r a t i f i n o a 2 . 0 0 0 e u r o p e r s i n g o l o d o c e n t e . L ’ a c c o r d o , s o t t o s c r i t t o s e n z a l a C g i l , c h e c r i t i c a e p e n s a s o l o a l l e p a s s e r e l l e i n p i a z z a , m i l l a n t a n d o a t t e n z i o n e p e r i l a v o r a t o r i o v v i a m e n t e s o l o a p a r o l e , c o i n v o l g e c i r c a 1 , 2 m i l i o n i d i d i p e n d e n t i p u b b l i c i e f a p a r t e d i u n p i a n o p i ù a m p i o c h e p u n t a a r i c o n o s c e r e i n c r e m e n t i s a l a r i a l i d e l 1 2 - 1 4 % p e r 3 , 4 m i l i o n i d i s t a t a l i e n t r o i l 2 0 2 7 " . C o s ì M a r c e l l o C o p p o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e c o m p o n e n t e c o m m i s s i o n e L a v o r o . " G r a z i e a G i o r g i a M e l o n i , d o p o a n n i d i p a r a l i s i , v i e n e r e s t i t u i t a d i g n i t à a i l a v o r a t o r i , c o n u n a m a n o v r a c h e t a g l i a l ' I r p e f e a c o n t r a t t i p i ù s t a b i l i : b u s t e p a g a p i ù p e s a n t i , m a g g i o r e p o t e r e d ' a c q u i s t o p e r l e f a m i g l i e " , c o n c l u d e .