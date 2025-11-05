R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l a f i r m a d e l c o n t r a t t o p e r i l c o m p a r t o I s t r u z i o n e e R i c e r c a : u n r i s u l t a t o c h e d i m o s t r a l ’ i m p e g n o d e l m i n i s t r o Z a n g r i l l o e d e l g o v e r n o n e l s o s t e n e r e c h i o g n i g i o r n o l a v o r a p e r f o r m a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i e p r o m u o v e r e l ’ i n n o v a z i o n e . C o n q u e s t o a c c o r d o , c h e c o m p o r t a u n i n c r e m e n t o m e d i o a r e g i m e d i c i r c a 1 5 0 e u r o m e n s i l i p e r t r e d i c i m e n s i l i t à , s i r e s t i t u i s c e d i g n i t à e c o n o m i c a e p r o f e s s i o n a l e a d o c e n t i , r i c e r c a t o r i e p e r s o n a l e t e c n i c o - a m m i n i s t r a t i v o " . C o s ì P a o l o B a r e l l i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F o r z a I t a l i a . " È u n s e g n a l e c o n c r e t o d i a t t e n z i o n e v e r s o l a c o n o s c e n z a e l ' i n n o v a z i o n e c o m e m o t o r i d e l l o s v i l u p p o d e l P a e s e . C o l p i s c e c h e l a C g i l n o n a b b i a f i r m a t o p e r c h é c o s ì d i m o s t r a i n e q u i v o c a b i l m e n t e d i n o n a v e r e r e a l m e n t e a c u o r e g l i i n t e r e s s i d e i l a v o r a t o r i " , c o n c l u d e .