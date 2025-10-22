R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N e g l i u l t i m i m e s i i l l i t o r a l e r o m a n o s t a v i v e n d o u n a u m e n t o p r e o c c u p a n t e d e i r e a t i , c o n e p i s o d i d i v i o l e n z a e i n t i m i d a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a n o u n v e r o s e g n a l e d ’ a l l a r m e . P e r q u e s t o , c o m e g r u p p o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a , a b b i a m o c h i e s t o u n a m i s s i o n e a O s t i a , a c u i i e r i h o p a r t e c i p a t o , i n c o n t r a n d o l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a , l a D i a , l e F o r z e d e l l ’ o r d i n e , i l S i n d a c o G u a l t i e r i e i l P r e f e t t o d i R o m a " . L o d i c h i a r a l a s e n a t r i c e E n z a R a n d o ( P d ) , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e A n t i m a f i a . “ L a m i s s i o n e – s p i e g a R a n d o – è s t a t a p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e : c i h a r e s t i t u i t o l ’ i m m a g i n e d i u n t e r r i t o r i o c h e , a c c a n t o a i s e g n i v i s i b i l i d i i n t i m i d a z i o n e e v i o l e n z a , v i v e a n c h e u n p e r i c o l o s o i n a b i s s a m e n t o d e l l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i , c h e r e i n v e s t o n o i p r o v e n t i d e l t r a f f i c o d i d r o g a n e l l ’ e c o n o m i a l o c a l e . È u n a d i n a m i c a c h e r i c h i e d e u n i m p e g n o c o s t a n t e , s o s t e n e n d o i l l a v o r o s t r a o r d i n a r i o d i m a g i s t r a t i e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e r a f f o r z a n d o l ’ a l l e a n z a c o n l ’ a n t i m a f i a s o c i a l e , c o n q u e l l a r e t e d i c i t t a d i n i , a s s o c i a z i o n i , i m p r e n d i t o r i e p r o f e s s i o n i s t i c h e o g n i g i o r n o d i f e n d o n o l a l e g a l i t à e l a l i b e r t à s u l t e r r i t o r i o . ” " O s t i a n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t a s o l a . O c c o r r e u n ’ a z i o n e c o m u n e t r a i s t i t u z i o n i , f o r z e d e l l ’ o r d i n e , i m p r e s e , p r o f e s s i o n i e s o c i e t à c i v i l e . L a l o t t a a l l e m a f i e n o n s i v i n c e s o l o n e i t r i b u n a l i , m a a n c h e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a , c o n l a t r a s p a r e n z a , l a d e n u n c i a , l a c u l t u r a e l ’ e s e m p i o . È i l m o m e n t o d i u n v e r o r i s v e g l i o d e l l e c o s c i e n z e e d i u n a p o l i t i c a c a p a c e d i s t a r e a c c a n t o a c h i c o s t r u i s c e l e g a l i t à o g n i g i o r n o . I n C o m m i s s i o n e A n t i m a f i a – c o n c l u d e R a n d o – c o n t i n u e r e m o a s e g u i r e c o n l a m a s s i m a a t t e n z i o n e l ’ e v o l u z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e s u l l i t o r a l e r o m a n o , p e r s o s t e n e r e c h i c o m b a t t e l a c r i m i n a l i t à e p e r f a r e i n m o d o c h e O s t i a t o r n i a e s s e r e u n s i m b o l o d i l e g a l i t à , d i f i d u c i a e d i r i n a s c i t a , n o n d i p a u r a e r a s s e g n a z i o n e ” .