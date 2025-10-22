Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Negli ultimi mesi il litorale romano sta vivendo un aumento preoccupante dei reati, con episodi di violenza e intimidazione che rappresentano un vero segnale dallarme. Per questo, come gruppo del Partito Democratico nella Commissione parlamentare Antimafia, abbiamo chiesto una missione a Ostia, a cui ieri ho partecipato, incontrando la Procura della Repubblica, la Dia, le Forze dellordine, il Sindaco Gualtieri e il Prefetto di Roma". Lo dichiara la senatrice Enza Rando (Pd), componente della Commissione parlamentare Antimafia. La missione spiega Rando è stata particolarmente importante: ci ha restituito limmagine di un territorio che, accanto ai segni visibili di intimidazione e violenza, vive anche un pericoloso inabissamento delle organizzazioni criminali, che reinvestono i proventi del traffico di droga nelleconomia locale. È una dinamica che richiede un impegno costante, sostenendo il lavoro straordinario di magistrati e forze dellordine e rafforzando lalleanza con lantimafia sociale, con quella rete di cittadini, associazioni, imprenditori e professionisti che ogni giorno difendono la legalità e la libertà sul territorio. "Ostia non può essere lasciata sola. Occorre unazione comune tra istituzioni, forze dellordine, imprese, professioni e società civile. La lotta alle mafie non si vince solo nei tribunali, ma anche nella vita quotidiana, con la trasparenza, la denuncia, la cultura e lesempio. È il momento di un vero risveglio delle coscienze e di una politica capace di stare accanto a chi costruisce legalità ogni giorno. In Commissione Antimafia conclude Rando continueremo a seguire con la massima attenzione levoluzione della situazione sul litorale romano, per sostenere chi combatte la criminalità e per fare in modo che Ostia torni a essere un simbolo di legalità, di fiducia e di rinascita, non di paura e rassegnazione.