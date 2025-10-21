R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o r i v o l g e r e u n p l a u s o s e n t i t o a l l a d e c i s i o n e d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a d i s v o l g e r e u n a m i s s i o n e i s t i t u z i o n a l e v o l t a a d a p p r o f o n d i r e l a p r e s e n z a e l e d i n a m i c h e d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a s u l l i t o r a l e r o m a n o e v e r i f i c a r e l o s t a t o d e l l e a z i o n i d i c o n t r a s t o e d i r e c u p e r o d e l t e r r i t o r i o . I l v a l o r e s i m b o l i c o e c o n c r e t o d i q u e s t a s c e l t a è s t a t o a l t i s s i m o , p e r c h é c o n f e r m a l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d e l l o S t a t o n e l r i a f f e r m a r e l a l e g a l i t à i n o g n i a n g o l o d e l l a C a p i t a l e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a C i n z i a P e l l e g r i n o , c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o T u t e l a v i t t i m e e c a p o g r u p p o p e r F d I n e l l a c o m m i s s i o n e d i r i t t i u m a n i . " O s t i a d e v e d i v e n t a r e u n s i m b o l o d e l l a s f i d a a l l a c r i m i n a l i t à , m a a n c h e d e l l a p o s s i b i l i t à d i r i s c a t t o d e l l e c o m u n i t à o n e s t e . S e r v e u n m o t o d i o r g o g l i o d a p a r t e d i t u t t i e l a c e r t e z z a c h e d e n u n c i a r e è l a p r i m a a r m a p e r r i p o r t a r e l a s p e r a n z a . R i n g r a z i o l a p r e s i d e n t e C o l o s i m o p e r a v e r v o l u t o d a r e u n s e g n a l e c h i a r o d i a t t e n z i o n e , f e r m e z z a e v i c i n a n z a a i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .