R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - Q u a l i t e n d e n z e g u i d a n o i l N a t a l e c h e s t a a r r i v a n d o ? C o m e c a m b i a i l c o n s u m o d i d o l c i i n E u r o p a ? A r i s p o n d e r e , c o m e o g n i a n n o , è l ’ O s s e r v a t o r i o S i g e p N a t a l e , l a l e n t e c o n c u i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p o s s e r v a i l m e r c a t o i n v i s t a d i ' S i g e p - T h e W o r l d E x p o f o r F o o d s e r v i c e E x c e l l e n c e ' , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t o a p a s t i c c e r i a , g e l a t e r i a , p a n i f i c a z i o n e , c i o c c o l a t o , c a f f è e p i z z a , a l l a F i e r a d i R i m i n i d a l 1 6 a l 2 0 g e n n a i o 2 0 2 6 . I l t e r m o m e t r o d e l m e r c a t o p a r l a c h i a r o : n o n o s t a n t e l a l i e v e c o n t r a z i o n e d e l l e v i s i t e n e l f u o r i c a s a ( - 0 , 6 % ) , i n E u r o p a i l d o l c e c o n t i n u a a c r e s c e r e e a g u a d a g n a r e s p a z i o . “ N e g l i u l t i m i d o d i c i m e s i , n e i c i n q u e p r i n c i p a l i P a e s i e u r o p e i , s o n o s t a t i c o n s u m a t i 3 , 2 m i l i a r d i d i d e s s e r t f u o r i c a s a . L a c a t e g o r i a c r e s c e d e l 6 % i n E u r o p a e i n I t a l i a r e g i s t r a u n + 2 , 3 % , a c o n f e r m a c h e i l d e s s e r t r e s t a u n p i a c e r e i r r i n u n c i a b i l e , a n c h e i n u n c o n t e s t o d i e c o n o m i e p i ù p r u d e n t i ” , s p i e g a M a t t e o F i g u r a , e s p e r t o d e l s e t t o r e O u t o f H o m e e d i r e t t o r e F o o d s e r v i c e d i C i r c a n a I t a l i a . A l e g g e r e i d a t i n o n s o l o c r e s c e i l c o n s u m o , m a a n c h e l ’ a t t e n z i o n e v e r s o i l p r o d o t t o a r t i g i a n a l e . L o c o n f e r m a i l m a e s t r o p a s t i c c i e r e v e n e t o L u i g i B i a s e t t o , a c c a d e m i c o A m p i e m e m b r o R e l a i s D e s s e r t : “ N o n o s t a n t e i l m i n o r p o t e r e d ’ a c q u i s t o , i l d o l c e r e s t a u n r i f u g i o . A o t t o b r e ‘ 2 5 s i è r e g i s t r a t o u n + 2 8 % s u i l i e v i t a t i r i s p e t t o a l ‘ 2 4 e a l l ’ e s t e r o i r i s u l t a t i s o n o s t r a o r d i n a r i : + 2 8 % a P a r i g i , + 4 0 % a N e w Y o r k , + 8 0 % a H o n g K o n g . P e r i l N a t a l e 2 0 2 5 p r e s e n t i a m o u n p a n e t t o n e ‘ s u p e r f o o d ’ c o n f a r i n a i n t e g r a l e , s e m i , m i e l e a l t i m o e c u r c u m a , i n s i e m e a u n a v e r s i o n e c o n r i c o t t a , f i c h i e n o c i p e r f e z i o n a t a a t t r a v e r s o l u n g h i t e s t d i i n v e c c h i a m e n t o ” . M a r t a B o c c a n e r a , m a e s t r a p a s t i c c i e r a r o m a n a e v i c e p r e s i d e n t e A p e i , s o t t o l i n e a l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ e q u i l i b r i o t r a c r e a t i v i t à e q u a l i t à , i n u n m o m e n t o i n c u i i l s e t t o r e è m e s s o a l l a p r o v a d a i r i n c a r i : “ L ’ a u m e n t o d e l c o s t o d e l l e m a t e r i e p r i m e , s o p r a t t u t t o d e l c i o c c o l a t o , n o n c i a i u t a , m a l e p e r s o n e c o n t i n u a n o a c e r c a r e p r o d o t t i u n i c i e s o r p r e n d e n t i . P e r q u e s t o N a t a l e a b b i a m o c r e a t o u n p a n e t t o n e v i o l a c o n f a r i n a i n t e g r a l e r i c c a d i a n t o c i a n i ( p i g m e n t i n a t u r a l i c h e s i t r o v a n o i n f r u t t i e f i o r i ) , a r r i c c h i t o d a u n c r e m i n o a l p i s t a c c h i o e f r a g o l i n e . I n n o v a r e m a n t e n e n d o a l t a l a q u a l i t à è l a c h i a v e , s e n z a f a r s i t e n t a r e d a l l e o c c a s i o n i d e l l ’ u l t i m o m o m e n t o ” . D a l f r o n t e e u r o p e o , J o s é M i g u e l M o r e n o , p r e s i d e n t e d e l l a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e P a s t e l e r í a , o s s e r v a l ’ e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o s p a g n o l o : “ I l c o n s u m o n a t a l i z i o s i a l l u n g a e c r e s c e l a r i c h i e s t a d i p r o d o t t i d a f o r n o : i l p a n e t t o n e è s e m p r e p i ù a p p r e z z a t o e l a v a r i a n t e a l p i s t a c c h i o è l a p i ù r i c h i e s t a . L e f a m i g l i e a c q u i s t a n o i n a n t i c i p o e a u m e n t a n o g l i o r d i n i o n l i n e , c h e s t a n n o c a m b i a n d o l a s t a g i o n a l i t à d e l n o s t r o s e t t o r e ” . A n t o n i o B a c h o u r , t r a i p a s t i c c i e r i p i ù i n f l u e n t i i n A m e r i c a , r e s t i t u i s c e l a v i s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i u n a p a s t i c c e r i a c h e c a m b i a r i t m o e f o r m e : “ L e t e n d e n z e n a t a l i z i e m o s t r a n o u n r i t o r n o a i s a p o r i d e l l a t r a d i z i o n e , r e i n t e r p r e t a t i c o n t e c n i c h e m o d e r n e . I c o n s u m a t o r i c e r c a n o g u s t i n i t i d i , t e x t u r e l e g g e r e e p r e s e n t a z i o n i c u r a t e . P e r i l N a t a l e 2 0 2 5 l a v o r i a m o s u d o l c i c h e u n i s c o n o e l e g a n z a e m e m o r i a , c o m e i l t r o n c h e t t o G o l d e n H o u r c o n c a s t a g n a , m i s o - c a r a m e l l o e a g r u m i s p e z i a t i , a c c a n t o a p r o p o s t e c h e r i l e g g o n o i c l a s s i c i c o n p r a l i n a t o , c i o c c o l a t o f o n d e n t e , c r a n b e r r y e f r u t t a s e c c a t o s t a t a ” . C h i u d e i l q u a d r o D e n i s e V a g n i , p a s t i c c i e r a r i m i n e s e e m e r g e n t e , c h e r a c c o n t a u n a n u o v a d i r e z i o n e d e l p a n e t t o n e , v e r s o u n a d e g u s t a z i o n e s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t a : “ L a t e n d e n z a d i q u e s t ’ a n n o v e d e i l p a n e t t o n e e v o l v e r s i i n u n d e s s e r t p i ù r i c c o e c o i n v o l g e n t e , c a p a c e d i o f f r i r e u n ’ e s p e r i e n z a m u l t i s e n s o r i a l e . I c l i e n t i a m a n o p e r s o n a l i z z a r e l a f e t t a c o n l a s a c à p o c h e s e r v i t a a p a r t e e r i e m p i t a c o n c r e m i n o d i p i s t a c c h i o , d i n o c c i o l a o c a r a m e l l o s a l a t o : u n g e s t o s e m p l i c e c h e t r a s f o r m a l a d e g u s t a z i o n e e p o r t a l a t r a d i z i o n e i n u n a d i m e n s i o n e p i ù i n t e r a t t i v a e c r e a t i v a ” .