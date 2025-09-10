M i l a n o , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A M i l a n o , i l 6 9 % d e i g e n i t o r i d i c h i a r a d i s e n t i r s i s o l o d o p o l a n a s c i t a d i u n f i g l i o . I l 4 8 % p r o v a u n s e n s o d i i n a d e g u a t e z z a n e l l ’ a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a g e n i t o r i a l i t à , m e n t r e p e r i l 6 5 % è d i f f i c i l e s o s t e n e r e q u e s t o r u o l o . I g e n i t o r i m i l a n e s i c h i e d o n o p i ù s u p p o r t o a l l e i m p r e s e ( 3 2 % ) e a l l a s o c i e t à ( 3 4 % ) , p i u t t o s t o c h e a l l a r e t e f a m i l i a r e . A c o n f e r m a r l o s o n o i r i s u l t a t i d e l p r i m o O s s e r v a t o r i o s u l l a g e n i t o r i a l i t à p r o m o s s o d a P a m p e r s , d a s e m p r e a l f i a n c o d i f a m i g l i e b a m b i n i e b a m b i n e , c h e h a r a c c o l t o l e v o c i d i o l t r e 3 . 0 0 0 g e n i t o r i i n t u t t a I t a l i a . " D i v e n t a r e g e n i t o r i r a p p r e s e n t a u n a d e l l e e s p e r i e n z e p i ù i n t e n s e e t r a s f o r m a t i v e d e l l a v i t a , m a a l t e m p o s t e s s o u n a d e l l e p i ù i m p e g n a t i v e " , s o t t o l i n e a l ' O s s e r v a t o r i o . " N e i p r i m i a n n i d i c r e s c i t a d i u n b a m b i n o o u n a b a m b i n a , i n f a t t i , n o n è r a r o c h e m o l t i g e n i t o r i s i t r o v i n o a f a r e i c o n t i c o n s e n t i m e n t i d i f f u s i d i s o l i t u d i n e e i n a d e g u a t e z z a : 1 m a m m a s u 2 e 1 p a p à s u 3 - q u e s t i i r i s u l t a t i - d i c h i a r a n o d i s e n t i r s i s o l i e i n a d e g u a t i . L a s o l i t u d i n e , i n f a t t i , è u n t r a t t o r i c o r r e n t e a n c h e a M i l a n o . E n o n b a s t a : q u a s i l a m e t à d e i g e n i t o r i ( 4 8 % ) a m m e t t e d i p r o v a r e u n s e n s o d i i n a d e g u a t e z z a " . P e r r i s p o n d e r e a q u e s t a f o t o g r a f i a n a s c e i l p r o g e t t o P a m p e r s V i l l a g e , i l n u o v o p r o g e t t o d i P a m p e r s I t a l i a c h e , p e r l a p r i m a v o l t a , s c e g l i e d i r a c c o n t a r s i n o n s o l o c o m e u n s u p p o r t o q u o t i d i a n o n e l l a c u r a d e i p i ù p i c c o l i , m a c o m e u n a u t e n t i c o c o m p a g n o d i v i a g g i o p e r m a m m e e p a p à . L ’ o b i e t t i v o : v a l o r i z z a r e l a c o n n e s s i o n e u m a n a e o f f r i r e a l l e f a m i g l i e u n e c o s i s t e m a c o n c r e t o e a c c e s s i b i l e d i a s c o l t o , o r i e n t a m e n t o e s o s t e g n o n e i p r i m i 1 0 0 0 g i o r n i d i v i t a d e l b a m b i n o , u n a f a s e t a n t o d e l i c a t a q u a n t o d e t e r m i n a n t e . I l p r o g e t t o t o c c h e r à 4 c i t t à i t a l i a n e , M i l a n o , P e s c a r a , P a l e r m o e R o m a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e u n a r e t e t r a f a m i g l i e , s u p e r a r e i l s e n s o d i i n a d e g u a t e z z a e p r o m u o v e r e u n a g e n i t o r i a l i t à p i ù c o n d i v i s a . I l d e b u t t o s a r à p r o p r i o a M i l a n o , s a b a t o 1 3 s e t t e m b r e d a l l e o r e 9 a l l e 1 3 p r e s s o l a B i b l i o t e c a C h i e s a R o s s a ( v i a S a n D o m e n i c o S a v i o ) , c o n u n e v e n t o g r a t u i t o a p e r t o a t u t t e l e f a m i g l i e c o n b a m b i n i e b a m b i n e d a 0 a 3 a n n i . D u r a n t e l a m a t t i n a t a , o l t r e a l d i a l o g o c o n i l p e r s o n a l e d e l C e n t r o p e r l a S a l u t e d e l l e B a m b i n e e d e i B a m b i n i ( C s b ) , s a r à p o s s i b i l e p a r t e c i p a r e a d a t t i v i t à d i g i o c o c r e a t i v o c o n m a t e r i a l i s e m p l i c i , m o m e n t i d i l e t t u r a g r a z i e a n c h e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n N a t i p e r L e g g e r e , e d e s p e r i e n z e s o n o r o - m u s i c a l i i n p a r t n e r s h i p c o n N a t i p e r l a M u s i c a . U n ’ o c c a s i o n e c o n c r e t a p e r s p e r i m e n t a r e p i c c o l e p r a t i c h e q u o t i d i a n e r e p l i c a b i l i a c a s a , d a l l a l e t t u r a a l c a n t o f i n o a l g i o c o c o n d i v i s o , e p e r t o r n a r e a s e n t i r s i p a r t e d i u n v e r o v i l l a g g i o . S e b b e n e 7 s u 1 0 g e n i t o r i m i l a n e s i s i s e n t a n o s o l i d o p o l a n a s c i t a d i u n f i g l i o , i n g e n e r a l e i d a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o f a n n o e m e r g e r e u n a p p r o c c i o p i ù s e r e n o v e r s o l a g e n i t o r i a l i t à , g r a z i e a l l e o p p o r t u n i t à l a v o r a t i v e e d i s v a g o o f f e r t e d e l l a c i t t à . N o n a c a s o , i l 4 2 % d e i g e n i t o r i m i l a n e s i e s p r i m e u n ’ e l e v a t a s o d d i s f a z i o n e p e r l a p r o p r i a c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e ( c o n t r o i l 3 4 % d e l l a m e d i a n a z i o n a l e ) e s o l o i l 2 2 % r i t i e n e c h e l a n a s c i t a d i u n f i g l i o a b b i a p e g g i o r a t o l a p r o p r i a s i t u a z i o n e l a v o r a t i v a , c o n t r o i l 3 6 % d e l r e s t o d ’ I t a l i a . R e s t a p e r ò a l t a l a p e r c e z i o n e d i f a t i c a : i l 6 5 % d e i g e n i t o r i t r o v a i l r u o l o d i f f i c i l e , p i ù d e l l a m e d i a i t a l i a n a . C r e s c o n o i d u b b i e d u c a t i v i ( 3 9 % c o n t r o i l 3 0 % n a z i o n a l e ) e i l p e s o e c o n o m i c o d i c r e s c e r e u n f i g l i o ( 4 9 % c o n t r o i l 4 3 % ) . A n c h e i l s u p p o r t o f a m i l i a r e a p p a r e m e n o s o l i d o c h e a l t r o v e : a M i l a n o i g e n i t o r i d i c h i a r a n o c h e i n o n n i s o n o m e n o p r e s e n t i ( 2 0 % c o n t r o 1 4 % ) e s i r i c o r r e p i ù s p e s s o a b a b y - s i t t e r ( 3 0 % c o n t r o 2 4 % ) . I n f i n e , i g e n i t o r i m i l a n e s i s i d i m o s t r a n o p i ù p r o p e n s i a d a f f i d a r s i a s t r u m e n t i m o d e r n i p e r a f f r o n t a r e i l l o r o p e r c o r s o : s o c i a l , b l o g e l i b r i d i v e n t a n o a l l e a t i q u o t i d i a n i , a c c a n t o a s p e c i a l i s t i e p e d i a t r i . N e e s c e i l r i t r a t t o d i u n a g e n i t o r i a l i t à c o m p l e s s a m a n o n r a s s e g n a t a , c a p a c e d i r i c o n o s c e r e l e d i f f i c o l t à s e n z a r i n u n c i a r e a l l a s o d d i s f a z i o n e . “ P e r c r e s c e r e u n b a m b i n o s e r v e u n v i l l a g g i o ” : q u e s t o è i l p r i n c i p i o c h e h a i s p i r a t o l ’ i n i z i a t i v a . U n m e s s a g g i o p o t e n t e , c a p a c e d i r i s p o n d e r e a l b i s o g n o c r e s c e n t e d i v i c i n a n z a , c a l o r e e c o n d i v i s i o n e . Q u e s t o n u o v o p e r c o r s o p r e n d e v i t a g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a O n l u s C e n t r o p e r l a S a l u t e d e l l e B a m b i n e e d e i B a m b i n i ( C s b ) , r i f e r i m e n t o i n I t a l i a p e r l a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e , d e l l o s v i l u p p o e d e i d i r i t t i d e l l ’ i n f a n z i a e d e l s o s t e g n o a l l a g e n i t o r i a l i t à . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a P a m p e r s e C s b n a s c e d a v a l o r i c o m u n i e d a u n a m i s s i o n e c o n d i v i s a : c r e a r e r e t i d i s o s t e n g o e o c c a s i o n i d i i n c o n t r o , s i a n e l l e c o m u n i t à l o c a l i c h e o n l i n e , p e r r e s t i t u i r e a l l e f a m i g l i e q u e l s e n s o d i c o m u n i t à c h e o g g i t r o p p o s p e s s o m a n c a . P e r c h é o g n i m a m m a , o g n i p a p à , m e r i t a d i s e n t i r s i p a r t e d i u n v i l l a g g i o . E o g n i b a m b i n o e b a m b i n a m e r i t a n o d i c r e s c e r e c i r c o n d a t i d a u n a r e t e d i a m o r e , f i d u c i a e c o n d i v i s i o n e . P e r f a r e t u t t o q u e s t o , i l p r o g e t t o P a m p e r s V i l l a g e s i c o m p o n e d i d i v e r s i p i l a s t r i c h e h a n n o l ’ o b i e t t i v o d i s u p p o r t a r e l e m a m m e e i p a p à i n q u e l l a f a n t a s t i c a a v v e n t u r a c h e s i c h i a m a g e n i t o r i a l i t à : u n a r i c e r c a s o c i a l e s o c i a l e c h e p o r t a a l l a l u c e g i o i e e d i f f i c o l t à d e i g e n i t o r i r a c c o n t a n d o n e i l v i s s u t o ; g l i e v e n t i f i s i c i i t i n e r a n t i n e i p a r c h i d i a l c u n e d e l l e p r i n c i p a l i c i t t à i t a l i a n e , p e r f a v o r i r e l a c o n n e s s i o n e f r a l e f a m i g l i e a t t r a v e r s o a t t i v i t à c o n d i v i s e , i n f o r m a t i v e e f o r m a t i v e ; l a p r i m a c o m m u n i t y p a m p e r s a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ A p p C o c c o l e P a m p e r s , u n l u o g o d i i n c o n t r o v i r t u a l e d o v e c o n f r o n t a r s i e c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e , d u b b i e p a u r e p e r c o s t r u i r e u n v e r o e p r o p r i o v i l l a g g i o s u c u i p o t e r c o n t a r e ; l a p r i m a c a m p a g n a d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e d i P a m p e r s , c h e h a l ’ o b i e t t i v o d i m o s t r a r e c o m e “ s c o p r i r e d i e s s e r e i n t a n t i c i f a s e n t i r e m e n o s o l i ” . “ D a s e m p r e c o n P a m p e r s m e t t i a m o a l c e n t r o l e p e r s o n e , i n p a r t i c o l a r e i b a m b i n i e i l o r o g e n i t o r i , e l o f a c c i a m o p a r t e n d o d a l l ’ a s c o l t o : d e l l e l o r o e s i g e n z e , d e i l o r o s o g n i , m a a n c h e d e l l e l o r o d i f f i c o l t à » , h a d i c h i a r a t o A n t o n i o F a z z a r i , G e n e r a l M a n a g e r d i F a t e r . “ P r o p r i o d a q u e s t a v o l o n t à è n a t o l ’ O s s e r v a t o r i o P a m p e r s s u l l a g e n i t o r i a l i t à , c h e c i h a r e s t i t u i t o u n a f o t o g r a f i a c h i a r a d e i b i s o g n i d e l l e f a m i g l i e d i o g g i e c i h a s p i n t i a d a r e u n a r i s p o s t a c o n c r e t a c o n i l p r o g e t t o P a m p e r s V i l l a g e . U n l u o g o , f i s i c o e d i g i t a l e , p e n s a t o p e r o f f r i r e s u p p o r t o , c r e a r e r e l a z i o n i e c o s t r u i r e u n s e n s o d i c o m u n i t à . P e r c h é è q u e s t o i l m o d o i n c u i i n t e n d i a m o e s s e r e v i c i n i , o g n i g i o r n o , a i n o s t r i c o n s u m a t o r i ” .