R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I p r o d o t t i f i t o s a n i t a r i d i o g g i s o n o s e m p r e p i ù s i c u r i , m o d e r n i e d e f f i c i e n t i , i n r i s p o s t a a l l e c r e s c e n t i r i c h i e s t e d i u n ’ a g r i c o l t u r a s o s t e n i b i l e e i n n o v a t i v a . C o n t i n u a , i n f a t t i , i l t r e n d d i r i d u z i o n e d e l l e v e n d i t e d e g l i a g r o f a r m a c i , u n c h i a r o s e g n a l e d i c o m e i l s e t t o r e s i a s e m p r e p i ù o r i e n t a t o a l l ’ a d o z i o n e d i p r a t i c h e v o l t e a l l ’ o t t i m i z z a z i o n e d ’ u s o d e i m e z z i t e c n i c i , p e r u n a t r a n s i z i o n e v e r s o n u o v i m o d e l l i e i n l i n e a c o n g l i o b i e t t i v i d e l l a ' V i s i o n f o r A g r i c u l t u r e a n d F o o d ' . G l i u l t i m i d a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o A g r o f a r m a , u n r e p o r t c h e , s e m e s t r a l m e n t e , f o r n i s c e i n f o r m a z i o n i s u l l o s t a t o d e l l ' a r t e d e l l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a e d e l c o m p a r t o a g r i c o l o , r e s t i t u i s c o n o l ’ i m m a g i n e d i u n ’ a g r i c o l t u r a n o n s o l t a n t o a t t e n t a a l l a r i d u z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e a l l ’ u s o r e s p o n s a b i l e d e g l i a g r o f a r m a c i , m a s e m p r e p i ù p r o t a g o n i s t a d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . “ C ’ è u n c a m b i a m e n t o i n c o r s o , c h e p a s s a n o n s o l o d a l f o r n i r e n u o v e s o l u z i o n i , m a a l c o n t e m p o , d a l l a c o r r e t t a a p p l i c a z i o n e d e l l e b u o n e p r a t i c h e d i d i f e s a c o l t u r a l e . G l i a g r i c o l t o r i s o n o c o n s a p e v o l i d i c i ò , t a n t ’ è c h e d a a n n i a g i s c o n o i n c a m p o p e r g a r a n t i r e u n a s e m p r e m a g g i o r e s o s t e n i b i l i t à , d a i n t e n d e r e i n t u t t e l e s u e a c c e z i o n i ( a m b i e n t a l e , s o c i a l e e d e c o n o m i c a ) - h a d i c h i a r a t o P a o l o T a s s a n i , p r e s i d e n t e d i A g r o f a r m a - F e d e r c h i m i c a - G l i u l t i m i d a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o A g r o f a r m a s o n o u n ’ u l t e r i o r e p r o v a d i c o m e i l s e t t o r e s t i a g i à e v o l v e n d o n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e : l ’ i n n o v a z i o n e , l a f o r m a z i o n e e l ’ a d o z i o n e d i s o l u z i o n i s e m p r e p i ù m o d e r n e e s i c u r e r a p p r e s e n t a n o l e c h i a v i p e r g a r a n t i r e u n f u t u r o c o m p e t i t i v o a l l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a e d e u r o p e a ” . L a r e s p o n s a b i l i t à s c i e n t i f i c a d e l p r o g e t t o è s t a t a a f f i d a t a a d A r e t é , T h e A g r i - f o o d i n t e l l i g e n c e c o m p a n y , s o c i e t à i n d i p e n d e n t e d i r i c e r c a , a n a l i s i e c o n s u l e n z a e c o n o m i c a i n t e r a m e n t e s p e c i a l i z z a t a s u i s e t t o r i a g r i c o l t u r a e f o o d . “ A d i s t a n z a o r m a i d i d u e a n n i d a l l a p r i m a r e l e a s e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o , a l c u n i t r e n d c o n t i n u a n o a c o n f e r m a r s i r e g o l a r m e n t e , r a c c o n t a n d o u n s e t t o r e c h e , n o n o s t a n t e l e d i f f i c o l t à e l e s f i d e c h e è c h i a m a t o a d a f f r o n t a r e , h a u n a p p r o c c i o p r o a t t i v o v e r s o i l c a m b i a m e n t o . È q u a n t o e m e r g e d a l l a p r o p e n s i o n e a l l ’ i n n o v a z i o n e , d a i c o n t i n u i t r a g u a r d i i n t e r m i n i d i s o s t e n i b i l i t à e c i r c o l a r i t à , n o n c h é d a u n a s i c u r e z z a d e i p r o d o t t i c h e d e f i n i s c e u n o s t a n d a r d d i e c c e l l e n z a i n E u r o p a e n e l m o n d o . T u t t o q u e s t , è i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r l o , n e l c o n t e s t o d i e s t r e m a r i c c h e z z a e v a r i e t à c o l t u r a l e c h e c a r a t t e r i z z a i l n o s t r o P a e s e , c h e r e n d e a n c o r a p i ù s f a c c e t t a t e l e s f i d e a c u i l ’ a g r i c o l t u r a e l ’ a g r o c h i m i c a s o n o c h i a m a t e a d a r e r i s p o s t a ” , a f f e r m a E n r i c a G e n t i l e , C e o A r e t é . L e v e n d i t e i n I t a l i a d i p r o d o t t i f i t o s a n i t a r i s i s o n o r i d o t t e c o m p l e s s i v a m e n t e d e l 1 8 % t r a i l t r i e n n i o 2 0 2 1 - 2 0 2 3 e q u e l l o 2 0 1 2 - 2 0 1 4 . A l p r i m o p o s t o i l c a l o d e i f u n g i c i d i , s e g u i t o d a g l i e r b i c i d i . L e r i d u z i o n i o s s e r v a t e s o n o a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v e q u a n d o s i g u a r d a a i v o l u m i d i p r i n c i p i a t t i v i c o n t e n u t i n e i p r o d o t t i : - 2 4 % n e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o . L ’ I t a l i a r e g i s t r a u n a r i d u z i o n e d e c i s a m e n t e s i g n i f i c a t i v a r i s p e t t o a i P a e s i a n a l i z z a t i e a l l a m e d i a U e 2 7 . C i ò è s t a t o p o s s i b i l e g r a z i e a u n a g e s t i o n e p i ù a t t e n t a d e l l e r i s o r s e , c h e t i e n e c o n t o d e l l e s p e c i f i c h e e s i g e n z e s t a g i o n a l i e c l i m a t i c h e . A l l o s t e s s o t e m p o , l ’ u s o d i p r i n c i p i a t t i v i a n c h e d i o r i g i n e b i o l o g i c a h a v i s t o u n i n c r e m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l + 1 3 3 % n e l l o s t e s s o p e r i o d o , s e g n o d i u n a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e n e l l o s v i l u p p o d i n u o v e s o l u z i o n i . A l i v e l l o d i s i c u r e z z a a l i m e n t a r e , l ’ I t a l i a c o n t i n u a a m a n t e n e r e u n a f o r t e l e a d e r s h i p : i d a t i m o s t r a n o c h e s i a m o t r a i P a e s i c o n l a p i ù b a s s a p r e s e n z a d i r e s i d u i d i a g r o f a r m a c i n e g l i a l i m e n t i , c o n a p p e n a l ’ 1 % d i a l i m e n t i c o n r e s i d u i d i p r o d o t t i f i t o s a n i t a r i s o p r a i l i m i t i c o n s e n t i t i . L ' a n a l i s i e v i d e n z i a p o i c h e p i ù d e l l a m e t à d e l l e s o s t a n z e a t t i v e a t t u a l m e n t e a u t o r i z z a t e n e l l ' U e , s o n o s t a t e i n t r o d o t t e n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i . C o n c e n t r a n d o c i s u l l ’ I t a l i a , e m e r g e c h e c i r c a l ’ 8 5 % d e g l i a g r o f a r m a c i a d o g g i s u l m e r c a t o è s t a t o a p p r o v a t o d o p o i l 2 0 1 0 . I n o l t r e , n e l p e r i o d o g e n n a i o 2 0 2 4 - o t t o b r e 2 0 2 5 i n I t a l i a s o n o s t a t i a u t o r i z z a t i u n t o t a l e d i 3 8 a g r o f a r m a c i i l c u i i m p i e g o è c o n s e n t i t o i n a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a : 1 7 i n p i ù r i s p e t t o a l c o r r i s p o n d e n t e p e r i o d o 2 0 2 3 - 2 0 2 4 . R e l a t i v a m e n t e a g l i i n d i c a t o r i a g r o a m b i e n t a l i . S i r e g i s t r a n o r i d u z i o n i s i g n i f i c a t i v e s o p r a t t u t t o n e i p r e c u r s o r i d i o z o n o e n e g l i a c i d i f i c a n t i , m a a n c h e n e i g a s e f f e t t o s e r r a . L e e m i s s i o n i d i a m m o n i a c a d e r i v a n t i d a l l ’ a g r i c o l t u r a s o n o a u m e n t a t e t r a i l 2 0 2 2 e i l 2 0 2 3 ; n o n o s t a n t e c i ò , s i m a n t i e n e i l t r e n d d i r i d u z i o n e i n i z i a t o a p a r t i r e d a i p r i m i a n n i ’ 9 0 . L ’ o b i e t t i v o d i c o n t e n i m e n t o d e l l e e m i s s i o n i c o n c o r d a t o d a l l ’ I t a l i a c o n l ’ U e p e r i l 2 0 3 0 è s t a t o r a g g i u n t o c o n l a r g o a n t i c i p o g i à n e l 2 0 2 1 . C o m p a r e p e r l a p r i m a v o l t a i n q u e s t a n u o v a w a v e a n c h e u n a p p r o f o n d i m e n t o s u l l e a g r o e n e r g i e , p e r i n q u a d r a r e i l r u o l o d e l c o m p a r t o a g r i c o l o n e l l a p r o d u z i o n e e n e r g e t i c a n a z i o n a l e : l a q u o t a d i e n e r g i a p r o d o t t a i n I t a l i a d a f o n t i r i n n o v a b i l i m a n t i e n e u n a c r e s c i t a m o d e r a t a m a c o s t a n t e : d a l 1 7 % n e l 2 0 1 4 a l 2 0 % c i r c a n e l 2 0 2 3 . I n q u e s t o c o n t e s t o , l e a g r o e n e r g i e r i v e s t o n o u n r u o l o s t r a t e g i c o . I n I t a l i a , c i r c a i l 2 % d e l t o t a l e d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a p r o d o t t a d a f o n t i r i n n o v a b i l i è r i c o n d u c i b i l e a l b i o g a s , u n a q u o t a s e c o n d a s o l o a q u e l l a d e l l a G e r m a n i a t r a i p r i n c i p a l i P a e s i e u r o p e i . S u l f r o n t e d e l l a d i v e r s i f i c a z i o n e c o l t u r a l e , l ’ I t a l i a m a n t i e n e i l s e c o n d o p o s t o t r a i P a e s i U e p e r v a r i e t à d i c o l t u r e ( 1 2 1 ) , d i e t r o s o l o a l l a S p a g n a ( 1 2 5 ) . T r a l e c o l t u r e m i n o r i , q u e l l e c h e h a n n o r e g i s t r a t o l a c r e s c i t a p i ù s i g n i f i c a t i v a i n t e r m i n i d i e t t a r i n e l p e r i o d o 2 0 1 5 - 2 0 2 4 s o n o l a z u c c h i n a ( + 2 . 1 8 6 h a ) , l a l e n t i c c h i a ( + 1 . 4 0 4 h a ) , i l m e l o g r a n o ( + 1 . 3 0 4 h a ) e l a p a t a t a p r i m a t i c c i a ( + 6 1 1 h a ) . D a i d a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o A g r o f a r m a a p p a r e , i n f i n e , e v i d e n t e c o m e " n e g l i u l t i m i d e c e n n i l a g e s t i o n e d e i p a t o g e n i s i a d i v e n t a t a s e m p r e p i ù c o m p l e s s a a f r o n t e d i u n a c o n t i n u a r i d u z i o n e d e l l e m o l e c o l e a d i s p o s i z i o n e d e g l i a g r i c o l t o r i e a l c o n t e s t u a l e a u m e n t o d e l l e m a l a t t i e , l e c u i c a u s e s o n o p r i n c i p a l m e n t e a t t r i b u i b i l i a l l e p r o b l e m a t i c h e d e r i v a n t i d a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i . L ’ I n d u s t r i a , c o n s a p e v o l e d i q u e s t e d i n a m i c h e , s t a i n v e s t e n d o s e m p r e p i ù i n r i c e r c a e s v i l u p p o p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i u n ’ a g r i c o l t u r a c h e n o n s o l o d e v e a f f r o n t a r e n u o v e s f i d e , m a d e v e a n c h e e s s e r e i n g r a d o d i p r o d u r r e i n m o d o s o s t e n i b i l e e s i c u r o r e s t a n d o c o m p e t i t i v a " .