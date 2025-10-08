R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E n t r o i p r o s s i m i 5 a n n i c i r c a 4 0 m i l a m e d i c i d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e a n d r a n n o i n p e n s i o n e , m a 3 0 m i l a d i q u e s t i n o n s a r a n n o r i m p i a z z a t i . E c c o p e r c h é i n v i s t a d e l l a M a n o v r a i n s i s t o n e l d i r e c h e b i s o g n a a u m e n t a r e l e r i s o r s e p e r l e a s s u n z i o n i , n e l l a s p e r a n z a c h e v e n g a n o a s s u n t i m e d i c i n o n s o l o n e g l i o s p e d a l i , c o m e è s t a t o f a t t o f i n o r a , m a a n c h e n e i s e r v i z i d i m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o , c o m e p r e v e d e i l P n r r . M i r i f e r i s c o a m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a e s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i i n t e r n i , a l t r i m e n t i s a r à i m p o s s i b i l e m a n d a r e a v a n t i l e C a s e d i c o m u n i t à " . L o d i c e a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A n t o n i o M a g i , d e l C e n t r o s t u d i F n o m c e o ( F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e g l i O r d i n i d e i m e d i c i c h i r u r g h i e d e g l i o d o n t o i a t r i ) . " D e i 4 3 9 . 9 5 7 m e d i c i i s c r i t t i a l l ' A l b o p r o f e s s i o n a l e - s p i e g a M a g i - 4 1 5 . 8 6 8 e s e r c i t a n o c o m e m e d i c i ( e 2 4 . 0 8 9 c o m e o d o n t o i a t r i ) , i n p r a t i c a 7 , 0 4 o g n i 1 . 0 0 0 a b i t a n t i . M e g l i o d i n o i s o l o l a S v e z i a ( 7 , 2 9 ) . D i e t r o d i n o i G e r m a n i a ( 6 , 5 6 ) , S p a g n a ( 5 , 8 9 ) , R e g n o U n i t o ( 3 , 9 7 ) e F r a n c i a ( 3 , 3 ) . N e l l a r e a l t à , p e r ò , l e c o s e s o n o m o l t o d i v e r s e . D e i 4 1 5 . 8 6 8 m e d i c i i s c r i t t i a l l ' a l b o , 8 9 . 2 2 8 s o n o p e n s i o n a t i . I n t e o r i a n e s a r e b b e r o d i s p o n i b i l i 3 2 6 . 6 4 0 , m a n o n è c o s ì p o i c h é i l 3 0 % ( 9 8 . 7 1 9 ) o p e r a a l d i f u o r i d e l S s n , 3 8 . 9 8 5 e s e r c i t a n o a l l ' e s t e r o , 4 0 . 5 8 8 s o n o p u r i l i b e r o p r o f e s s i o n i s t i , 1 9 . 1 4 6 l a v o r a n o e s c l u s i v a m e n t e n e l p r i v a t o " . A c o n t i f a t t i " r e s t a n o 2 2 7 . 9 2 1 m e d i c i , d e i q u a l i p e r ò 1 8 . 2 9 0 l a v o r a n o i n s t r u t t u r e p r i v a t e a c c r e d i t a t e . Q u i n d i a d i s p o s i z i o n e d e l S s n n e r e s t a n o 2 0 8 . 7 1 0 . D i q u e s t i " , a p p u n t o , " a n d r a n n o i n p e n s i o n e e n t r o i l 2 0 3 0 c i r c a 4 0 m i l a c a m i c i b i a n c h i e g i à s a p p i a m o c h e 3 0 m i l a n o n s a r a n n o r i m p i a z z a t i . Q u i n d i d o b b i a m o a n c o r a s o t t r a r r e e a r r i v i a m o a 1 7 8 m i l a m e d i c i a d i s p o s i z i o n e d e l S s n ; t r a l o r o , m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e e p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a " . E c c o p e r c h é " o c c o r r e i n v e r t i r e l a r o t t a e p r e v e d e r e n u o v e a s s u n z i o n i - e s o r t a M a g i - a l t r i m e n t i l ' a c c e s s o a l l e c u r e p u b b l i c h e r e s t e r à p e r m o l t i i t a l i a n i s e m p r e p i ù d i f f i c i l e " .