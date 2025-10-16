R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ’ O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à i n d i c a l ’ a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a c o m e u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t e d e l f u t u r o . È u n t e m a e s s e n z i a l e e u n a l l a r m e v e r o , c h e d e v e e s s e r e a f f r o n t a t o c o n d e t e r m i n a z i o n e p e r r i d u r r e l ’ u t i l i z z o d e g l i a n t i b i o t i c i e s a l v a g u a r d a r e l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e " . L o h a d e t t o F i l i p p o A n e l l i , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e i m e d i c i c h i r u r g h i e d e g l i o d o n t o i a t r i ( F n o m c e o ) , i n t e r v e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a " A n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z e i n U r o l o g i a " o g g i a R o m a . " I l p r o b l e m a – s p i e g a A n e l l i – n o n r i g u a r d a s o l t a n t o i m e d i c i , m a a n c h e i l m o n d o v e t e r i n a r i o e a l i m e n t a r e , d o v e g l i a n t i b i o t i c i v e n g o n o i m p i e g a t i n e g l i a l l e v a m e n t i . È d u n q u e u n a s f i d a c o m p l e s s a , c h e c o i n v o l g e s a n i t à , a g r i c o l t u r a e a l i m e n t a z i o n e " . I l p r e s i d e n t e d e l l a F n o m c e o h a p o i s o t t o l i n e a t o c o m e i l " m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e s t i a m o s t r a n d o g r a n d e a t t e n z i o n e , i n p a r t i c o l a r e g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e l s o t t o s e g r e t a r i o G e m m a t o , c h e h a p i ù v o l t e r i c h i a m a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a r e g o l a m e n t a z i o n e e , s o p r a t t u t t o , d e l l a f o r m a z i o n e . S o l o f o r m a n d o i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i s i p o s s o n o r i d u r r e l e p r e s c r i z i o n i i n a p p r o p r i a t e e f a v o r i r e u n a v a l u t a z i o n e c l i n i c a c a s o p e r c a s o " . A n e l l i h a i n f i n e r i c h i a m a t o l a n e c e s s i t à d i u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a d a p a r t e d e i c i t t a d i n i : " I n I t a l i a e s i s t e a n c o r a i l m a l c o s t u m e d i a c q u i s t a r e a n t i b i o t i c i s e n z a r i c e t t a . È f o n d a m e n t a l e s e n s i b i l i z z a r e l a p o p o l a z i o n e a u t i l i z z a r e q u e s t i f a r m a c i s o l o d i e t r o p r e s c r i z i o n e m e d i c a e r e n d e r e t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a – m e d i c i , f a r m a c i s t i e p a z i e n t i – r e s p o n s a b i l i d i u n u s o c o r r e t t o e c o n s a p e v o l e " .