R o m a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c a s o è s t a t o r i p o r t a t o d a l l e c r o n a c h e p o c h i g i o r n i f a : u n i n t e r v e n t o d i c h i r u r g i a s e n o l o g i c a p e r p a t o l o g i a o n c o l o g i c a p r o g r a m m a t o l o s c o r s o 2 2 s e t t e m b r e a l l ’ o s p e d a l e d i T o r r e t t e d i A n c o n a , r i n v i a t o p e r l ' a d e s i o n e a l l o s c i o p e r o g e n e r a l e p e r G a z a d e l p e r s o n a l e m e d i c o - i n f e r m i e r i s t i c o d e l l ’ a z i e n d a , f r a c u i g l i a n e s t e s i s t i . O r a l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n e s t e s i a , a n a l g e s i a , r i a n i m a z i o n e e t e r a p i a i n t e n s i v a ( S i a a r t i ) i n t e r v i e n e c o n f o r z a e c h i e d e d i n o n s t r u m e n t a l i z z a r e l a v i c e n d a . " C o m p r e n d i a m o p r o f o n d a m e n t e l o s c o n f o r t o d e l l a p a z i e n t e e s a p p i a m o q u a n t o u n r i n v i o p o s s a e s s e r e d e s t a b i l i z z a n t e i n u n p e r c o r s o o n c o l o g i c o " , d i c h i a r a l a p r e s i d e n t e E l e n a B i g n a m i . " A l t e m p o s t e s s o n o n è a c c e t t a b i l e t r a s f o r m a r e l ’ a n e s t e s i s t a i n u n c a p r o e s p i a t o r i o : l o s c i o p e r o è u n d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e e c h i v i a d e r i s c e l o c o m u n i c a a i n i z i o t u r n o , c o m e p r e v i s t o d a l l e r e g o l e . L a v i c e n d a d e v e s e m m a i f a r r i f l e t t e r e l a p o l i t i c a s u l r u o l o c r u c i a l e d e g l i a n e s t e s i s t i - r i a n i m a t o r i : s e n z a d i l o r o n o n s i o p e r a " . E l i s a b e t t a C e r u t t i , d i r e t t o r e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a A n e s t e s i a e r i a n i m a z i o n e d e i t r a p i a n t i e c h i r u r g i a m a g g i o r e d e l l ’ a z i e n d a o s p e d a l i e r o U n i v e r s i t a r i a d e l l e M a r c h e h a e s p r e s s o " v i c i n a n z a a l l a p a z i e n t e e n e c o m p r e n d o a p p i e n o l o s c o n f o r t o " . M a " p r o p r i o p e r q u e s t o , l a s i g n o r a è s t a t a t u t e l a t a , d a n d o l e l a p o s s i b i l i t à d i e f f e t t u a r e l ’ i n t e r v e n t o i n t e m p i b r e v i s s i m i , s e n z a a l c u n i m p a t t o s u l l a p r o g n o s i " . C e r u t t i s o t t o l i n e a c h e l a r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à o p e r a t o r i e i n c a s o d i s c i o p e r o c o i n v o l g e n o n s o l t a n t o i m e d i c i a n e s t e s i s t i , m a a n c h e a l t r e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i e l e d i r e z i o n i s a n i t a r i e . " C o m e g i à s o t t o l i n e a t o d a l d i r e t t o r e s a n i t a r i o d e l l a n o s t r a a z i e n d a – s p i e g a – i n a l c u n i c a s i n o n è p o s s i b i l e g a r a n t i r e u n a r i s p o s t a i m m e d i a t a i n q u a n t o v i e n e d a t a p r i o r i t à a g l i i n t e r v e n t i u r g e n t i . G l i i n t e r v e n t i d i c h i r u r g i a e l e t t i v a n o n e f f e t t u a t i v e n g o n o c o m u n q u e r e c u p e r a t i n e l l ’ a r c o d i p o c h i g i o r n i " . L a r i f l e s s i o n e r i g u a r d a a n c h e i l s e n s o p r o f o n d o d e l l ’ a d e s i o n e a u n a g i o r n a t a d i p r o t e s t a . " L ’ a d e s i o n e a u n o s c i o p e r o n o n è u n a s c e l t a c h e v i e n e e f f e t t u a t a i n m o d o i r r e s p o n s a b i l e – p r e c i s a C e r u t t i – p o i c h é s i è c o n s a p e v o l i d e i d i s s e r v i z i c h e q u e s t o p r o v o c a , i n t u t t i g l i a m b i t i e i n p a r t i c o l a r e i n q u e l l o m e d i c o . I n q u e s t o c a s o , i m e d i c i e g l i i n f e r m i e r i c h e h a n n o a d e r i t o , a i q u a l i è s t a t o d e c u r t a t o l o s t i p e n d i o p e r l a g i o r n a t a n o n l a v o r a t a , n o n l o h a n n o f a t t o p e r u n i n t e r e s s e p e r s o n a l e o d i c a t e g o r i a , p e r r i v e n d i c a r e u n d i r i t t o o u n a u m e n t o s a l a r i a l e , m a c o n u n o s c o p o u m a n i t a r i o m o l t o p i ù a l t o . L o h a n n o f a t t o a d i f e s a d i u n p o p o l o c h e v i e n e m a s s a c r a t o , d e i m e d i c i u c c i s i e i m p r i g i o n a t i , d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o e d e l l e l o r o f a m i g l i e a n n i e n t a t e , c o n t r o l a s i s t e m a t i c a d i s t r u z i o n e d e g l i o s p e d a l i e l a m o r t e p e r f a m e e p e r a s s e n z a d i c u r e s a n i t a r i e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e " . C e r u t t i r i c o r d a i n o l t r e c h e " l o s c i o p e r o è s e m p r e l a c o n s e g u e n z a d i u n a m a n c a t a r i s p o s t a d a p a r t e d e l l e i s t i t u z i o n i , è l ’ u l t i m a f o r m a d i p r o t e s t a a c u i s i r i c o r r e q u a n d o n o n s i v i e n e a s c o l t a t i . E s u l l a c a t a s t r o f i c a s i t u a z i o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a g r a n p a r t e d e l n o s t r o P a e s e f i n o r a n o n è s t a t o a s c o l t a t o " . P e r l a p r e s i d e n t e B i g n a m i " p r o p r i o p e r c h é c o n o s c i a m o l a f r a g i l i t à e i l p e s o e m o t i v o d i u n p e r c o r s o o n c o l o g i c o , n o n r i t e n i a m o u t i l e s t r u m e n t a l i z z a r e l a d i s p e r a z i o n e d i u n a p a z i e n t e p e r d e l e g i t t i m a r e c h i h a e s e r c i t a t o u n d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e . P r o p r i o p e r c h é n o n s i p u ò s c h e r z a r e c o n l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e , p e n s i a m o c h e l ’ i m p e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i d o v r e b b e c o n c e n t r a r s i s u l l a t u t e l a d e l l a v o r o e d e l b e n e s s e r e f i s i c o e m e n t a l e d e g l i a n e s t e s i s t i - r i a n i m a t o r i , e s u l r e n d e r e n u o v a m e n t e a t t r a t t i v a u n a p r o f e s s i o n e c h e p e r c e n t u a l m e n t e s e m p r e m e n o g i o v a n i m e d i c i s c e l g o n o c o m e s p e c i a l i z z a z i o n e . P e r c h é s e n z a a n e s t e s i s t i n o n s i o p e r a " .