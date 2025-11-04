R o m a , 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - F a b r i z i o d e l l ’ O r e f i c e a r r i v a i n O p e n F i b e r c o m e d i r e t t o r e d e l l e R e l a z i o n i e s t e r n e . G i o r n a l i s t a p r o f e s s i o n i s t a l a u r e a t o i n E c o n o m i a A z i e n d a l e , h a l a v o r a t o p e r d i v e r s e t e s t a t e n a z i o n a l i , t r a c u i I l T e m p o d o v e è s t a t o c a p o d e l p o l i t i c o e i n v i a t o , e t e r r i t o r i a l i , i n p a r t i c o l a r e I l R o m a . È s t a t o c r o n i s t a p a r l a m e n t a r e e p o r t a v o c e d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i M a r i o L a n d o l f i , d e l v i c e m i n i s t r o a l C o m m e r c i o E s t e r o A d o l f o U r s o e d e l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e F i l i p p o P a t r o n i G r i f f i . È s t a t o , i n o l t r e , p o r t a v o c e d i d u e s o t t o s e g r e t a r i a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , F i l i p p o P a t r o n i G r i f f i e R o b e r t o G a r o f o l i , r i c o p r e n d o c o n t e s t u a l m e n t e i l r u o l o d i c a p o d e l l a c o m u n i c a z i o n e i s t i t u z i o n a l e p e r i d u e P r e s i d e n t i d e l C o n s i g l i o , r i s p e t t i v a m e n t e E n r i c o L e t t a e M a r i o D r a g h i . N e l 2 0 1 5 è e n t r a t o n e l G r u p p o F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e , g u i d a n d o p r i m a l ’ u f f i c i o s t a m p a e p o i l ’ a r e a A f f a r i I s t i t u z i o n a l i , d o v e h a c u r a t o i r a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , i m i n i s t e r i e s e g u i t o i p r i n c i p a l i d o s s i e r i n f r a s t r u t t u r a l i e d i d i g i t a l i z z a z i o n e d e l P a e s e f i n o a e s s e r e D e p u t y C o r p o r a t e A f f a i r s & S u s t a i n a b i l i t y . N e l c o r s o d e l l a c a r r i e r a h a c o n s o l i d a t o u n a p p r o c c i o o r i e n t a t o a l l a t r a s p a r e n z a e a l l a r e p u t a z i o n e d e l l e a z i e n d e p u b b l i c h e , i n t e g r a n d o v i s i o n e s t r a t e g i c a e s e n s i b i l i t à i s t i t u z i o n a l e . I n O p e n F i b e r , d e l l ’ O r e f i c e p u ò c o n t a r e s u u n a s q u a d r a m a n a g e r i a l e c o m p o s t a d a A l e s s i a G o z z i , r e s p o n s a b i l e M e d i a R e l a t i o n s e D i g i t a l C o m m u n i c a t i o n ; M a u r o A c c r o g l i a n ò , r e s p o n s a b i l e d e l l a C o m u n i c a z i o n e ; V e r o n i c a B o n c i m i n o , r e s p o n s a b i l e A f f a r i I s t i t u z i o n a l i N a z i o n a l i , e P a o l a M a r t i n e z , r e s p o n s a b i l e A f f a r i I s t i t u z i o n a l i T e r r i t o r i a l i .