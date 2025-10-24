R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i v i t t i m e c i v i l i d i g u e r r a , c o n l e n o s t r e c e c i t à , i n v a l i d i t à e m u t i l a z i o n i , p o r t i a m o n e l n o s t r o d n a l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l e s o f f e r e n z e c h e i c o n f l i t t i a r m a t i p r o v o c a n o a i c i v i l i c o i n v o l t i " , a f f e r m a i n u n a n o t a M i c h e l e V i g n e , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ' A n v c g e v i t t i m a c i v i l e d i g u e r r a . " L ' 8 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l l a f o n d a z i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e è p e r n o i u n m o m e n t o p e r r i n n o v a r e l ' i m p e g n o c o m u n e : c o s t r u i r e u n m o n d o i n c u i i l p r i n c i p i o d i u m a n i t à , s a n c i t o d a l d i r i t t o I n t e r n a z i o n a l e U m a n i t a r i o , n o n s i a u n ' e c c e z i o n e m a l a r e g o l a . P e r m a n t e n e r e l a p a c e e l a s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l e , c h i e d i a m o a g l i S t a t i m e m b r i d e l l ’ O n u d i r i s p e t t a r e s e n z a e c c e z i o n i l e c o n v e n z i o n i i n t e r n a z i o n a l i . A p p a r e i n o l t r e n e c e s s a r i o r i f o r m a r e i l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a , a f f i n c h é n o n s i a o s t a g g i o d e i v e t i i n c r o c i a t i e t o r n i a d e s s e r e u n c o n s e s s o c h e g a r a n t i s c a a i c i v i l i l a g i u s t a p r o t e z i o n e ” , c o n c l u d e V i g n e .