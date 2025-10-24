R o m a , 2 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L ’ 8 0 ° a n n i v e r s a r i o d a l l a i s t i t u z i o n e d e l l ’ O r g a n i z z a z i o n e d e l l e N a z i o n i U n i t e i n v i t a a u n a r i f l e s s i o n e s u i v a l o r i e s u g l i o b i e t t i v i c h e n e a n i m a r o n o l a f o n d a z i o n e : p a c e , d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e c o o p e r a z i o n e t r a i p o p o l i " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a . " I n u n m o n d o a t t r a v e r s a t o d a g u e r r e e t e n s i o n i , q u e g l i i d e a l i r e s t a n o p i ù c h e m a i a t t u a l i . I n q u e s t o c o n t e s t o l a r i f o r m a d e l l ’ O N U è f o n d a m e n t a l e p e r a d a t t a r e l ' O r g a n i z z a z i o n e a l l e p a r t i c o l a r i n e c e s s i t à d e l l ' o g g i , c o s ì c o m e è f o n d a m e n t a l e r a f f o r z a r e i l r u o l o d e i P a r l a m e n t i , a f f i n c h é p o s s a n o c o n t r i b u i r e i n m o d o d i r e t t o a l l a c o s t r u z i o n e d i u n o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e p i ù g i u s t o e r a p p r e s e n t a t i v o " , a g g i u n g e F o n t a n a .