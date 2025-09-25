R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ G i o r g i a M e l o n i n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ’ a s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e h a a n c o r a u n a v o l t a t r a c c i a t o l a r o t t a s u U c r a i n a e M e d i o O r i e n t e , m a a n c h e s u s f i d e f o n d a m e n t a l i c o m e i m m i g r a z i o n e e g r e e n . I l s u o f o r t e r i c h i a m o a u n a l o t t a s e n z a q u a r t i e r e a i t r a f f i c a n t i d i e s s e r i u m a n i e a l l ’ i m m i g r a z i o n e i n c o n t r o l l a t a , c o s ì c o m e q u e l l o a u n a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a r a z i o n a l e c h e n o n p o r t i a l l a d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e d e l l e n o s t r e s o c i e t à , n o n r i m a n g a i n a s c o l t a t o " . C o s ì i n u n a n o t a i l c a p o d e l e g a z i o n e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a - E c r a l P a r l a m e n t o e u r o p e o C a r l o F i d a n z a . " A l l o s t e s s o m o d o è t e m p o d i m e t t e r e m a n o a l l a r i f o r m a d e l l e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i , a p a r t i r e d a l l ’ O n u , e d i a f f e r m a r e e p r o t e g g e r e t u t t i i d i r i t t i u m a n i s e n z a c e n s u r e i d e o l o g i c h e : t r a q u e s t i a n c h e l a l i b e r t à r e l i g i o s a , a p a r t i r e d a q u e l l a d i d e c i n e d i m i l i o n i d i c r i s t i a n i p e r s e g u i t a t i i n t u t t o i l m o n d o p e r l a l o r o f e d e . C o n q u e s t o i n t e r v e n t o p r o f o n d o e l u n g i m i r a n t e G i o r g i a M e l o n i r e n d e a n c o r a u n a v o l t a l ’ I t a l i a p r o t a g o n i s t a e c e n t r a l e n e l p a n o r a m a i n t e r n a z i o n a l e ” , c o n c l u d e .