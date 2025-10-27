R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r o g e t t o d i f o r m a z i o n e i n M e d i c i n a V e t e r i n a r i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a s e g n a u n a s v o l t a i m p o r t a n t e n e l l ’ a m b i t o e d u c a t i v o e s c i e n t i f i c o , p r o m u o v e n d o u n a p p r o c c i o i n n o v a t i v o e i n t e r s e t t o r i a l e g r a z i e a l l a v i s i o n e O n e H e a l t h . Q u e s t o a p p r o c c i o , c h e r i c o n o s c e l a c o n n e s s i o n e t r a l a s a l u t e u m a n a , a n i m a l e e a m b i e n t a l e , d i v e n t a i l f i l o c o n d u t t o r e d i u n p e r c o r s o f o r m a t i v o c h e m i r a a r i s p o n d e r e a l l e s f i d e g l o b a l i e l o c a l i d e l f u t u r o . " O n e H e a l t h è u n c a m b i o d i s g u a r d o : n o n p i ù c o m p a r t i s e p a r a t i , m a u n u n i c o e q u i l i b r i o t r a u o m o , a n i m a l i e a m b i e n t e ” , a f f e r m a N a t h a n L e v i a l d i G h i r o n , r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a " C o n i l n o s t r o C o r s o d i l a u r e a M e d i c i n a v e t e r i n a r i a , n a t o s u q u e s t a i m p o s t a z i o n e e u n i c o n e l L a z i o , f o r m i a m o p r o f e s s i o n i s t i c h e s a n n o t r a s f o r m a r e q u e s t a v i s i o n e i n r e s p o n s a b i l i t à p u b b l i c a , c o l l e g a n d o s a p e r e s c i e n t i f i c o e s c e l t e c o n c r e t e p e r i l t e r r i t o r i o . È q u e s t a c a p a c i t à d i l e g g e r e i l s i s t e m a n e l l a s u a i n t e r e z z a c h e p e r m e t t e d i g o v e r n a r e i l f u t u r o , i n v e c e d i l i m i t a r c i a s u b i r l o , e d i r i p o r t a r e l a f o r m a z i o n e n e l s u o r u o l o p i ù a l t o : g e n e r a r e c o m p e t e n z a c h e d i v e n t a c u r a c o l l e t t i v a " . I l C o r s o d i L a u r e a i n M e d i c i n a V e t e r i n a r i a , i n a u g u r a t o u n a n n o f a , h a s u s c i t a t o u n g r a n d e i n t e r e s s e c o n o l t r e 9 0 0 d o m a n d e p e r s o l i 8 0 p o s t i , s e g n o d i u n a d o m a n d a c r e s c e n t e d i p r o f e s s i o n i s t i c a p a c i d i a f f r o n t a r e l e e m e r g e n z e s a n i t a r i e e l e s f i d e g l o b a l i a t t r a v e r s o u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e . T r a i p a r t n e r c h e c o n t r i b u i s c o n o a l l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o p r o g e t t o c i s o n o e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i d i s p i c c o , c o m e l e A z i e n d e S a n i t a r i e d e l T e r r i t o r i o , l ’ I s t i t u t o Z o o p r o f i l a t t i c o S p e r i m e n t a l e , e l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S p o r t E q u e s t r i ( F I S E ) , c h e r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d e l p r o g e t t o , i n p a r t i c o l a r e p e r l a s u a e x p e r t i s e n e l b e n e s s e r e a n i m a l e , i n p a r t i c o l a r e d e i c a v a l l i . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n F i s e è p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v a , p o i c h é l a F e d e r a z i o n e è d a s e m p r e i n p r i m a l i n e a n e l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e g l i a n i m a l i s p o r t i v i e n e l p r o m u o v e r e i l b e n e s s e r e d e g l i a t l e t i e q u i n i . I n q u e s t o c o n t e s t o , F i s e g i o c a u n r u o l o c r u c i a l e , n o n s o l o n e l c o n t r i b u i r e a l l a f o r m a z i o n e t e o r i c a e p r a t i c a d e g l i s t u d e n t i , m a a n c h e n e l r e a l i z z a r e c o n c r e t a m e n t e i l c o n c e t t o d i O n e H e a l t h , i n t e g r a n d o l a s a l u t e d e g l i a n i m a l i c o n q u e l l a d e g l i e s s e r i u m a n i e d e l l ’ a m b i e n t e . " C o n g r a n d e e n t u s i a s m o , p a r t e c i p i a m o a q u e s t o p r o g e t t o c h e u n i s c e f o r m a z i o n e , r i c e r c a e c o o p e r a z i o n e p e r u n f u t u r o p i ù s o s t e n i b i l e - h a d i c h i a r a t o M a r c o D i P a o l a , P r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S p o r t E q u e s t r i e V i c e P r e s i d e n t e d e l C o n i - . L a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a S p o r t E q u e s t r i è d a s e m p r e i m p e g n a t a n e l l a t u t e l a d e l b e n e s s e r e d e l c a v a l l o a t l e t a e c r e d e f e r m a m e n t e n e l l a v i s i o n e ' O n e H e a l t h ' , c h e u n i s c e l a s a l u t e u m a n a , a n i m a l e e a m b i e n t a l e . I l c o r s o d i l a u r e a i n M e d i c i n a V e t e r i n a r i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , c o n i l s u o a p p r o c c i o i n n o v a t i v o , o f f r e u n a p r e z i o s a o p p o r t u n i t à d i f o r m a z i o n e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i e l o c a l i . F I S E r e a l i z z a c o n c r e t a m e n t e i l c o n c e t t o d i O n e H e a l t h , c o m e d i m o s t r a t o n e l l a c u r a d e l v e r d e a l C e n t r o E q u e s t r e F e d e r a l e d e i P r a t o n i a R o c c a d i P a p a e a P i a z z a d i S i e n a , c o n l ' a t t e n z i o n e v e r s o i c a v a l l i e l e p e r s o n e . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n e n t i p u b b l i c i e p r i v a t i r a f f o r z a q u e s t a s i n e r g i a , s i a a l i v e l l o l o c a l e c h e r e g i o n a l e e n a z i o n a l e , e d è f o n d a m e n t a l e p e r u n f u t u r o p i ù s a n o e s o s t e n i b i l e . S i a m o i n o l t r e l i e t i d i o f f r i r e u n a ' p a l e s t r a ' d i e s p e r i e n z e a n c h e n e l l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a s p o r t i v a , c o n t r i b u e n d o a f o r m a r e i p r o f e s s i o n i s t i d i d o m a n i " . I l c o r s o d i l a u r e a , u n i c o n e l L a z i o , è s t a t o p r o g e t t a t o p e r i n t e g r a r e l a t e o r i a c o n a t t i v i t à p r a t i c h e d i a l t o l i v e l l o , t r a c u i l ’ u s o d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e e m e t o d i d i d a t t i c i i m m e r s i v i . G l i s t u d e n t i p o s s o n o b e n e f i c i a r e d i e s p e r i e n z e d i m o b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e , p a r t e c i p a n d o a p r o g r a m m i d i d o p p i o t i t o l o , c o l l a b o r a n d o c o n o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i e r e a l i z z a n d o r i c e r c h e c o n g i u n t e . I l m o d e l l o e d u c a t i v o p u n t a a f o r m a r e p r o f e s s i o n i s t i c o n c o m p e t e n z e i n t e g r a t e , p r o n t i a r i s p o n d e r e a l l e s f i d e s a n i t a r i e g l o b a l i e l o c a l i , s e c o n d o i p r i n c i p i s t a b i l i t i d a l l ' A g e n d a 2 0 3 0 d e l l e N a z i o n i U n i t e e d a l G r e e n D e a l e u r o p e o . I n q u e s t o c o n t e s t o , l a F I S E è u n a d e l l e i s t i t u z i o n i c h i a v e c h e , c o n l a s u a e s p e r i e n z a e l e s u e s t r u t t u r e , c o n t r i b u i s c e a c r e a r e u n p o n t e t r a l a f o r m a z i o n e a c c a d e m i c a e l e s f i d e r e a l i d e l s e t t o r e , i n p a r t i c o l a r e n e l l a m e d i c i n a v e t e r i n a r i a a p p l i c a t a a l l o s p o r t e q u e s t r e . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a F I S E , l ' U n i v e r s i t à T o r V e r g a t a e l e a l t r e i s t i t u z i o n i a c c a d e m i c h e e d i r i c e r c a r a f f o r z a l a r e t e d i c o n o s c e n z e n e c e s s a r i e p e r u n f u t u r o p i ù s a n o e s o s t e n i b i l e . I l p r o g e t t o , c h e s i s v i l u p p a i n u n c o n t e s t o l o c a l e e i n t e r n a z i o n a l e , r a p p r e s e n t a u n a r i s p o s t a a l l e r a p i d e t r a s f o r m a z i o n i g l o b a l i , c o m e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , l e m a l a t t i e z o o n o t i c h e e m e r g e n t i e l a c r e s c e n t e m i n a c c i a d e l l a r e s i s t e n z a a n t i m i c r o b i c a . I n q u e s t o s c e n a r i o , l a v i s i o n e O n e H e a l t h d i v e n t a n o n s o l o u n a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o , m a u n a v e r a e p r o p r i a f i l o s o f i a e d u c a t i v a p e r f o r m a r e i p r o f e s s i o n i s t i c h e g e s t i r a n n o l e s f i d e s a n i t a r i e f u t u r e . I n c o n c l u s i o n e , l a c o l l a b o r a z i o n e t r a U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , F I S E e g l i a l t r i p a r t n e r i s t i t u z i o n a l i e p r i v a t i è f o n d a m e n t a l e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i u n m o d e l l o d i f o r m a z i o n e i n t e g r a t a c h e m i r a a c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù e q u a , s i c u r a e s o s t e n i b i l e .