R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a l e d i a g n o s i d i t u m o r e n e l 2 0 2 5 , r i s p e t t o a l b i e n n i o p r e c e d e n t e , s o n o s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l i : 3 9 0 . 1 0 0 . T r a l e b u o n e n o t i z i e i l c a l o d e i d e c e s s i e l a m i g l i o r e a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g . T u t t a v i a , f u m o e s o v r a p p e s o r e s t a n o d u e i m p o r t a n t i f a t t o r i d i r i s c h i o n e l n o s t r o P a e s e . E ' l a f o t o g r a f i a s c a t t a t a d a l l a 1 5 e s i m a e d i z i o n e d e l r a p p o r t o ' I n u m e r i d e l c a n c r o i n I t a l i a 2 0 2 5 ' d e l l ' A s s o c i a z i o n e d i o n c o l o g i a m e d i c a , f r u t t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a A i o m , A i r t u m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a r e g i s t r i t u m o r i ) , F o n d a z i o n e A i o m , O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s c r e e n i n g ( O n s ) , P a s s i ( P r o g r e s s i d e l l e a z i e n d e s a n i t a r i e p e r l a s a l u t e i n I t a l i a ) , P a s s i d ' A r g e n t o e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i a n a t o m i a p a t o l o g i c a e d i c i t o l o g i a d i a g n o s t i c a ( S i a p e c - I a p ) , p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a a R o m a a P a l a z z o B a l d a s s i n i . " N e l 2 0 2 5 n o n v i s a r a n n o s o s t a n z i a l i d i f f e r e n z e q u a n t i t a t i v e r i s p e t t o a q u a n t o d o c u m e n t a t o l o s c o r s o a n n o - s p i e g a D i e g o S e r r a i n o , c o n s u l e n t e e p i d e m i o l o g o p r e s s o A l l e a n z a c o n t r o i l c a n c r o , R o m a - m e n t r e n e i p r o s s i m i a n n i i l n u m e r o a s s o l u t o d i n u o v e d i a g n o s i i n I t a l i a p o t r e b b e s t a b i l i z z a r s i o i n i z i a r e a d i m i n u i r e . E ' u n ' i p o t e s i s u p p o r t a t a , o l t r e c h e d a l l a c o s t a n t e d e c r e s c i t a d e m o g r a f i c a d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , a n c h e d a l l a d i m i n u z i o n e d e i c a s i n e g l i u o m i n i . U n e s e m p i o r a p p r e s e n t a t i v o d e i d i v e r s i a n d a m e n t i t e m p o r a l i , i n I t a l i a , d e i t a s s i d i i n c i d e n z a n e l l a p o p o l a z i o n e m a s c h i l e e i n q u e l l a f e m m i n i l e è o f f e r t o d a l t u m o r e d e l p o l m o n e . N e g l i u o m i n i , t r a i l 2 0 0 3 e i l 2 0 1 7 , l e n u o v e d i a g n o s i d i q u e s t a n e o p l a s i a s o n o d i m i n u i t e d e l 1 6 , 7 % , m e n t r e t r a l e d o n n e s o n o a u m e n t a t e d e l l ' 8 4 , 3 % " . I l f u m o r e s t a p i ù f r e q u e n t e f r a g l i u o m i n i ( 2 8 % ) r i s p e t t o a l l e d o n n e ( 2 0 % ) e d è f o r t e m e n t e a s s o c i a t o a l l o s v a n t a g g i o s o c i a l e , c o i n v o l g e n d o m o l t o d i p i ù l e p e r s o n e c o n d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e ( 3 6 % ) r i s p e t t o a c h i d i c h i a r a d i n o n a v e r n e ( 2 1 % ) . " U n a l t r o f a t t o r e d i r i s c h i o è i l s o v r a p p e s o - e v i d e n z i a R o s s a n a B e r a r d i , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m - L ' e c c e s s o p o n d e r a l e r i g u a r d a i l 4 3 % d e g l i a d u l t i i n I t a l i a . D a l 2 0 0 8 l e a n a l i s i t e m p o r a l i m o s t r a n o u n a u m e n t o d e l l ' e c c e s s o p o n d e r a l e a l i v e l l o n a z i o n a l e , s o s t e n u t o d a u n i n c r e m e n t o , c o n t e n u t o m a s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o , d e l l ' o b e s i t à n e l N o r d , a f r o n t e d i u n a r i d u z i o n e c h e h a a v u t o i n i z i o n e g l i a n n i p i ù r e c e n t i n e l M e r i d i o n e . I l g r a d i e n t e g e o g r a f i c o d e l l ' e c c e s s o p o n d e r a l e r e s t a a s f a v o r e d e l S u d e i n a l c u n e r e g i o n i , c o m e C a m p a n i a , P u g l i a e M o l i s e , l a m e t à d e l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a è i n s o v r a p p e s o . A i p r o b l e m i c o n l a b i l a n c i a s i a s s o c i a s p e s s o l ' a s s e n z a d i a t t i v i t à f i s i c a . I n q u e s t o c a s o , p e r ò , s i a v v e r t e u n ' i n v e r s i o n e d i t e n d e n z a . I n f a t t i , d o p o p i ù d i 1 0 a n n i d i i n c r e m e n t o c o s t a n t e e s i g n i f i c a t i v o , i l t r e n d d e l l a s e d e n t a r i e t à h a c a m b i a t o d i r e z i o n e d o p o i l 2 0 2 0 , m o s t r a n d o u n a p r o g r e s s i v a e c o n t i n u a r i d u z i o n e d i 5 p u n t i p e r c e n t u a l i i n s o l i 4 a n n i , d a l 3 2 % d e l 2 0 2 0 a l 2 7 % n e l 2 0 2 4 " . U n a r i d u z i o n e d e l l ' o b e s i t à " m i g l i o r e r e b b e l a s a l u t e p u b b l i c a , r i d u c e n d o n u o v e d i a g n o s i e r e c i d i v e o n c o l o g i c h e e p o t e n z i a n d o l a r i s p o s t a a l l e t e r a p i e . A g i r e s u p e s o e s t i l e d i v i t a è u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o d i p r e v e n z i o n e e c u r a d e l c a n c r o , i n l i n e a c o n l ' a p p r o c c i o O n e H e a l t h " .