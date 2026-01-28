M i l a n o , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i è i m p o r t a n t e r i c o r d a r e c h e l e p a z i e n t i c o n t u m o r e a l l a m a m m e l l a m e t a s t a t i c o h a n n o a d i s p o s i z i o n e d e i t r a t t a m e n t i e s t r e m a m e n t e e f f i c a c i . L a p r o g r e s s i v a d i s p o n i b i l i t à d i t r a t t a m e n t i s e m p r e p i ù e f f i c a c i h a p o r t a t o a u n i n c r e m e n t o i m p o r t a n t e d e l l a s o p r a v v i v e n z a " . L o h a s o t t o l i n e a t o V a l e n t i n a G u a r n e r i , d i r e t t r i c e U o O n c o l o g i a 2 d e l l ' I s t i t u t o o n c o l o g i c o V e n e t o - I r c c s e d o c e n t e d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n i z i a t i v a ' D u e d i n o i s u l d i v a n o r o s a ' , p r o m o s s a d a G i l e a d S c i e n c e s I t a l i a c o n E u r o p a D o n n a I t a l i a p e r d a r e v o c e a l l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o , c h e r i e n t r a n e l p r o g r a m m a u f f i c i a l e d e l l ' O l i m p i a d e c u l t u r a l e d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 . " O g g i p o s s i a m o o f f r i r e a l l e n o s t r e p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o l a p o s s i b i l i t à c o n c r e t a d i c r o n i c i z z a r e l a m a l a t t i a , i l c h e s i g n i f i c a p o t e r l a t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o , a n c h e p e r t e m p i m o l t o p r o l u n g a t i - s p i e g a G u a r n i e r i - A l l a b a s e d i q u e s t i s u c c e s s i t e r a p e u t i c i , q u i n d i d e l l o s v i l u p p o d i f a r m a c i s e m p r e p i ù e f f i c a c i c ' è s t a t o , i n p r i m o l u o g o , l ' a v e r r i c o n o s c i u t o l ' e t e r o g e n e i t à d e l t u m o r e a l l a m a m m e l l a , i n q u a n t o n o n s o n o t u t t i u g u a l i e p r e s e n t a n o d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e b i o l o g i c h e d i s t i n t e , c h e p o s s o n o p r o p r i o e s s e r e s f r u t t a t i p e r m i g l i o r a r e l ' a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o " . D u n q u e " p o s s i a m o g a r a n t i r e p i ù t e m p o a i n o s t r i p a z i e n t i , m a s o p r a t t u t t o u n t e m p o c h e r i e s c e a d e s s e r e d i q u a l i t à - p r e c i s a - C i ò s i g n i f i c a c h e a b b i a m o s v i l u p p a t o e s t i a m o s v i l u p p a n d o f a r m a c i c h e c e r c a n o d i m e t t e r e i n s i e m e u n ' e f f i c a c i a s e m p r e m a g g i o r e , m a a n c h e u n p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à s e m p r e m i g l i o r e , p e r m e t t e n d o q u i n d i t r a t t a m e n t i a n c h e c h e s i p r e s t a n o p r o p r i o p e r l a s o m m i n i s t r a z i o n e s u l l u n g o p e r i o d o . Q u e s t o d a l l a t o d e l l e n o s t r e p a z i e n t i è m o l t o i m p o r t a n t e - r i m a r c a l ' o n c o l o g a - p e r c h é a b b i a m o e s p e r i e n z a q u o t i d i a n a . I n o s t r i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a m e t a s t a t i c a h a n n o d e l l e p r o g e t t u a l i t à , p r o g e t t i d i v i t a , h a n n o u n a p i a n i f i c a z i o n e , q u i n d i è i m p o r t a n t e a d a t t a r e i l p e r c o r s o d i t e r a p i a a q u e l l o c h e m a g g i o r m e n t e s i c o n c i l i a c o n l e e s i g e n z e d i v i t a d e l l e n o s t r e p a z i e n t i . E u n a l t r o r i s v o l t o d i q u e s t o g a r a n t i r e p i ù t e m p o è a n c h e q u e l l o c h e n e l f r a t t e m p o l a r i c e r c a v a a v a n t i . Q u i n d i a v e r e p i ù t e m p o p u ò v o l e r d i r e a v e r e a c c e s s o m a g a r i a d u l t e r i o r i f a r m a c i c h e s a r a n n o m a g a r i d i s p o n i b i l i n e l f u t u r o " . " I n q u e s t o c o n t e s t o - c o n t i n u a G u a r n i e r i - è f o n d a m e n t a l e r i c o n o s c e r e c h e l a d i m e n s i o n e d e l p r o b l e m a è r i l e v a n t e : a b b i a m o p i ù d i 5 0 m i l a d o n n e o g g i c h e v i v o n o c o n u n a d i a g n o s i d i t u m o r e a l l a m a m m e l l a m e t a s t a t i c o " . P e r t a n t o è i m p o r t a n t e " p o r t a r e l ' a t t e n z i o n e s u q u e s t a r e a l t à c l i n i c a e i l c o n t e s t o c u l t u r a l e d e l l e O l i m p i a d i è u n o s c e n a r i o i d e a l e , p e r c h é s e m p r e d i p i ù o g g i s i s t a s o t t o l i n e a n d o l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a t t i v i t à f i s i c a a n c h e n e l l e p a z i e n t i c o n m a l a t t i a m e t a s t a t i c a : a b b i a m o d e g l i s t u d i c h e d i m o s t r a n o c o m e l ' a t t i v i t à f i s i c a s u p e r v i s i o n a t a p o r t i u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a e a n c h e d e l l a t o l l e r a b i l i t à a i t r a t t a m e n t i . Q u i n d i s i c u r a m e n t e è l o s c e n a r i o i d e a l e p e r l a n c i a r e a n c h e q u e s t o t i p o d i m e s s a g g i o " .