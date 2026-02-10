R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I f r a t e l l i M a r c o e G a b r i e l e B i a n c h i s o n o s t a t i a s s o l t i p e r i l p e s t a g g i o d i d u e i n d i a n i a v v e n u t o d i c i a s s e t t e m e s i p r i m a d e l l ’ o m i c i d i o d i W i l l y M o n t e i r o D u a r t e , a v v e n u t o i l 6 s e t t e m b r e d e l 2 0 2 0 a C o l l e f e r r o . P e r i l d e l i t t o M a r c o B i a n c h i è s t a t o c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a l l ' e r g a s t o l o , m e n t r e G a b r i e l e B i a n c h i , c o n d a n n a t o a 2 8 a n n i , è a n c o r a i n a t t e s a d e l l ' a p p e l l o t e r . E r a i l 1 3 a p r i l e 2 0 1 9 . A l l a s b a r r a p e r l e s i o n i a g g r a v a t e f i n i r o n o M a r c o e G a b r i e l e B i a n c h i , V i t t o r i o E d o a r d o T o n d i n e l l i e O m a r S a h b a n i , q u e s t i u l t i m i n e l l ’ e l e n c o d e i t e s t i m o n i d e l l a d i f e s a d e i d u e f r a t e l l i p e r l ’ a s s a s s i n i o d i W i l l y . P e r i B i a n c h i s e m b r a v a u n a s o r t a d i ' p r e q u e l ' d i c i ò c h e u n a n n o e m e z z o p i ù t a r d i l i a v r e b b e v i s t i i m p u t a t i e c o n d a n n a t i p e r u n o m i c i d i o a l c u l m i n e s e m p r e d i u n a v i o l e n t a l i t e i n s t r a d a , q u e l l o d e l 2 1 e n n e d i o r i g i n i c a p o v e r d i a n e . I n q u e s t ' u l t i m o p r o c e s s o , p e r ò , c h e i n q u a l c h e m o d o s p i a n ò l a s t r a d a a l l a t e s i d e l l ' a c c u s a s u l l a m o r t e d i M o n t e i r o , i f r a t e l l i B i a n c h i s o n o s t a t i a s s o l t i i n p r i m o g r a d o v e n e r d ì s c o r s o p e r n o n a v e r c o m m e s s o i l f a t t o , i n s i e m e a g l i a l t r i d u e i m p u t a t i . " Q u e l l a è s t a t a u n a d e l l e v i c e n d e c h e p o i è s t a t a v a l o r i z z a t a , n e l c o r s o d e l p r o c e s s o , p e r e s a l t a r e l a ' p e r i c o l o s i t à s o c i a l e ' d e i d u e B i a n c h i - c o m m e n t a a l l ' A d n k r o n o s l ' a v v o c a t o V a l e r i o S p i g a r e l l i , c h e i n s i e m e a l c o l l e g a M a r c o S a b a t i n i d i f e n d e G a b r i e l e B i a n c h i - M a r c o e G a b r i e l e p a s s a v a n o p e r d u e c h e a v e v a n o m a s s a c r a t o d i b o t t e u n p a i o d i e x t r a c o m u n i t a r i . L ' e s i t o d i v e n e r d ì s c o r s o a l t r i b u n a l e d i V e l l e t r i d i m o s t r a q u e l l o c h e e r a c h i a r o , c i o è c h e i d u e f r a t e l l i n o n c ' e n t r a v a n o p r o p r i o n i e n t e , n o n e r a n o n e m m e n o s u l l u o g o d e i f a t t i . S i a m o s o d d i s f a t t i - c o n c l u d e - p e r c h é s i è d i m o s t r a t o c h e u n o d e i p r o c e s s i c h e v e n i v a i n d i c a t o a d i m o s t r a z i o n e d e l l a p e r i c o l o s i t à d i G a b r i e l e B i a n c h i s i è c o n c l u s o c o n l a s u a a s s o l u z i o n e p e r n o n a v e r c o m m e s s o i l f a t t o " . ( d i S i l v i a M a n c i n e l l i )