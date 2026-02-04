M i l a n o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a C o r t e d ' A s s i s e d i C o m o h a c o n d a n n a t o a l l ' e r g a s t o l o g l i i m p u t a t i G i u s e p p e C a l a b r ò e D e m e t r i o L a t e l l a p e r l ' o m i c i d i o a g g r a v a t o d i C r i s t i n a M a z z o t t i , 1 8 a n n i , d i c u i s i p e r s e r o l e t r a c c e n e l 1 9 7 5 a E u p i l i o , i n p r o v i n c i a d i C o m o . A s s o l t o d a l l ' i m p u t a z i o n e r i q u a l i f i c a t a A n t o n i o T a l i a " p e r c h é n o n h a c o m m e s s o i l f a t t o " ; l a c o r t e h a a n c h e d i c h i a r a t o i l " n o n d o v e r s i p r o c e d e r e " n e i c o n f r o n t i d e g l i i m p u t a t i C a l a b r ò e L a t e l l a p e r i l r e a t o d i s e q u e s t r o d i p e r s o n a a s c o p o d i e s t o r s i o n e " p e r c h é i l r e a t o è e s t i n t o p e r i n t e r v e n u t a p r e s c r i z i o n e " .