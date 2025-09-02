M i l a n o , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l e s s a n d r o I m p a g n a t i e l l o , i l b a r m a n c o n d a n n a t o a l l ' e r g a s t o l o p e r l ' o m i c i d i o d e l l a c o m p a g n a i n c i n t a d i 7 m e s i , s o m m i n i s t r ò a G i u l i a T r a m o n t a n o i l v e l e n o p e r t o p i n o n a l l o s c o p o d i u c c i d e r l a , m a p e r " p r o v o c a r l e u n a b o r t o " . C o s ì l a c o r t e d ' A s s i s e d ' a p p e l l o d i M i l a n o m o t i v a l a s e n t e n z a c o n c u i l o s c o r s o 2 5 g i u g n o h a c o n f e r m a t o l ' e r g a s t o l o p e r I m p a g n a t i e l l o , m a e s c l u s o l ' a g g r a v a n t e d e l l a p r e m e d i t a z i o n e . P e r i g i u d i c i è i m p o s s i b i l e " r e t r o d a t a r e " i l p r o p o s i t o d e l 3 2 e n n e d i u c c i d e r e l a c o m p a g n a d a l p o m e r i g g i o d e l 2 7 m a g g i o 2 0 2 3 , g i o r n o d e l l ' o m i c i d i o , a s e i m e s i p r i m a , q u a n d o p e r l a p r i m a v o l t a I m p a g n a t i e l l o , d a p o c o s a p u t o d e l l a g r a v i d a n z a d i G i u l i a , f e c e r i c e r c h e o n l i n e s u l v e l e n o p e r t o p i . " C h e A l e s s a n d r o I m p a g n a t i e l l o a b b i a a c c a r e z z a t o l ' i d e a d i s b a r a z z a r s i d e l l a c o m p a g n a , a l l o r q u a n d o f u i n f o r m a t o d e l l a g r a v i d a n z a d i l e i - s c r i v o n o i g i u d i c i d i s e c o n d o g r a d o n e l l e 5 9 p a g i n e d i m o t i v a z i o n i - è i p o t e s i c o n g e t t u r a l e , c h e n o n h a a l c u n s o s t e g n o i n d i z i a r i o , e n o n l o h a p e r c h é , m o l t o s e m p l i c e m e n t e , n o n è r i s p o n d e n t e a l v e r o s t o r i c o " . " S e i n s e t t e m e s i G i u l i a T r a m o n t a n o n o n è s t a t a u c c i s a d a l v e l e n o , e v i d e n t e m e n t e - s i l e g g e n e l l e m o t i v a z i o n i d e l l a s e n t e n z a d i a p p e l l o - l a m o r t e d i l e i n o n e r a q u e l l o " c h e A l e s s a n d r o I m p a g n a t i e l l o v o l e v a . A d i m o s t r a r l o - s p i e g a n o i g i u d i c i - s a r e b b e r o i v a l o r i d e l v e l e n o r i l e v a t i n e l l a v i t t i m a e n e l p i c c o l o T h i a g o c h e p o r t a v a i n g r e m b o s o n o " m o l t o a l d i s o t t o " d i q u e l l i l e t a l i e l e r i c e r c h e i n r e t e " t u t t e f i n a l i z z a t e a l l ' a b o r t o d e l f e t o , n o n a l l ' o m i c i d i o , p r e m e d i t a t o , d e l l a m a d r e " . L a c o r t e d ' A s s i s e d ' a p p e l l o d i M i l a n o s u l l a q u e s t i o n e d e l v e l e n o h a c r e d u t o a l l e p a r o l e d e l l ' i m p u t a t o , c h e i n a u l a h a s p i e g a t o c h e " l ' u n i c o m i o s c o p o e r a p u r t r o p p o c o l p i r e i l b a m b i n o , i l f e t o , l o s c o p o e r a q u e l l o " . E l e r i c e r c h e i n r e t e s u i d a n n i c h e i l v e l e n o p e r t o p i a v r e b b e c a u s a t o a l l a m a d r e s a r e b b e r o s t a t e f i n a l i z z a t e a " s a p e r e c h e d a n n o f a c e s s e s u u n a p e r s o n a a d u l t a , c h e d a n n o p o t e s s e s u b i r e G i u l i a . . . p e r c h é a s s o l u t a m e n t e i o n o n v o l e v o f a r e d e l m a l e a G i u l i a " . N é - v i e n e s p i e g a t o n e l l e m o t i v a z i o n i d e l l a s e n t e n z a d i a p p e l l o - q u e l l o t e s o a G i u l i a T r a m o n t a n o a l s u o r i t o r n o a c a s a i l 2 7 m a g g i o 2 0 2 3 è s t a t o u n a g g u a t o , i n t e s o c o m e " u n a p r e o r d i n a t a t r a p p o l a " , p e r c h é " l ' i n t e r v a l l o t e m p o r a l e " t r a q u a n d o I m p a g n a t i e l l o t o r n a a c a s a a S e n a g o , v e r s o l e 1 7 , e q u a n d o a g g r e d i s c e e u c c i d e G i u l i a , a p p e n a r i e n t r a t a , v e r s o l e 1 9 , è " t r o p p o b r e v e p e r s o d d i s f a r e i l r e q u i s i t o c r o n o l o g i c o " d e l l a p r e m e d i t a z i o n e .