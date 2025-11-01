P e r u g i a , 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E ' u n 2 1 e n n e i n c e n s u r a t o i l r a g a z z o f e r m a t o d a i p o l i z i o t t i d e l l a S q u a d r a m o b i l e d i P e r u g i a n e l l a s e r a t a d i i e r i p e r c h é r i t e n u t o r e s p o n s a b i l e d e l l ' o m i c i d i o p l u r i a g g r a v a t o d i C u m a n i H e k u r a n , i l 2 3 e n n e d i F a b r i a n o u c c i s o a c o l t e l l a t e l a n o t t e d e l l o s c o r s o 1 8 o t t o b r e n e l p a r c h e g g i o d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P e r u g i a . S e c o n d o l a r i c o s t r u z i o n e d e g l i i n v e s t i g a t o r i , q u e l l a n o t t e , n e l p a r c h e g g i o r e t r o s t a n t e u n l o c a l e , è n a t o u n c o n t r a s t o p e r f u t i l i m o t i v i t r a d u e g r u p p i d i g i o v a n i e u n o d i q u e s t i - u n 1 8 e n n e a r r e s t a t o i n a g g r a v a m e n t o d e l l a m i s u r a d e l d i v i e t o d i d i m o r a c u i e r a s o t t o p o s t o p e r u n a l t r o e p i s o d i o - h a c o n t a t t o l a p r o p r i a f i d a n z a t a a f f i n c h é l o r a g g i u n g e s s e p e r c o n s e g n a r g l i u n c o l t e l l o c h e c u s t o d i v a i n a u t o . U n a v o l t a r e c u p e r a t a l ’ a r m a , i l r a g a z z o l ' h a b r a n d i t a v e r s o i l g r u p p o r i v a l e p e r p o i , d o p o a v e r b u t t a t o a t e r r a i l c o l t e l l o , a g g r e d i r e v i o l e n t e m e n t e a l c u n i c o m p o n e n t i d e l l o s t e s s o . N e l f r a t t e m p o , i n u n ’ a l t r a p a r t e d e l p a r c h e g g i o , è s t a t o a g g r e d i t o e f e r i t o i l f r a t e l l o d e l l a v i t t i m a , C u m a n i S a m u e l e . P r o p r i o i n q u e s t a f a s e e i n q u e s t a z o n a s i è v e r i f i c a t a l ’ a g g r e s s i o n e e l a m o r t e d e l 2 3 e n n e . S e c o n d o q u a n t o a c c e r t a t o d a l l e i n d a g i n i , i l 2 1 e n n e f e r m a t o , d o p o a v e r r a c c o l t o i l c o l t e l l o l a n c i a t o a t e r r a d a l l ’ a m i c o e c o n u n s e c o n d o c o l t e l l o n e l l ’ a l t r a m a n o , s i s a r e b b e s c a g l i a t o c o n t r o i l 2 3 e n n e d i F a b r i a n o c h e , n e l l ’ o c c o r s o , è s t a t o c o l p i t o c o n u n u n i c o f e n d e n t e a l t o r a c e c h e g l i h a c a u s a t o l e s i o n i i n t e r n e f a t a l i . I l 2 1 e n n e , a q u e l p u n t o , s i è d a t o a l l a f u g a i n s i e m e a d a l c u n i a m i c i , f a c e n d o p e r d e r e l e p r o p r i e t r a c c e . I m m e d i a t a m e n t e d o p o a p p r e s a l a n o t i z i a , i l s o s t i t u t o d i t u r n o d e l l ’ u f f i c i o e p e r s o n a l e d e l l a S q u a d r a M o b i l e h a n n o a v v i a t o u n a m i n u z i o s a a t t i v i t à i n v e s t i g a t i v a , c o n l ’ e s c u s s i o n e d e i n u m e r o s i t e s t i m o n i e c o n l ’ a v v i o d i u n ’ a t t i v i t à t e c n i c a , g r a z i e a l l a q u a l e , c o n g r a n d e d i f f i c o l t à , s i è r i u s c i t o a r i c o s t r u i r e l a d i n a m i c a d e l l ’ a c c a d u t o e a d i n d i v i d u a r e u n g r a v e q u a d r o i n d i z i a r i o n e i c o n f r o n t i d e l l ’ a g g r e s s o r e d e l l a v i t t i m a . I l 2 1 e n n e , s u b i t o d o p o i f a t t i , h a a d o t t a t o c o m p o r t a m e n t i v o l t i a n a s c o n d e r e l e t r a c c e d e l r e a t o : s i è d i s f a t t o d e l c o l t e l l o u t i l i z z a t o n e l l ’ a g g r e s s i o n e , h a t e n t a t o d i l i b e r a r s i d i a l c u n i i n d u m e n t i i n d o s s a t i l a n o t t e d e l l ’ e v e n t o e , i n f i n e , h a c o n s e g n a t o a g l i i n q u i r e n t i u n t e l e f o n o d i v e r s o d a q u e l l o c h e a v e v a c o n s é q u e l l a n o t t e . N e l c o r s o d e l l e i n d a g i n i , p o i , s o n o s t a t i d i s p o s t i a c c e r t a m e n t i t e c n i c i d i n a t u r a i r r i p e t i b i l e r e l a t i v i s i a a l l ’ e s a m e a u t o p t i c o , a g l i a c c e r t a m e n t i b i o l o g i c i e g e n e t i c i s u a l c u n i r e p e r t i e i n d u m e n t i s e q u e s t r a t i , n o n c h é v o l t i a d e s t r a p o l a r e e e s a m i n a r e i l c o n t e n u t o d i a l c u n i t e l e f o n i s e q u e s t r a t i n e l l a i m m e d i a t e z z a d e i f a t t i . T u t t i g l i e l e m e n t i a c q u i s i t i h a n n o c o n s e n t i t o d i r i t e n e r e s u s s i s t e n t e s i a u n g r a v e q u a d r o i n d i z i a r i o n e i c o n f r o n t i d e l g i o v a n e 2 1 e n n e , r i t e n u t o r e s p o n s a b i l e d i o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o a n c h e d a i f u t i l i m o t i v i , s i a a n c h e l e e s i g e n z e c a u t e l a r i p e r i l p e r i c o l o d i r e i t e r a z i o n e d e l r e a t o e d i i n q u i n a m e n t o p r o b a t o r i o , c h e h a n n o c o n s e n t i t o d i r i c h i e d e r e a l G i p l a p i ù g r a v e m i s u r a c a u t e l a r e d e l l a c u s t o d i a i n c a r c e r e . I l G i p , r i c o n o s c i u t a l a s u s s i s t e n z a s i a d e i g r a v i i n d i z i d i c o l p e v o l e z z a i n o r d i n e a l r e a t o d i o m i c i d i o c o m e c o n t e s t a t o , c h e d e l l e e s i g e n z e c a u t e l a r i , c o m e s o p r a s p e c i f i c a t e h a d i s p o s t o l a m i s u r a c a u t e l a r e . I p o l i z i o t t i d e l l a S q u a d r a M o b i l e h a n n o a v v i a t o l e r i c e r c h e d e l g i o v a n e , i l q u a l e , u n a v o l t a r i n t r a c c i a t o , d o p o l a n o t i f i c a d e l p r o v v e d i m e n t o c a u t e l a r e , è s t a t o a c c o m p a g n a t o n e l C a r c e r e d i P e r u g i a - C a p a n n e .