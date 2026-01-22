R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' O r d i n e p r o v i n c i a l e d i R o m a d e i m e d i c i c h i r u r g h i e o d o n t o i a t r i e s p r i m e i n u n a n o t a " p r o f o n d a e s e n t i t a s o l i d a r i e t à a l m e d i c o v i t t i m a " , n e l l a g i o r n a t a d i i e r i , " d i u n a v i o l e n t a a g g r e s s i o n e d u r a n t e l o s v o l g i m e n t o d e l p r o p r i o t u r n o " d i l a v o r o n e l P r o n t o s o c c o r s o d e l l ' o s p e d a l e V a n n i n i d i R o m a . Q u e s t o " e n n e s i m o e p i s o d i o " d i v i o l e n z a a i d a n n i d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o " n o n è s o l o u n a t t a c c o a u n p r o f e s s i o n i s t a i m p e g n a t o n e l s e r v i z i o p u b b l i c o , m a u n a f e r i t a i n f e r t a a l l ' i n t e r o s i s t e m a d i c u r a e a i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i " . E ' " i n a c c e t t a b i l e c h e c h i d e d i c a l a p r o p r i a v i t a a l l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e g l i a l t r i d e b b a o p e r a r e i n c o n d i z i o n i d i i n s i c u r e z z a " o t e m e r e p e r l a p r o p r i a i n c o l u m i t à f i s i c a . N o n o s t a n t e l ' i m p e g n o d i m e d i c i , i n f e r m i e r i e o p e r a t o r i s o c i o s a n i t a r i , c h e o g n i g i o r n o a f f r o n t a n o c r i t i c i t à e c a r i c h i d i l a v o r o i m p o r t a n t i c o n d e d i z i o n e , " c i t r o v i a m o a c o m m e n t a r e c o n r e g o l a r i t à l ' e n n e s i m o a t t o d i i n c i v i l t à " . " L a v i o l e n z a - a v v e r t e l ' O m c e o - n o n p u ò m a i e s s e r e u n a r i s p o s t a a l l e c a r e n z e s t r u t t u r a l i o a l l e a t t e s e , n é p u ò t r o v a r e a l c u n a g i u s t i f i c a z i o n e " . L ' O r d i n e d e i m e d i c i d i R o m a c h i e d e : u n " p o t e n z i a m e n t o i m m e d i a t o d e l l e m i s u r e d i s i c u r e z z a a l l ' i n t e r n o d e i p r e s i d i o s p e d a l i e r i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i p r o n t o s o c c o r s o e a l l e a r e e d i f r o n t i e r a " ; u n a " r i s p o s t a d e c i s a d a l l e i s t i t u z i o n i a f f i n c h é v e n g a n o a p p l i c a t e r i g o r o s a m e n t e l e n o r m a t i v e v i g e n t i c o n t r o c h i a g g r e d i s c e i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o " ; u n a r i f l e s s i o n e c o l l e t t i v a p e r " r i c o s t r u i r e q u e l p a t t o d i f i d u c i a t r a c i t t a d i n i e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e " , f o n d a m e n t a l e p e r i l c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o d e l l a s o c i e t à . " N o n v o g l i a m o p i ù t r o v a r c i i n q u e s t e s i t u a z i o n i - c o n c l u d e O m c e o R o m a - e c h i e d i a m o c o n d i z i o n i d i l a v o r o c h e c o n s e n t a n o d i e s e r c i t a r e l a n o s t r a p r o f e s s i o n e c o n l a m a s s i m a s e r e n i t à p o s s i b i l e . C h i e d i a m o p e r t a n t o c h e o g n i p r e s i d i o a m b u l a t o r i a l e e o s p e d a l i e r o s i a d o t a t o d i u n s e r v i z i o d i v i g i l a n z a e g u a r d i a n i a p r e s e n t e f i n o a l l ' o r a r i o d i c h i u s u r a , c h e l e v i s i t e d o m i c i l i a r i n o n v e n g a n o e f f e t t u a t e d a u n a s i n g o l a u n i t à , m a s i a o b b l i g a t o r i o r e c a r s i s e m p r e i n d u e , e c h e n o n s i r e s t i d a s o l e i n p r o n t o s o c c o r s o n é a l l ' i n t e r n o d i a l c u n a s t r u t t u r a s a n i t a r i a . S i a m o v i c i n i a l c o l l e g a e a l l a s u a f a m i g l i a e a u s p i c h i a m o c h e l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i f a c c i a n o p i e n a l u c e s u l l ' a c c a d u t o " , a s s i c u r a n d o i r e s p o n s a b i l i a l l a g i u s t i z i a . L a t u t e l a d i c h i c u r a è l a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d i t u t t i .