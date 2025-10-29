R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L e m a l a t t i e r a r e d e l l e o s s a s o n o p i ù d i 5 0 0 e c o l p i s c o n o b u o n a p a r t e d e l m i l i o n e d i p e r s o n e c h e i n I t a l i a s o f f r e d i u n a r a r e d i s e a s e , e p p u r e s o n o f o r t e m e n t e s o t t o d i a g n o s t i c a t e - s o p r a t t u t t o n e l l ' a d u l t o - a c a u s a d e i s i n t o m i s p e s s o r i c o n d u c i b i l i a d a l t r e p a t o l o g i e . S e n e l b a m b i n o , i n f a t t i , i s e g n i s o n o s p e s s o m o l t o g r a v i , p i ù l a p e r s o n a a v a n z a c o n l ' e t à e p i ù l e a v v i s a g l i e s i m o s t r a n o m e n o e v i d e n t i , c o n c o n s e g u e n t e d i f f i c o l t à d i i n d i v i d u a z i o n e d e l c o r r e t t o s p e c i a l i s t a e a n n i d i a t t e s a p e r o t t e n e r e l a c o r r e t t a d i a g n o s i e a v v i a r e i l t r a t t a m e n t o . Q u e s t a s i t u a z i o n e c a u s a r i p e r c u s s i o n i c o m e i l p e g g i o r a m e n t o d e i s i n t o m i , d i s a b i l i t à p r o g r e s s i v e e u n i m p a t t o f o r t e m e n t e n e g a t i v o s u l l a q u a l i t à d i v i t a , c h e n e r i s u l t a c o m p r o m e s s a . I n q u e s t o c o n t e s t o s i i n s e r i s c e l ' a p p e l l o p e r u n i n t e r v e n t o c o n g i u n t o t r a c l i n i c i , p a z i e n t i e i s t i t u z i o n i , l a n c i a t o i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e m a l a t t i e r a r e d e l l e o s s a , n e l c o r s o d i u n c o n v e g n o o r g a n i z z a t o o g g i a R o m a . " L e m a l a t t i e r a r e d e l l ' o s s o r a p p r e s e n t a n o u n a s f i d a s i l e n z i o s a , m a d i g r a n d e r i l e v a n z a s a n i t a r i a e s o c i a l e - a f f e r m a l a s e n a t r i c e Y l e n i a Z a m b i t o , c o o r d i n a t r i c e I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e F r a g i l i t à o s s e a - C o l p i s c o n o m i g l i a i a d i p e r s o n e n e l n o s t r o P a e s e , s p e s s o f i n d a l l ' i n f a n z i a , c o m p r o m e t t e n d o n e l a m o b i l i t à , l ' a u t o n o m i a e l a q u a l i t à d e l l a v i t a . T r a l e m a n i f e s t a z i o n i p i ù g r a v i v i s o n o l e f r a t t u r e d a f r a g i l i t à , c h e p o s s o n o v e r i f i c a r s i a n c h e i n a s s e n z a d i t r a u m i s i g n i f i c a t i v i e c h e c o m p o r t a n o d o l o r e e i s o l a m e n t o s o c i a l e , s o p r a t t u t t o n e i p a z i e n t i p i ù v u l n e r a b i l i . E ' f o n d a m e n t a l e r i c o r d a r e c h e l a f r a g i l i t à o s s e a p u ò e s s e r e p r e v e n u t a e g e s t i t a e f f i c a c e m e n t e a t t r a v e r s o l a d i a g n o s i p r e c o c e , l a s o r v e g l i a n z a c l i n i c a , u n a c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e , i l s u p p o r t o r i a b i l i t a t i v o e p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e d e l l e c a d u t e . I n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e s i g n i f i c a n o n s o l o r i d u r r e l a s o f f e r e n z a d e i p a z i e n t i , m a a n c h e a l l e g g e r i r e i l c a r i c o s u l s i s t e m a s a n i t a r i o e s o c i a l e . P e r q u e s t o è n e c e s s a r i o r a f f o r z a r e l a R e t e n a z i o n a l e p e r l e m a l a t t i e r a r e , g a r a n t e n d o u n a c c e s s o e q u o a i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o e p r o m u o v e n d o l a c o l l a b o r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e t r a m e d i c i , r i c e r c a t o r i e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i . S e r v o n o i n o l t r e p o l i t i c h e s t r u t t u r a t e p e r l a d i a g n o s i p r e c o c e e l a p r e s a i n c a r i c o i n t e g r a t a , c o n p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i u n i f o r m i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . E ' p e r q u e s t a r a g i o n e c h e , c o m e I n t e r g r u p p o F r a t t u r e d a f r a g i l i t à , c i s t i a m o c o n c e n t r a n d o s u l t e m a d e l l a p r e v e n z i o n e e a b b i a m o i n p r o g r a m m a d i o r g a n i z z a r e p r e s t o u n c o n v e g n o i n c o l l a b o r a z i o n e c o l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e - a n n u n c i a - c h e p o r t i n u o v e i d e e p e r s u p e r a r e l e l u n g h i s s i m e l i s t e d i a t t e s a p e r l ' a c c e s s o a l l a M o c , l ' e s a m e d i c u i c i s i a v v a l e p e r v a l u t a r e l o s t a t o d i s a l u t e d e l l e o s s a " . " L a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a e s e c o n d a r i a r a p p r e s e n t a o g g i l o s t r u m e n t o p i ù e f f i c a c e c o n t r o l e m a l a t t i e r a r e d e l l e o s s a - s o t t o l i n e a M a r i a L u i s a B r a n d i , p r e s i d e n t e F i r m o , F o n d a z i o n e i t a l i a n a r i c e r c a s u l l e m a l a t t i e d e l l ' o s s o - D o v e c o r r e t t i s t i l i d i v i t a , a p p o r t o d i c a l c i o e v i t a m i n a D , r i n u n c i a a f u m o e a l c o l e a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r e n o n b a s t a n o , a l l o r a s o n o i c o n t r o l l i r e g o l a r i d a i g i u s t i s p e c i a l i s t i l a c a r t a v i n c e n t e . L a d i a g n o s i p r e c o c e , i n f a t t i , p e r m e t t e d i c o n t r o l l a r e o r i d u r r e l e c o n s e g u e n z e a l u n g o t e r m i n e d i q u e s t e p a t o l o g i e , c o m e d e f o r m i t à s c h e l e t r i c h e , f r a g i l i t à o s s e a a u m e n t a t a , d o l o r e c r o n i c o , r a l l e n t a m e n t o o a r r e s t o d e l l a c r e s c i t a e c o m p l i c a n z e a s s o c i a t e a d a n o m a l i e c a r d i a c h e , n e u r o l o g i c h e o g a s t r o i n t e s t i n a l i . I n o l t r e , i l r i t a r d o d i a g n o s t i c o i m p e d i s c e l ' a c c e s s o t e m p e s t i v o a t e r a p i e s p e c i f i c h e e a u n s u p p o r t o a d e g u a t o , p e g g i o r a n d o i l c a r i c o f i s i c o , p s i c o l o g i c o e s o c i a l e s u p a z i e n t i e c a r e g i v e r . P u r t r o p p o , p e r ò , q u a n d o l a m a l a t t i a v i e n e r i c o n o s c i u t a s o n o s p e s s o g i à t r a s c o r s i 1 0 o 1 5 a n n i d a l l ' e s o r d i o d e i s i n t o m i . I n I t a l i a a b b i a m o s t r u t t u r e a l l ' a v a n g u a r d i a n e l l a g e s t i o n e d i q u e s t e p a t o l o g i e : s i a m o s t a t i i p r i m i a l m o n d o a r e n d e r e d i s p o n i b i l e g r a t u i t a m e n t e i l t e s t d i a g n o s t i c o p e r l ' i p o f o s f a t a s i a , u n a c o n d i z i o n e c a r a t t e r i z z a t a d a b a s s i l i v e l l i d i f o s f o r o n e l s a n g u e . R i c o n o s c e r e q u e s t e c o n d i z i o n i n o n è s e m p l i c e . S p e s s o i m e d i c i n o n d i s p o n g o n o d e l l e c o n o s c e n z e s p e c i f i c h e n e c e s s a r i e , e s o l o p o c h i c e n t r i h a n n o a c c e s s o d i r e t t o a i n d a g i n i d i a g n o s t i c h e a v a n z a t e . Q u e s t i e s a m i , i n f a t t i , v e n g o n o e s e g u i t i i n l a b o r a t o r i a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t i , c h e v a n n o o l t r e l e a n a l i s i d i b a s e n o r m a l m e n t e d i s p o n i b i l i " . L e m a l a t t i e r a r e d e l l e o s s a " s o n o p a t o l o g i e c h e p o s s o n o b e n e f i c i a r e i n m o d o i n c r e d i b i l e d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , p e r c h é o g n i p a s s o a v a n t i , s e p p u r p i c c o l o , p u ò d a v v e r o c a m b i a r e u n a v i t a - c o m m e n t a i l C o m a n d a n t e A r c a n g e l o M o r o d e l l o S t a b i l i m e n t o C h i m i c o f a r m a c e u t i c o m i l i t a r e , u n i t à p r o d u t t i v a d e l l ' A g e n z i a i n d u s t r i e d i f e s a - L a n o s t r a è u n a r e a l t à c h e d a s e m p r e m e t t e l a p r o p r i a c o m p e t e n z a a l s e r v i z i o d e l P a e s e , e c h e o g g i g u a r d a a q u e s t a s f i d a c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e . L ' i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a s t a a p r e n d o s t r a d e c h e f i n o a p o c o t e m p o f a s e m b r a v a n o i m p o s s i b i l i , o f f r e n d o f a r m a c i m i r a t i , i n t e g r a t o r i c o n s t u d i c l i n i c i a s u p p o r t o , c a n n a b i s t e r a p e u t i c a , b i o t e c n o l o g i e e n u o v e t e r a p i e . L o S t a b i l i m e n t o , a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F i r m o , i m p l e m e n t a l a s u a c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e u n ' i d e a i n c u r a c o n c r e t a , e d è p r o n t o a f a r e l a d i f f e r e n z a l a v o r a n d o a c c a n t o a r i c e r c a t o r i e c l i n i c i . A b b i a m o r e c e n t e m e n t e r e a l i z z a t o , p e r e s e m p i o , u n a p r o d u z i o n e s a l i d i f o s f a t o , s a l i d i c a l c i o , l a t t o s i o G n e e s a l i d i m a g n e s i o , d i s p o n i b i l e s u l p o r t a l e d e l l ' i s t i t u t o . Q u a n d o m o n d o m i l i t a r e e i s t i t u z i o n i c i v i l i c o l l a b o r a n o a c c a d e q u a l c o s a d i p o t e n t e , s i a c c o r c i a l a d i s t a n z a t r a s p e r a n z a e s c o p e r t a , e s i f a c i l i t a e v e l o c i z z a l ' a r r i v o d e l l e t e r a p i e a c h i n e h a d a v v e r o b i s o g n o . I l n o s t r o i m p e g n o è n o n l a s c i a r e n e s s u n o i n d i e t r o e c o s t r u i r e , i n s i e m e , u n f u t u r o d o v e a n c h e l e m a l a t t i e p i ù r a r e p o s s a n o t r o v a r e r i s p o s t e v e r e " . " C o m e A i f o s f c i o c c u p i a m o d a a n n i d i s u p p o r t a r e i p a z i e n t i a f f e t t i d a p a t o l o g i e r a r e d e l l ' o s s o c o m e l ' i p o f o s f a t e m i a l e g a t a a l l ' X e l ' o s t e o m a l a c i a o n c o g e n i c a , c h e s p e s s o r e s t a n o p e r l u n g o t e m p o s e n z a u n a d i a g n o s i - e v i d e n z i a N i c o l e t t a S c h i o , p r e s i d e n t e A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d e i p a z i e n t i c o n d i s o r d i n i r a r i d e l m e t a b o l i s m o d e l f o s f a t o - I l r i t a r d o d i a g n o s t i c o è u n o d e i p r o b l e m i p i ù c r i t i c i : r i c o n o s c e r e p r e c o c e m e n t e q u e s t e m a l a t t i e s i g n i f i c h e r e b b e o f f r i r e c u r e p i ù t e m p e s t i v e e u n a m i g l i o r e q u a l i t à d e l l a v i t a . A n c h e q u a n d o l a d i a g n o s i a r r i v a , l ' a c c e s s o a i t r a t t a m e n t i p u ò e s s e r e o s t a c o l a t o d a l i m i t i l e g a t i a l l ' e t à o a c r i t e r i t r o p p o r i g i d i d i e l e g g i b i l i t à . I p a z i e n t i a v r e b b e r o b i s o g n o d i u n a p r e s a i n c a r i c o p i ù c o m p l e t a , m u l t i d i s c i p l i n a r e , c h e l i a c c o m p a g n i l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i c u r a , s e n z a i n t e r r u z i o n i . E ' i n f a t t i f o n d a m e n t a l e c h e l e t e r a p i e d i s p o n i b i l i s i a n o g a r a n t i t e n e l t e m p o , p e r c h é q u e s t e p a t o l o g i e s o n o c r o n i c h e e r i c h i e d o n o c o n t i n u i t à . P e r q u e s t o i n o s t r i o b i e t t i v i , c o m e a s s o c i a z i o n e , s o n o d i f f o n d e r e m a g g i o r e c o n o s c e n z a e f a v o r i r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a g r u p p i d i r i c e r c a , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e i s t i t u z i o n i . S e r v e u n i m p e g n o c o n g i u n t o p e r p r o m u o v e r e c o n s a p e v o l e z z a e d i r i t t i . I l n o s t r o a p p e l l o è p e r u n m o n d o d e l l a v o r o p i ù i n c l u s i v o e c o n s a p e v o l e d e l l a d i s a b i l i t à i n v i s i b i l e : i l r i s p e t t o d e l l e f r a g i l i t à d e v e p o t e r c o n v i v e r e c o n l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e e d e l l a p e r s o n a " . A l l ' e v e n t o - r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u i t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A s c e n d i s P h a r m a , A l e x i o n I t a l i a , K y o w a K i r i n e M e r e o B i o P h a r m a - h a n n o p a r t e c i p a t o : A i f o s f ; A p i ( A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i i p o f o s f a t a s i a ) ; A p p i ( A s s o c i a z i o n e p e r p a z i e n t i a f f e t t i d a i p o p a r a t i r o i d i s m o ) ; A s s o c i a z i o n e o s t e o g e n e s i i m p e r f e t t a ; A c o n d r o p l a s i a i n s i e m e p e r c r e s c e r e ; A i s a c ( A s s o c i a z i o n e p e r l ' i n f o r m a z i o n e e l o s t u d i o d e l l ' a c o n d r o p l a s i a ) .