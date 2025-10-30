R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n O l a n d a v i n c o n o i l i b e r a l i p r o g r e s s i s t i , n o n q u e l l i c h e s c i m m i o t t a n o l a d e s t r a . A n z i , i l D 6 6 e i l s u o l e a d e r R o b J e t t e n , s c h i e r a t i a p e r t a m e n t e p e r l ’ a m b i e n t e , p e r l ’ a c c o g l i e n z a , p e r l e l i b e r t à c i v i l i , p e r i d i r i t t i L g b t i + , p e r l ’ E u r o p a e c o n t r o i l m a s s a c r o d i G a z a , h a n n o f r e n a t o l ’ u l t r a d e s t r a x e n o f o b a d i W i l d e r s . Q u e s t o è d ’ a l t r o n d e i l p e r c o r s o l i b e r a l e e p r o g r e s s i s t a d i P i ù E u r o p a i n I t a l i a : s a p p i a m o d a c h e p a r t e s t a r e , d a l l a p a r t e o p p o s t a d e l l a d e s t r a d i g o v e r n o p e r u n a s o c i e t à a p e r t a n e l l ’ e c o n o m i a e i n c l u s i v a s u i d i r i t t i . N e s s u n c o m p r o m e s s o c o n i s o v r a n i s t i a l l a M e l o n i ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i .