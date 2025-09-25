R o m a , 2 5 s e t ( A d n k r o n o s ) - " ' M e l o n i c o m e K i r k ' . L ’ h a n n o s c r i t t o c o m e m i n a c c i a . M a c h i v i v e d i o d i o e i n t i m i d a z i o n i n o n s a r à m a i c o m e C h a r l i e K i r k , p e r c h é n o n c o n o s c e i l v a l o r e d e l d i a l o g o , d e l c o n f r o n t o e d e l l a d e m o c r a z i a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i o r g i a M e l o n i . " E s s e r e a c c o s t a t a a l u i è m o t i v o d i o r g o g l i o : K i r k h a f a t t o d e l l a s u a v i t a u n a b a t t a g l i a p e r l a l i b e r t à d i p e n s i e r o . C h i s c r i v e m i n a c c e s u i m u r i r e s t e r à s e m p r e p r i g i o n i e r o d e l l a v i o l e n z a . N o i c o n t i n u e r e m o a c a m m i n a r e l i b e r i , f o r t i d e l l e n o s t r e i d e e " , a g g i u n g e l a p r e m i e r .