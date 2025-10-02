R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " P u b b l i c a r e c o n t e n u t i c o n i n v i t i e s p l i c i t i a l l ’ u c c i s i o n e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , o l t r e c h e i n s u l t i s e s s i s t i a l l a s o t t o s c r i t t a n o n p u ò e s s e r e a c c e t t a t o e n e m m e n o l o n t a n a m e n t e t o l l e r a t o . C r e d e r e d i p o t e r s i r i f u g i a r e n e l l ’ a n o n i m a t o n o n f u n z i o n a . Q u e s t a n o n è p o l i t i c a , n o n è o p i n i o n e : è o d i o p u r o , v i l e e c o d a r d o , è d e l i n q u e n z a . H o g i à d a t o m a n d a t o a i m i e i l e g a l i d i p r e s e n t a r e u n e s p o s t o a l l a P o l i z i a p o s t a l e : c h i p e n s a d i p o t e r c i i n t i m i d i r e n e r i s p o n d e r à d a v a n t i a l l a l e g g e " . L o s c r i v e s u X l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ' I t a l i a A l e s s i a A m b r o s i . " Q u e s t o c l i m a n o n n a s c e d a l n u l l a : è i l f r u t t o d i a n n i i n c u i c e r t a s i n i s t r a e s t r e m i s t a h a l e g i t t i m a t o a g g r e s s i o n i , b l o c c h i , v i o l e n z a v e r b a l e e f i s i c a . C h i i n c i t a , c h i t a c e e c h i c o p r e q u e s t e d e r i v e n e è c o m p l i c e . E d è p a r a d o s s a l e v e d e r e c o m e g l i s t e s s i c h e a p p a r e n t e m e n t e i n v o c a n o l a p a c e , i n r e a l t à d i f f o n d a n o s o l o o d i o , r a b b i a e v i o l e n z a . U n a c o n t r a d d i z i o n e c h e s m a s c h e r a l a l o r o s q u a l l i d a i p o c r i s i a " , c o n c l u d e .