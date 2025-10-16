R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " B o n d u e l l e è u n ' a z i e n d a f a m i l i a r e c h e h a u n a s t o r i a d i 1 7 0 a n n i , e d è c o n c e n t r a t a n e l l a p r o d u z i o n e d i p r o d o t t i a b a s e v e g e t a l e . A z i e n d a c h e h a f a t t o d e l l a p r o p r i a m i s s i o n e q u e l l o c h e è l ' a i u t o v e r s o l a t r a n s i z i o n e , v e r s o u n ' a l i m e n t a z i o n e a b a s e v e g e t a l e p e r i l b e n e d e l p i a n e t a e p e r i l b e n e d e l l e p e r s o n e . A b b i a m o d e g l i i m p e g n i c h i a r i , e n t r o i l 2 0 3 0 a d e s e m p i o l ' 8 0 % d e i n o s t r i a g r i c o l t o r i c h e s o n o a p p u n t o c o i n v o l t i n e l l e p r a t i c h e a g r i c o l e c h e p r o d u c o n o l e m a t e r i e p r i m e p e r i n o s t r i p r o d o t t i s a r a n n o c o i n v o l t i n e l l e p r a t i c h e d i a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a . C o s a s i g n i f i c a a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a ? I n t a n t o i l m a n t e n i m e n t o d e l l a s o s t a n z a o r g a n i c a n e l t e r r e n o . I l s o s t e g n o p e r q u e l l o c h e s o n o g l i i n s e t t i i m p o l l i n a t o r i , u n t e m a p e r n o i , a n c h e p e r n o i , s e n t i v o p r i m a , m o l t o c a r o . C i s o n o o v v i a m e n t e l e a p i , m a s o n o m o l t i g l i i n s e t t i i m p o l l i n a t o r i c o m e f a r f a l l e , f a l e n e . E q u i n d i c o s t r u i a m o v i c i n o a i c a m p i d a c u i c i a p p r o v v i g i o n i a m o a n c h e d e l l e c o l t i v a z i o n i , d e l l e p i a n t a g i o n i d i v e r s e , d e l l e c u l t u r e d i v e r s e c h e p o s s a n o a i u t a r e i l s o s t e g n o e l a v i t a d i q u e s t i i n s e t t i " . L o h a d e t t o F e d e r i c o O d e l l a , c e o B o n d u e l l e I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o A d n k r o n o s Q & A ‘ S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ’ t e n u t o s i o g g i a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . " L ' u t i l i z z o r e s p o n s a b i l e d e l l ' a c q u a - h a c o n t i n u a t o - è u n a l t r o t e m a , a n c h e p e r n o i , m o l t o i m p o r t a n t e . V i l a s c i o i m m a g i n a r e l ' u t i l i z z o d e l l ' a c q u a n e i c a m p i p e r p r o d u r r e i n s a l a t e o g g i i n I t a l i a , q u a n t o s i a i m p o r t a n t e m a n t e n e r e l ' a z o t o m i n e r a l e a l l ' i n t e r n o d e l t e r r e n o c h e è u n a d e l l e f o n t i p r i n c i p a l i d i n u t r i m e n t o p e r l e n o s t r e p i a n t e . L o f a c c i a m o t r a m i t e l ' a p p l i c a z i o n e d i s o n d e n e l t e r r e n o p e r m i s u r a r n e l a q u a n t i t à . E q u e s t o c i p e r m e t t e d i r i d u r r e e d i o t t i m i z z a r e q u e l l i c h e s o n o a p p u n t o i c o n s u m i d ' a c q u a n e c e s s a r i " , h a s o t t o l i n e a t o . " E p o i i n o l t r e a b b i a m o e l i m i n a t o - h a c o n t i n u a t o - t u t t i q u e i p r o d o t t i f i t o f a r m a c i c h e s o n o u t i l i p e r l e p i a n t e , p e r c h é d i f a t t o s o n o c o m e d e l l e m e d i c i n e c h e l e a i u t a n o a c r e s c e r e m e g l i o , m a p o s s o n o a v e r e u n i m p a t t o n e g a t i v o p r o p r i o s u g l i i n s e t t i i m p o l l i n a t o r i d i c u i p a r l a v a m o p r i m a e q u i n d i a b b i a m o d e c i s o d i e l i m i n a r l i . e q u i n d i p r a t i c h i a m o q u e l l o c h e è i l b i o - c o n t r o l l o s u i n o s t r i c a m p i . Q u i n d i q u e s t o è u n o d e i t e m i i m p o r t a n t i r i s p e t t o a l p i a n e t a " , h a c o n t i n u a t o . E p e r O d e l l a " s o s t e n i b i l i t à n o n è s o l o s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e m a v u o l e e s s e r e a n c h e s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e e d e c o n o m i c a " . " U n a d e l l e s t r a t e g i e d e l G r u p p o è p r o p r i o ' p e r s o n e a l c e n t r o ' . O g g i i n I t a l i a a b b i a m o c i r c a 4 2 0 c o l l a b o r a t o r i e s u p e r i a m o i 5 0 0 n e i m o m e n t i d i p i c c o s t a g i o n a l e . Q u i n d i l e p e r s o n e s o n o p e r n o i u n e l e m e n t o c a r d i n e a l l ' i n t e r n o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e e c r e d i a m o n e l l ' i m p o r t a n z a d i a v e r e l a p o s s i b i l i t à d i p o t e r s i e s p r i m e r e a l m e g l i o a l l ' i n t e r n o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e m a p e r f a r e q u e s t o d e v o n o e s s e r c i l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r p o t e r l o f a r e " , h a s o t t o l i n e a t o . " S p e s s o s i p a r l a d i i n c l u s i v i t à e n o i a b b i a m o d e c i s o d i c o m p i e r e a n c h e q u i d e g l i a t t i c o n c r e t i . S i a m o c e r t i f i c a t i , g r a z i e a l s u p p o r t o d e l l a f o n d a z i o n e L i b e l l u l a , a z i e n d a c o n E q u a l i t y g e n d e r d a l 2 0 2 3 . A b b i a m o i n t r o d o t t o i l w e l f a r e n e l l o s t e s s o a n n o a l l ' i n t e r n o d e l l a n o s t r a a z i e n d a i n m o d o t a l e d a a i u t a r e , s o s t e n e r e , i n o s t r i c o l l a b o r a t o r i p e r a v e r e u n s u p p o r t o r i s p e t t o a q u e l l o c h e è f o r z a f i s i c a e p s i c o f i s i c a . Q u i n d i i n o l t r e a b b i a m o u n s o s t e g n o p s i c o l o g i c o g r a t u i t o p e r l e n o s t r e p e r s o n e d a l 2 0 2 0 " , h a r i c o r d a t o . E n o n s o l o . " A b b i a m o 1 2 d i v e r s e a t t i v i t à d i v o l o n t a r i a t o - h a s p i e g a t o - c h e p o s s o n o e s s e r e s c e l t e d a i n o s t r i c o l l a b o r a t o r i . Q u e s t o c o s a s i g n i f i c a ? S i g n i f i c a c h e l e n o s t r e p e r s o n e h a n n o l a p o s s i b i l i t à d i f a r e a t t i d i v o l o n t a r i a t o e p o s s o n o s c e g l i e r e e h a n n o m e s s o a d i s p o s i z i o n e d a l l ' a z i e n d a d u e g i o r n i a l l ' a n n o p e r p o t e r f a r e q u e s t e p r a t i c h e . Q u i n d i a v e r e u n i m p a t t o p o s i t i v o n o n s o l o s u s e s t e s s i , p e r c h é s i c o l l a b o r a n o a l b e n e d e l l a s o c i e t à , m a a n c h e c o n c r e t a m e n t e s u g l i a l t r i . T u t t o q u e s t o s i s p o s a i n u n p r o g e t t o m o l t o p i ù a m p i o c h e è q u e l l o d i e s s e r e u n a B C o r p . S i a m o u n ' a z i e n d a c e r t i f i c a t a B C o r p e l ' e s s e r e c e r t i f i c a t i f o r s e è u n p o ' r i d u t t i v o , p e r c h é i n r e a l t à è u n m o d o d i f a r e a z i e n d a e q u i n d i q u e l l a v o g l i a d i a v e r e u n i m p a t t o p o s i t i v o n o n s o l o s u l l ' a m b i e n t e , m a a n c h e s u l l e p e r s o n e e t u t t i g l i s t a k e h o l d e r c h e s o n o c o l l e g a t i a l l e n o s t r e a t t i v i t à l a v o r a t i v e d i t u t t i i g i o r n i " , h a c o n c l u s o .