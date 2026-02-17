R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n o l t r e 1 , 4 m i l i o n i d i p a z i e n t i o s p e d a l i z z a t i i n 5 a n n i e u n a s p e s a m e d i a a n n u a d i 2 m i l i a r d i d i e u r o , g l i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i a v v e r s i m a g g i o r i ( M a c e ) s i c o n f e r m a n o t r a l e s f i d e p i ù u r g e n t i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . S t r e t t a m e n t e c o r r e l a t i a l l ' o b e s i t à - d i c u i r a p p r e s e n t a n o l a c o m p l i c a n z a p r i n c i p a l e e p i ù g r a v e - i M a c e d e t e r m i n a n o u n p r o g r e s s i v o a u m e n t o d e i r i c o v e r i n e l t e m p o e c o s t i s a n i t a r i e l e v a t i , c o s t i t u e n d o l a q u o t a p i ù r i l e v a n t e d e i c o s t i d i r e t t i c o l l e g a t i a l l ' o b e s i t à . L ' i m p i e g o d i t r a t t a m e n t i f a r m a c o l o g i c i i n g r a d o d i r i d u r r e i M a c e n e l l e p e r s o n e c o n o b e s i t à , c o m b i n a t o c o n i n t e r v e n t i s u l l o s t i l e d i v i t a , p u ò g e n e r a r e u n i m p a t t o e c o n o m i c o s i g n i f i c a t i v o p e r l ' i n t e r o s i s t e m a , c o n u n r i s p a r m i o s t i m a t o d i 5 5 0 m i l i o n i d i e u r o i n 2 a n n i . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n o s t u d i o c o n d o t t o d a l C e i s - C e n t r e f o r E c o n o m i c a n d I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , i l l u s t r a t o o g g i a R o m a ( P a l a z z o B a l d a s s i n i ) a l l a p r e s e n z a d i a l c u n i d e i p r i n c i p a l i e s p e r t i d e l s e t t o r e r i u n i t i p e r d i s c u t e r e l ' i m p a t t o d e l l ' o b e s i t à e d e l l e c o m p l i c a n z e c a r d i o v a s c o l a r i s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l S s n . L ' a n a l i s i - r e a l i z z a t a c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i N o v o N o r d i s k S p A I t a l y - f o r n i s c e p e r l a p r i m a v o l t a i n E u r o p a u n a v a l u t a z i o n e c o m p l e t a d e l b u r d e n e p i d e m i o l o g i c o e d e c o n o m i c o d e i M a c e n e l l e p e r s o n e c o n o b e s i t à e q u a n t i f i c a i l b e n e f i c i o e c o n o m i c o d e r i v a n t e d a l l ' u t i l i z z o d i o p z i o n i t e r a p e u t i c h e e f f i c a c i n e l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e . I r i s u l t a t i c o n f e r m a n o i l s i g n i f i c a t i v o i m p a t t o e p i d e m i o l o g i c o e d e c o n o m i c o d e i M a c e i n I t a l i a , m e t t e n d o i n l u c e i l r u o l o c e n t r a l e d e l l ' o b e s i t à n o n s o l o c o m e m a l a t t i a , m a a n c h e c o m e f a t t o r e d i r i s c h i o p e r o s p e d a l i z z a z i o n i r i p e t u t e e p e r l ' a u m e n t o d e i c o s t i s a n i t a r i . I l q u a d r o e m e r s o è a l l a r m a n t e : t r a i l 2 0 1 5 e i l 2 0 1 9 s i s t i m a n o 1 , 4 m i l i o n i d i p a z i e n t i o s p e d a l i z z a t i p e r M a c e i n I t a l i a , c o n u n a s p e s a m e d i a a n n u a d i 2 m i l i a r d i d i e u r o a c a r i c o d e l S s n e u n c o s t o m e d i o p e r r i c o v e r o a p a z i e n t e p a r i a 6 . 8 3 7 e u r o . S e b b e n e l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r M a c e c o s t i t u i s c a n o l a c o m p o n e n t e p i ù r i l e v a n t e d e i c o s t i d i r e t t i l e g a t i a l l ' o b e s i t à , e s i s t o n o a n c h e a l t r e v o c i d i s p e s a n o n t r a s c u r a b i l i - f a r m a c i p e r l e c o m p l i c a n z e c o r r e l a t e a l l ' o b e s i t à , v i s i t e s p e c i a l i s t i c h e , e s a m i d i a g n o s t i c i e v i s i t e d i c o n t r o l l o - c h e r a p p r e s e n t a n o c o m u n q u e u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a d e i c o s t i ( 5 5 % ) a c a r i c o d e l S s n . C o m p l e s s i v a m e n t e i c o s t i d i r e t t i i n c i d o n o p e r c i r c a i l 5 9 % d e l l ' o n e r e e c o n o m i c o t o t a l e c o r r e l a t o a l l ' o b e s i t à ; l a r e s t a n t e p a r t e è d o v u t a a i c o s t i i n d i r e t t i , p r i n c i p a l m e n t e l e g a t i a l l a p e r d i t a d i p r o d u t t i v i t à c a u s a t a d a l l a m a l a t t i a e d a l l e s u e c o m p l i c a n z e . L a r i c e r c a c o n f e r m a i l r u o l o c r i t i c o d e l l ' o b e s i t à n e l l ' a u m e n t o d e l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e : l ' i n c i d e n z a d i M a c e è s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a g g i o r e n e l l a p o p o l a z i o n e c o n o b e s i t à , c o n u n r i s c h i o d i i n s o r g e n z a r i l e v a t o d e l 6 7 - 8 5 % , r i s p e t t o a l l e p e r s o n e i n s o v r a p p e s o ( 2 1 - 3 2 % ) . P a r t i c o l a r m e n t e p r e o c c u p a n t i i d a t i s u l l e r i o s p e d a l i z z a z i o n i : a 1 m e s e d a l p r i m o r i c o v e r o p e r M a c e , l e p e r s o n e c o n o b e s i t à v e n g o n o r i o s p e d a l i z z a t e c o n u n a f r e q u e n z a 1 , 4 v o l t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a p a z i e n t i i n s o v r a p p e s o . L e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i a s s o r b o n o c i r c a l ' 8 5 % ( 6 , 6 m i l i a r d i d i e u r o ) d e i c o s t i d i r e t t i l e g a t i a l l ' o b e s i t à . L o s t u d i o d e l C e i s - r i p o r t a u n a n o t a - r a p p r e s e n t a u n c o n t r i b u t o f o n d a m e n t a l e a l l a c o m p r e n s i o n e d e l l ' i m p a t t o e p i d e m i o l o g i c o e d e c o n o m i c o d e l l ' o b e s i t à e d e l l e s u e c o m p l i c a n z e c a r d i o v a s c o l a r i i n I t a l i a . L ' a n a l i s i s i b a s a s u i r i s u l t a t i d e l t r i a l S e l e c t , p r i m o s t u d i o C v o t c h e h a d i m o s t r a t o u n c o l l e g a m e n t o t r a l a p e r d i t a d i p e s o e l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e . L o s t u d i o h a i n o l t r e d i m o s t r a t o l a s u p e r i o r i t à i n t e r m i n i d i e f f i c a c i a e s i c u r e z z a d i s e m a g l u t i d e s u p e r s o n e c o n m a l a t t i a c a r d i o v a s c o l a r e a c c e r t a t a e s o v r a p p e s o o o b e s i t à , s e n z a d i a b e t e . L o s t u d i o c l i n i c o S e l e c t h a d i m o s t r a t o c o m e i l t r a t t a m e n t o c o n s e m a g l u t i d e r i d u c a i l r i s c h i o d i M a c e d e l 2 0 % . N e l l ' a n a l i s i n o n s o n o i n v e c e s t a t e c o n s i d e r a t e l e e v i d e n z e p r o v e n i e n t i d a s t u d i d i r e a l w o r l d l e g a t e a l l ' u t i l i z z o d i s e m a g l u t i d e , c h e r i p o r t a n o r i d u z i o n i d e l r i s c h i o d i M a c e f i n o a l 5 7 % : d a t i c h e s u g g e r i s c o n o c h e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a i r i s p a r m i d e r i v a n t i d a l l e s o l e o s p e d a l i z z a z i o n i p o t r e b b e r o e s s e r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e r i o r i . N e l c o m p l e s s o - s i l e g g e - i r i s u l t a t i d e l l ' a n a l i s i e v i d e n z i a n o l a n e c e s s i t à u r g e n t e d i s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e m i r a t e n e i p a z i e n t i c o n o b e s i t à e d e l l ' i n t e g r a z i o n e d i t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e e f f i c a c i , c o m e s e m a g l u t i d e , c o n i n t e r v e n t i s u l l o s t i l e d i v i t a : t e r a p i e c o s t o - e f f i c a c i p e r r i d u r r e l e o s p e d a l i z z a z i o n i , m i g l i o r a r e g l i e s i t i c l i n i c i i n q u e s t a p o p o l a z i o n e a d a l t o r i s c h i o e g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l S s n n e l l u n g o p e r i o d o . " L ' I t a l i a s i è d o t a t a d e l l a p r i m a l e g g e a l m o n d o , d i c u i s o n o s t a t o i l p r o p o n e n t e , p e r l a p r e v e n z i o n e e l a c u r a d e l l ' o b e s i t à , r i c o n o s c e n d o l a c o m e m a l a t t i a p r o g r e s s i v a e r e c i d i v a n t e - a f f e r m a R o b e r t o P e l l a , d e p u t a t o e p r e s i d e n t e I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e O b e s i t à , D i a b e t e e M a l a t t i e c r o n i c h e n o n t r a s m i s s i b i l i - Q u e s t a r i s p o s t a p i o n e r i s t i c a , t r a m i t e u n q u a d r o n o r m a t i v o a v a n z a t o , s e g n a u n p a s s a g g i o e p o c a l e p e r g a r a n t i r e a i p a z i e n t i c o n o b e s i t à u n a p r e s a i n c a r i c o p r e c o c e , s t r u t t u r a t a , c o n t i n u a e m u l t i d i s c i p l i n a r e . M a n t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e i s t i t u z i o n a l e e a c c o m p a g n a r e i l p r o g r e s s o m e d i c o c o n p o l i t i c h e s a n i t a r i e , s o c i a l i e a s s i s t e n z i a l i , a n c h e a l i v e l l o l o c a l e , l u n g i m i r a n t i è f o n d a m e n t a l e p e r g e n e r a r e b e n e f i c i p e r l ' i n t e r a s o c i e t à " . A g g i u n g e A n d r e a L e n z i , p r e s i d e n t e d e l C n r , p r o f e s s o r e e m e r i t o d i E n d o c r i n o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a : " L ' o b e s i t à è u n a v e r a e m e r g e n z a s a n i t a r i a c o n i m p a t t i c l i n i c i , s o c i a l i e d e c o n o m i c i r i l e v a n t i e d è a s s o c i a t a a n u m e r o s e c o m p l i c a n z e , t r a c u i l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i r i e n t r a n o t r a l e p i ù g r a v i . I l r i c o n o s c i m e n t o d e l l ' o b e s i t à c o m e m a l a t t i a c r o n i c a , c o m p l e s s a e m u l t i f a t t o r i a l e r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o s t o r i c o c h e c o l l o c a l ' I t a l i a a l l ' a v a n g u a r d i a . O r a è f o n d a m e n t a l e p r o s e g u i r e n e l p e r c o r s o a v v i a t o , d o t a n d o s i d i s t r u m e n t i a d e g u a t i a l l a c o m p l e s s i t à d e l l a p a t o l o g i a p e r g a r a n t i r e a i p a z i e n t i l a s t e s s a d i g n i t à c l i n i c a e a s s i s t e n z i a l e r i c o n o s c i u t a a d a l t r e p a t o l o g i e c r o n i c h e " . " S e l e c t è s t a t o i l p r i m o s t u d i o C v o t d e d i c a t o a l l a r i d u z i o n e d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i m a g g i o r i i n p a z i e n t i c o n o b e s i t à - s o t t o l i n e a P a s q u a l e P e r r o n e F i l a r d i , d i r e t t o r e U o c d i C a r d i o l o g i a A o u F e d e r i c o I I d i N a p o l i , p a s t p r e s i d e n t S i c ( S o c i e t à i t a l i a n a d i c a r d i o l o g i c a ) - d i m o s t r a n d o l a s u p e r i o r i t à r i s p e t t o a l l ' a t t u a l e s t a n d a r d d i t e r a p i a i n t e r m i n i d i e f f i c a c i a e s i c u r e z z a d i s e m a g l u t i d e n e l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i M a c e i n p i ù d i 1 7 . 0 0 0 p a z i e n t i c o n o b e s i t à o i n s o v r a p p e s o e m a l a t t i a c a r d i o v a s c o l a r e a c c e r t a t a , n o n d i a b e t i c i . S e m a g l u t i d e , g r a z i e a l s u o e f f e t t o p r o t e t t i v o s u l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e e r e n a l e , c o n f e r m a t o a n c h e d a e v i d e n z e d i r e a l - w o r l d , è d e s t i n a t a a i m p a t t a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a v i t a d i q u e s t i p a z i e n t i " . " L ' o b e s i t à è u n a m a l a t t i a c r o n i c a , m u l t i f a t t o r i a l e e a s s o c i a t a a l l o s v i l u p p o d i m o l t i s s i m e a l t r e m a l a t t i e c r o n i c h e n o n t r a s m i s s i b i l i , c o m e t u m o r i , m a l a t t i e r e n a l i e d e l f e g a t o , d i a b e t e , i p e r t e n s i o n e e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , p r i n c i p a l e c a u s a d i m o r t e n e l n o s t r o P a e s e - e v i d e n z i a P a o l o S b r a c c i a , d i r e t t o r e U o c M e d i c i n a i n t e r n a - C e n t r o m e d i c o d e l l ' o b e s i t à , P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o T o r V e r g a t a - F a r m a c i i n g r a d o d i r i d u r r e i l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e , c o m e s e m a g l u t i d e 2 , 4 m g , r a p p r e s e n t a n o s t r a t e g i e t e r a p e u t i c h e e s s e n z i a l i , i n q u a n t o n o n a g i s c o n o s o l o s u l p e s o , m a s o n o e f f i c a c i n e l r i d u r r e l e o s p e d a l i z z a z i o n i , m i g l i o r a r e g l i e s i t i c l i n i c i e l i m i t a r e l ' i n s o r g e r e d i e v e n t i f a t a l i i n q u e s t a p o p o l a z i o n e a d a l t o r i s c h i o " . C o n c l u d e P a o l o S c i a t t e l l a , r i c e r c a t o r e E e h t a ( E c o n o m i c E v a l u a t i o n a n d H t a ) d e l C e i s , F a c o l t à d i E c o n o m i a , u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a : " I l c o s t o t o t a l e d e l l ' o b e s i t à i n I t a l i a è s t i m a t o i n c i r c a 1 3 , 3 4 m i l i a r d i d i e u r o l ' a n n o , d i c u i 6 , 6 6 m i l i a r d i s o l o p e r l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i . I l n o s t r o s t u d i o d i m o s t r a c h e i M a c e g e n e r a n o u n a s p e s a d i 2 m i l i a r d i a n n u i p e r i l S s n , c o n t a s s i d i r i o s p e d a l i z z a z i o n e c h e s u p e r a n o i l 5 0 % a 3 a n n i n e i p a z i e n t i c o n o b e s i t à . L ' i m p i e g o d i t e r a p i e e f f i c a c i n e l l a p r e v e n z i o n e s e c o n d a r i a c a r d i o v a s c o l a r e p o t r e b b e g e n e r a r e r i s p a r m i f i n o a 5 5 0 m i l i o n i d i e u r o i n 2 a n n i , r a p p r e s e n t a n d o u n a s t r a t e g i a c o n c r e t a p e r m i g l i o r a r e g l i e s i t i c l i n i c i e g a r a n t i r e l a S s n " .