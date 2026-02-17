R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N u o v i d a t i s u l l ' e f f i c a c i a d e l v a c c i n o a d i u v a t o r i c o m b i n a n t e c o n t r o i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ( R s v ) d i G s k s o n o s t a t i a n n u n c i a t i i n o c c a s i o n e d e l l ' R s v v w 2 6 - l a 9 ª C o n f e r e n z a d e l l a R e s p i r a t o r y S y n c y t i a l V i r u s F o u n d a t i o n ( R e s v i n e t ) i n c o r s o a R o m a f i n o a l p r o s s i m o 2 0 f e b b r a i o . A l c o n g r e s s o - i n f o r m a u n a n o t a - l a f a r m a c e u t i c a è p r e s e n t e c o n 1 9 a b s t r a c t e n e s u p p o r t a a l t r i 3 . I l v a c c i n o a n t i - R s v d i G s k è a s s o c i a t o a r i d u z i o n i d i r i c o v e r i e d i a l c u n i r i s c h i l e g a t i a l l ’ i n f e z i o n e , t r a c u i i n f a r t o , i c t u s e g r a v i r i a c u t i z z a z i o n i d i b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c o o s t r u t t i v a ( B p c o ) e a s m a . I r i c o v e r i r a p p r e s e n t a n o u n p e s o s i g n i f i c a t i v o p e r i p a z i e n t i e i s i s t e m i s a n i t a r i , p a r t i c o l a r m e n t e n e i m e s i i n v e r n a l i . U n o s t u d i o r e t r o s p e t t i v o d i c o o r t e n e g l i S t a t i U n i t i è c o n d o t t o c o n l ' o b i e t t i v o p r i m a r i o d i v a l u t a r e l ' e f f i c a c i a d e l v a c c i n o n e l p r e v e n i r e i r i c o v e r i l e g a t i a l l a m a l a t t i a n e g l i a d u l t i d i e t à ≥ 6 0 a n n i . S o n o s t a t i c o i n v o l t i o l t r e 2 , 5 m i l i o n i d i p e r s o n e , d i c u i 5 2 0 . 4 4 0 v a c c i n a t e , c h e s o n o s t a t e a b b i n a t e i n r a p p o r t o a 1 : 4 c o n 2 . 0 8 1 . 7 6 0 n o n v a c c i n a t e . I l g r u p p o v a c c i n a t o h a r i c e v u t o i l v a c c i n o t r a i l 1 º a g o s t o 2 0 2 3 e i l 3 1 m a g g i o 2 0 2 4 , o s s e r v a n d o r i d u z i o n i d e l r i s c h i o d u r a n t e q u e s t a s t a g i o n e . L o s t u d i o h a m o s t r a t o l ' a s s o c i a z i o n e c o n l ' e f f i c a c i a d e l v a c c i n o d e l 7 5 , 6 % c o n t r o i r i c o v e r i l e g a t i a l R s v , c o n u n f o l l o w - u p m e d i a n o d i 5 , 6 m e s i ( m a s s i m o 9 , 7 m e s i ) d o p o l a v a c c i n a z i o n e ( g r u p p o n o n v a c c i n a t o : 1 4 1 9 / 2 . 0 8 1 . 7 6 0 ; g r u p p o v a c c i n a t o : 9 5 / 5 2 0 . 4 4 0 ; i n t e r v a l l o d i c o n f i d e n z a a l 9 5 % : 6 9 , 8 – 8 0 , 2 % ) . U l t e r i o r i e n d p o i n t e s p l o r a t i v i - r i f e r i s c e l a f a r m a c e u t i c a - h a n n o m o s t r a t o u n ' a s s o c i a z i o n e c o n u n a e f f i c a c i a d e l v a c c i n o d e l 6 3 , 1 % c o n t r o g l i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i a v v e r s i m a g g i o r i , i n c l u s o i n f a r t o e i c t u s , d u r a n t e i l r i c o v e r o l e g a t o a d R s v n e g l i a d u l t i d i e t à ≥ 6 0 a n n i ( g r u p p o n o n v a c c i n a t o : 2 1 2 / 6 9 9 . 1 7 7 ; g r u p p o v a c c i n a t o : 2 1 / 1 7 0 . 8 0 3 ; i n t e r v a l l o d i c o n f i d e n z a a l 9 5 % : 4 1 , 8 – 7 6 , 6 % ) . H a n n o i n o l t r e m o s t r a t o u n ' a s s o c i a z i o n e c o n l ’ e f f i c a c i a v a c c i n a l e d e l 7 4 , 4 % c o n t r o g r a v i r i a c u t i z z a z i o n i d i B p c o e u n a e f f i c a c i a v a c c i n a l e d e l 6 1 , 6 % c o n t r o g r a v i r i a c u t i z z a z i o n i d i a s m a d u r a n t e i l r i c o v e r o l e g a t o a d R S V n e g l i a d u l t i d i e t à ≥ 6 0 a n n i ( g r u p p o B p c o n o n v a c c i n a t o : 2 6 5 / 2 8 6 . 4 0 6 ; g r u p p o v a c c i n a t o : 2 0 / 7 6 . 2 0 9 ; g r u p p o a s m a n o n v a c c i n a t o : 5 7 / 1 9 0 . 5 9 0 ; g r u p p o v a c c i n a t o : 7 / 5 3 . 6 3 6 ) . I n u n o s t u d i o s e p a r a t o c o n d o t t o s u s c a l a n a z i o n a l e i n D a n i m a r c a s u p a z i e n t i c o n B p c o d i e t à ≥ 6 0 a n n i , è s t a t o o s s e r v a t o c h e i l v a c c i n o R s v d i G s k e r a a s s o c i a t o a u n a e f f i c a c i a d e l 1 0 0 % n e l l a p r e v e n z i o n e d e i r i c o v e r i l e g a t i a l v i r u s ( g r u p p o n o n v a c c i n a t o : 1 1 5 / 8 9 . 3 7 6 ; g r u p p o v a c c i n a t o : 0 / 7 4 4 8 ) . L e a n a l i s i d e g l i s t u d i c o n d o t t i n e g l i S t a t i U n i t i e i n D a n i m a r c a s a r a n n o p r e s e n t a t e a l l ’ R s v v w 2 6 . S e b b e n e l a r i c e r c a o s s e r v a z i o n a l e n o n p o s s a d i m o s t r a r e u n ' a s s o c i a z i o n e c a u s a l e t r a l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o i l R s v e l a r i d u z i o n e d e i r i s c h i l e g a t i a l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e - c o n l c u d e l a n o t a - q u e s t i r i s u l t a t i s i a g g i u n g o n o a u n c r e s c e n t e c o r p u s d i p r o v e o s s e r v a z i o n a l i c h e m o s t r a n o r i d u z i o n i d e l r i s c h i o i n m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i e r e s p i r a t o r i e p r e e s i s t e n t i . I l v a c c i n o R s v i n q u e s t i o n e è i n d i c a t o p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l a m a l a t t i a d e l l e b a s s e v i e r e s p i r a t o r i e ( L r t d ) c a u s a t a d a l v i r u s .