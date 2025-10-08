( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e h a c o n f e r m a t o d i a v e r i n t e r c e t t a t o o g g i m e r c o l e d ì 8 o t t o b r e l a n u o v a F l o t i l l a , c o m p o s t a d a n o v e n a v i e i n n a v i g a z i o n e d a p i ù d i u n a s e t t i m a n a , c h e h a t e n t a t o d i r o m p e r e i l b l o c c o m a r i t t i m o s u G a z a . " U n a l t r o v a n o t e n t a t i v o d i v i o l a r e i l b l o c c o n a v a l e l e g a l e e d i e n t r a r e i n u n a z o n a d i c o m b a t t i m e n t o s i è c o n c l u s o i n u n n u l l a d i f a t t o " , a f f e r m a i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o s u X . " L e i m b a r c a z i o n i e i p a s s e g g e r i s o n o s t a t i t r a s f e r i t i i n u n p o r t o i s r a e l i a n o . T u t t i i p a s s e g g e r i s o n o s a n i e s a l v i . S i p r e v e d e c h e i p a s s e g g e r i s a r a n n o e s p u l s i a l p i ù p r e s t o " . S e c o n d o i m e d i a d e l l o S t a t o e b r a i c o c i r c a 1 5 0 a t t i v i s t i d e l l a n u o v a f l o t t i g l i a d i r e t t a a G a z a s o n o s t a t i a r r e s t a t i d a l l a M a r i n a i s r a e l i a n a . G l i a t t i v i s t i s i s t a n n o a t t u a l m e n t e d i r i g e n d o v e r s o i l p o r t o d i A s h d o d . “ S t i a m o s e g u e n d o l a v i c e n d a d e l l a n u o v a F l o t i l l a d a q u e s t a n o t t e , l a n o s t r a a m b a s c i a t a T e l A v i v e i l n o s t r o c o n s o l a t o s t a n n o s e g u e n d o t u t t o c i ò c h e a c c a d e a i 9 c i t t a d i n i i t a l i a n i c h e s o n o s t a t i f e r m a t i , d o v r e b b e r o a r r i v a r e v e r s o l e t r e , l e q u a t t r o n e l p o r t o d i A s h d o d , p o i s a r a n n o t r a s f e r i t i n e l l o s t e s s o l u o g o d o v e s t a v a n o g l i a l t r i i t a l i a n i e s p u l s i n e i g i o r n i s c o r s i ” , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , i n u n p u n t o s t a m p a a V i l l a M a d a m a . “ D o m a n i m a t t i n a c i s a r à l a v i s i t a c o n s o l a r e e m i a u g u r o c h e i n t e m p i m o l t o r a p i d i p o s s a n o e s s e r e e s p u l s i e r i e n t r a r e i n I t a l i a - h a a g g i u n t o - N e l f r a t t e m p o a b b i a m o c h i e s t o a l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e d i g a r a n t i r e i l r i s p e t t o d i t u t t i i l o r o d i r i t t i 2 4 o r e s u 2 4 . P e r a d e s s o n o n a b b i a m o s e g n a l a z i o n i d i p r o b l e m i a l l e p e r s o n e ” . “ L i h a n n o a t t a c c a t i i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i , a n c o r a u n a v o l t a u n ’ a z i o n e p i r a t e s c a . C i a s p e t t a v a m o c h e p e r l a n a v e C o n s c i e n c e c i f o s s e , p e r u n a v o l t a , p i ù c o m p r e n s i o n e v i s t o c h e a b o r d o c i s o n o p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i e 1 8 t o n n e l l a t e a n c h e d i m a t e r i a l e s a n i t a r i o , m a n o n c ' è s t a t a ” . C o s ì a l l ’ A d n k r o n o s è M i c h e l e B o r g i a , p o r t a v o c e d e l l a d e l e g a z i o n e i t a l i a n a d e l l a F r e e d o m F l o t i l l a , c o m m e n t a n d o l ' a b b o r d a g g i o d i q u e s t a n o t t e a o t t o b a r c h e a v e l a e u n a n a v e d e l l a F r e e d o m F l o t t i l l a e d e l l a T h o u s a n d M a d l e e n s . S e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o , l ’ a b b o r d a g g i o d e l l a n a v e C o n s c i e n c e è a v v e n u t o a l l e 4 . 3 0 ( o r a i t a l i a n a ) , m e n t r e q u e l l o d e l l e b a r c h e d e l l a T h o u s a n d M a d l e e n s , u n p o ' p i ù a v a n t i n e l t r a g i t t o , i n t o r n o a l l e 2 . 3 0 : " A n c h e q u e s t a v o l t a l i h a n n o f e r m a t i c o n u n ’ a z i o n e a n c o r a p i ù i s t a n t a n e a d e l p a s s a t o - h a a g g i u n t o B o r g i a – N o n h a n n o a v u t o i l t e m p o d i a c c o r g e r s e n e . S o n o a r r i v a t i n e l l a n o t t e , c o n l e l u c i s p e n t e p e r a b b o r d a r l i : s i s o n o a v v i c i n a t i m o l t o r a p i d a m e n t e e h a n n o h a c k e r a t o a n c h e u n o d e i n o s t r i c i r c u i t i . L e p e r s o n e a b o r d o s i s o n o r e s e c o n t o d i c o s a s t e s s e a c c a d e n d o s o l o q u a n d o s o n o a r r i v a t i g l i e l i c o t t e r i p e r c h é , e s s e n d o u n a n a v e , i m i l i t a r i s o n o s c e s i a n c h e d a l l ’ a l t o c o n i c a v i ” . I l p o r t a v o c e h a r i b a d i t o c h e l e i m b a r c a z i o n i “ n o n s i e r a n o a v v i c i n a t e a l l a z o n a r o s s a p r i m a d i o g g i , 8 o t t o b r e , p r o p r i o p e r c h é i l 7 r i s u l t a v a u n a p r o v o c a z i o n e . L ’ i n t e n t o è a s s o l u t a m e n t e p a c i f i c o . V o g l i a m o r o m p e r e i l b l o c c o , m a p o l i t i c a m e n t e , n o n c o n a z i o n i d i f o r z a ” . N e l l o s p e c i f i c o a b o r d o d e l l a n a v e C o n s c i e n c e c i s o n o 4 i t a l i a n i ( d u e m e d i c i , u n i n f e r m i e r e e u n g i o r n a l i s t a ) , g l i a l t r i s o n o s u l l e b a r c h e a v e l a . " L a F r e e d o m F l o t i l l a C o a l i t i o n e T h o u s a n d M a d l e e n s t o G a z a c o n f e r m a n o c h e 8 i m b a r c a z i o n i a v e l a , b a t t e n t i b a n d i e r e i t a l i a n a e f r a n c e s e , e u n a n a v e a m o t o r e b a t t e n t e b a n d i e r a d i T i m o r E s t s o n o s t a t e a t t a c c a t e e i n t e r c e t t a t e i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i d a l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o a l l e o r e 0 4 : 3 4 a 1 2 0 m i g l i a n a u t i c h e d a l l a c o s t a d i G a z a " . C o s ì , i n u n a n o t a , i l C o o r d i n a m e n t o T h o u s a n d M a d l e e n s I t a l i a . " I n o s t r i e q u i p a g g i , d i s a r m a t i e c o m p o s t i d a m e d i c i , g i o r n a l i s t i e f u n z i o n a r i e l e t t i , s o n o s t a t i r a p i t i , i n s i e m e a g l i a i u t i u m a n i t a r i d e l v a l o r e d i o l t r e 1 1 0 . 0 0 0 d o l l a r i i n m e d i c i n a l i , a t t r e z z a t u r e r e s p i r a t o r i e e f o r n i t u r e a l i m e n t a r i d e s t i n a t i a g l i o s p e d a l i d i G a z a . L a l o r o s o r t e r i m a n e s c o n o s c i u t a . I s r a e l e n o n h a a l c u n a a u t o r i t à l e g a l e p e r d e t e n e r e i v o l o n t a r i i n t e r n a z i o n a l i a b o r d o d i q u e s t e n a v i . Q u e s t o s e q u e s t r o v i o l a p a l e s e m e n t e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e s f i d a g l i o r d i n i v i n c o l a n t i d e l l a C o r t e i n t e r n a z i o n a l e d i g i u s t i z i a c h e r i c h i e d o n o u n a c c e s s o u m a n i t a r i o s e n z a o s t a c o l i a G a z a " , d i c h i a r a n o g l i a t t i v i s t i . " I n o s t r i v o l o n t a r i n o n s o n o s o g g e t t i a l l a g i u r i s d i z i o n e i s r a e l i a n a e n o n p o s s o n o e s s e r e c r i m i n a l i z z a t i p e r a v e r p r e s o p a r t e a u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a i n t e n t a a c o n s e g n a r e a i u t i o p e r a v e r n a v i g a t o i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i . L a l o r o d e t e n z i o n e è a r b i t r a r i a , i l l e g a l e e d e v e c e s s a r e i m m e d i a t a m e n t e . Q u e s t o a s s a l t o s e g u e i l s e q u e s t r o i l l e g a l e e l a d e t e n z i o n e i l l e g i t t i m a d e l l e p e r s o n e a b o r d o d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , d e l l a H a n d a l a e d e l l a M a d l e e n , n o n c h é l ' a t t a c c o c o n d r o n i i s r a e l i a n i a l l a C o n s c i e n c e n e l l e a c q u e e u r o p e e a l l ' i n i z i o d i q u e s t ' a n n o " . G l i a t t i v i s t i r i b a d i s c o n o c h e i r i p e t u t i a t t a c c h i " c o n t r o c i v i l i d i s a r m a t i d i m o s t r a n o l a d e l i b e r a t a e s c a l a t i o n d i I s r a e l e e i l t o t a l e f a l l i m e n t o d e i g o v e r n i n e l l ' a p p l i c a r e e f a r r i s p e t t a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . I s r a e l e c o n t i n u a a d a g i r e n e l l a t o t a l e i m p u n i t à . H a s f i d a t o g l i o r d i n i v i n c o l a n t i d e l l a C o r t e i n t e r n a z i o n a l e d i g i u s t i z i a d i c o n s e n t i r e l ' a c c e s s o u m a n i t a r i o s e n z a o s t a c o l i a G a z a , h a i g n o r a t o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e c h e p r o t e g g e l a n a v i g a z i o n e c i v i l e e h a r e s p i n t o l e r i c h i e s t e d i m i l i o n i d i p e r s o n e i n t u t t o i l m o n d o c h e c h i e d o n o l a f i n e d e l l ' a s s e d i o i l l e g a l e e d e l g e n o c i d i o " . " L a F r e e d o m F l o t i l l a C o a l i t i o n e l a T h o u s a n d M a d l e e n s t o G a z a c h i e d o n o u r g e n t e m e n t e : l a f i n e d e l b l o c c o i l l e g a l e e m o r t a l e d i G a z a d a p a r t e d i I s r a e l e , l a f i n e d e l g e n o c i d i o d i G a z a d a p a r t e d i I s r a e l e , i l r i l a s c i o i m m e d i a t o d i t u t t i i v o l o n t a r i r a p i t i , l a c o n s e g n a i m m e d i a t a d i a i u t i u m a n i t a r i d i r e t t a m e n t e a i p a l e s t i n e s i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l c o n t r o l l o i s r a e l i a n o , l a p i e n a r e s p o n s a b i l i t à p e r g l i a t t a c c h i m i l i t a r i a l l e n o s t r e i m b a r c a z i o n i d e l l a f l o t t i g l i a " , c o n c l u d o n o .