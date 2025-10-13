R o m a , 1 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - L ’ a c q u a z z o n e d i v e n e r d ì m a t t i n a n o n h a c o m p r o m e s s o u n w e e k e n d d i C o p p a d e l M o n d o c h e , a n c h e s t a v o l t a , h a i n c a n t a t o l e a c q u e d i G o l f o A r a n c i p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o . U n s e g n a l e t a n g i b i l e d i q u a n t o i l n u o t o i n t e r n a z i o n a l e p u n t i s e m p r e p i ù s u l l ’ I s o l a , a t t r a t t o d a i p a e s a g g i m o z z a f i a t o e d a l l a s o l i d a o r g a n i z z a z i o n e g a r a n t i t a d a A q u a t i c T e a m F r e e d o m e F e d e r a z i o n e I t a l i a n a N u o t o . L a 1 0 k m m a s c h i l e h a v i s t o t r i o n f a r e l ’ u n g h e r e s e D a v i d B e t l e h e m , s e g u i t o d a l f r a n c e s e L o g a n F o n t a i n e . T e r z o p o s t o p e r l ’ a z z u r r o D a r i o V e r a n i c h e , g r a z i e a l b r o n z o d i t a p p a , h a c o n q u i s t a t o a n c h e i l t e r z o g r a d i n o d e l p o d i o n e l l a c l a s s i f i c a g e n e r a l e d e l l a C o p p a d e l M o n d o , v i n t a p r o p r i o d a F o n t a i n e . È p e r ò t r a l e d o n n e c h e l ’ I t a l i a s o r r i d e a n c o r a d i p i ù : G i n e v r a T a d d e u c c i , b r o n z o a P a r i g i 2 0 2 4 e p u n t a d i d i a m a n t e d e l f o n d o f e m m i n i l e , h a d o m i n a t o s i a l a t a p p a s a r d a c h e l a c l a s s i f i c a g e n e r a l e , f i r m a n d o u n d o p p i o t r i o n f o c h e c o n f e r m a l ’ o t t i m o s t a t o d i f o r m a d e l l a c a m p i o n e s s a a z z u r r a . N e l l a s e c o n d a g i o r n a t a , i n v e c e , l a s t a f f e t t a a z z u r r a c o m p o s t a d a T a d d e u c c i , G u i d i , C a p o n i e V e r a n i , h a c e n t r a t o u n b e l s e c o n d o p o s t o a l l e s p a l l e d e l l a F r a n c i a e d a v a n t i a l l ’ U n g h e r i a . A s s e n t e G r e g o r i o P a l t r i n i e r i , f u o r i c l a s s e d e l n u o t o i t a l i a n o e c a m p i o n e o l i m p i c o , l a n a z i o n a l e h a p o t u t o p e r ò r i a b b r a c c i a r e D o m e n i c o A c e r e n z a . T o r n a t o i n g a r a d o p o 1 4 m e s i d a l l ’ i n t e r v e n t o a l l a s p a l l a , “ M i m m o ” h a o f f e r t o u n a p r e s t a z i o n e s o l i d a e i n c o r a g g i a n t e , c h i u d e n d o a l 7 ° p o s t o a s o l i 7 s e c o n d i d a l v i n c i t o r e . U n b e l s e g n a l e i n v i s t a d e l l a n u o v a s t a g i o n e . I l w e e k e n d n o n e r a i n i z i a t o n e l m i g l i o r e d e i m o d i : l a p i o g g i a b a t t e n t e d i v e n e r d ì m a t t i n a a v e v a m e s s o i n d i f f i c o l t à l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l a 1 0 k m m a s c h i l e , f a c e n d o t e m e r e a n c h e p e r i l p u b b l i c o d e s i d e r o s o d i a s s i s t e r e a l l o s p e t t a c o l o . F o r t u n a t a m e n t e , i l m e t e o è m i g l i o r a t o n e l g i r o d i p o c h e o r e , p e r m e t t e n d o l o s v o l g i m e n t o d i u n a g a r a f e m m i n i l e d i a l t i s s i m o l i v e l l o . « P e r i l t e r z o a n n o G o l f o A r a n c i è s t a t a l a c o r n i c e d i u n o s p e t t a c o l o s p o r t i v o u n i c o – h a c o m m e n t a t o i l s i n d a c o d i G o l f o A r a n c i , G i u s e p p e F a s o l i n o - . L e a c q u e d e l n o s t r o g o l f o , c o n l a l o r o b e l l e z z a m o z z a f i a t o h a n n o f a t t o d a s c e n a r i o p e r f e t t o a u n e v e n t o d i c a l i b r o m o n d i a l e , o s p i t a n d o i m i g l i o r i n u o t a t o r i d i a c q u e l i b e r e p r o v e n i e n t i d a o g n i a n g o l o d e l p i a n e t a . A b b i a m o a s s i s t i t o a p r e s t a z i o n i s t r a o r d i n a r i e c h e r e s t e r a n n o n e g l i a n n a l i d i q u e s t o s p o r t . Q u e s t o e v e n t o n o n è s t a t o s o l o u n a c o m p e t i z i o n e s p o r t i v a , m a u n ' o p p o r t u n i t à u n i c a p e r m e t t e r e i n l u c e i l n o s t r o t e r r i t o r i o : G o l f o A r a n c i , c o n l e s u e s p i a g g e , i l s u o m a r e u n i c o e l ' o s p i t a l i t à a u t e n t i c a , s i è r i v e l a t o u n p a l c o s c e n i c o i d e a l e p e r q u e s t a v e t r i n a i n t e r n a z i o n a l e . S i a m o g i à a l l a v o r o p e r f a r e q u a n t o è n e c e s s a r i o p e r c o n s o l i d a r e l a p r e s e n z a d i W o r l d A q u a t i c s a G o l f o A r a n c i a n c o r a p e r l u n g h i a n n i » . U n p l a u s o s p e c i a l e v a a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e , c h e , a n c h e i n c o n d i z i o n i m e t e o e s t r e m e , è r i u s c i t a a g a r a n t i r e u n o s p e t t a c o l o d i p r i m o l i v e l l o s i a p e r g l i a t l e t i c h e p e r i l p u b b l i c o . L a d i r e t t a s u R a i S p o r t e l ’ a p p r e z z a m e n t o p e r l ’ e l e v a t o l i v e l l o t e c n i c o d e l l e g a r e h a n n o u l t e r i o r m e n t e i m p r e z i o s i t o l ’ e v e n t o . A n c o r a u n a v o l t a , A q u a t i c T e a m F r e e d o m e F e d e r n u o t o h a n n o d i m o s t r a t o d i s a p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e c o n d e t e r m i n a z i o n e e c o m p e t e n z a . I l s a b a t o , p o i , i l s o l e h a r e s t i t u i t o c i ò c h e l a p i o g g i a a v e v a t o l t o i l g i o r n o p r i m a . « G o l f o A r a n c i s i c o n f e r m a s e d e i d e a l e p e r l e c o m p e t i z i o n i i n a c q u e l i b e r e , m e n t r e l a S a r d e g n a c o n s o l i d a i l p r o p r i o r u o l o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e i n q u e s t a d i s c i p l i n a – h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a F I N S a r d e g n a , D a n i l o R u s s u – . I l s u c c e s s o d i q u e s t a e d i z i o n e r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e i n c e n t i v o a p r o s e g u i r e c o n r i n n o v a t o i m p e g n o n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l s e t t o r e , i n p i e n a s i n e r g i a c o n i l s e t t o r e n a z i o n a l e e c o n i l P r e s i d e n t e P a o l o B a r e l l i , a s o s t e g n o d e l l a c r e s c i t a d e l m o v i m e n t o d e l f o n d o , i n c u i l a N a z i o n a l e i t a l i a n a c o n t i n u a a d a f f e r m a r s i a i v e r t i c i m o n d i a l i » . A p p u n t a m e n t o q u i n d i l ’ 1 e 2 m a g g i o , q u a n d o i l g r a n d e n u o t o d i f o n d o t o r n e r à p r o t a g o n i s t a . S e m p r e i n S a r d e g n a .