Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Number Ten" è il nuovo progetto di comunicazione ideato per raccontare la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova, una delle opere infrastrutturali più complesse e strategiche dEuropa, attraverso dieci incredibili storie, testimoni dellunicità e delle sfide affrontate durante la costruzione di questopera. Un progetto che nasce dallidea di mettere al centro le persone: dieci protagonisti che, con le loro esperienze e competenze, incarnano lo spirito del numero 10 creatività, talento, dedizione diventando testimoni diretti della grande impresa che cambierà il volto del porto e della città. Tutte le storie selezionate sono storie di eccellenza assoluta. Il primo episodio è dedicato alla Drafinsub, azienda specializzata nelle immersioni a grandi profondità, grazie allutilizzo della tecnica delle immersioni in saturazione, che permette ai sub di lavorare per ore e ore sul fondo del mare vivendo per un mese in una camera iperbarica. Il protagonista di questa storia è Adriano Prosperi, Presidente di Drafinsub e primo sommozzatore italiano. Dopo il racconto di Drafinsub, Number Ten narrerà altre storie di eccellenza assoluta: dal comandante che attraversa il Mediterraneo sulle navi che trasportano carichi vitali per lopera, allingegnere che ha lavorato alla realizzazione del Mose di Venezia e che oggi coordina i lavori a Genova; dal traghettatore dei cassoni che sposta in mare i colossi di calcestruzzo alti come palazzi di otto piani, alluomo del tempo, il tecnico incaricato di analizzare le condizioni atmosferiche per capire come e quando si può lavorare in mare aperto. Capacità personali e tecnologie sofisticate al servizio della Nuova Diga Foranea di Genova, realizzata dal Consorzio PerGenova Breakwater guidato dal Gruppo Webuild, unopera strategica per Genova e per lItalia. I cassoni che saranno posati daranno vita a una diga lunga 6 chilometri che permetterà al porto di Genova di accogliere le navi più grandi al mondo che oggi raggiungono i 400 metri di lunghezza. Number Ten racconta quindi i segreti di questa impresa titanica, le eccellenze ingegneristiche, le tecniche uniche al mondo, ma soprattutto i talenti delle persone al lavoro per uninfrastruttura simbolo per Genova e per lItalia intera.