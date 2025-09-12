R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N u m b e r T e n " è i l n u o v o p r o g e t t o d i c o m u n i c a z i o n e i d e a t o p e r r a c c o n t a r e l a c o s t r u z i o n e d e l l a N u o v a D i g a F o r a n e a d i G e n o v a , u n a d e l l e o p e r e i n f r a s t r u t t u r a l i p i ù c o m p l e s s e e s t r a t e g i c h e d ’ E u r o p a , a t t r a v e r s o d i e c i i n c r e d i b i l i s t o r i e , t e s t i m o n i d e l l ’ u n i c i t à e d e l l e s f i d e a f f r o n t a t e d u r a n t e l a c o s t r u z i o n e d i q u e s t ’ o p e r a . U n p r o g e t t o c h e n a s c e d a l l ’ i d e a d i m e t t e r e a l c e n t r o l e p e r s o n e : d i e c i p r o t a g o n i s t i c h e , c o n l e l o r o e s p e r i e n z e e c o m p e t e n z e , i n c a r n a n o l o s p i r i t o d e l “ n u m e r o 1 0 ” – c r e a t i v i t à , t a l e n t o , d e d i z i o n e – d i v e n t a n d o t e s t i m o n i d i r e t t i d e l l a g r a n d e i m p r e s a c h e c a m b i e r à i l v o l t o d e l p o r t o e d e l l a c i t t à . T u t t e l e s t o r i e s e l e z i o n a t e s o n o s t o r i e d i e c c e l l e n z a a s s o l u t a . I l p r i m o e p i s o d i o è d e d i c a t o a l l a D r a f i n s u b , a z i e n d a s p e c i a l i z z a t a n e l l e i m m e r s i o n i a g r a n d i p r o f o n d i t à , g r a z i e a l l ’ u t i l i z z o d e l l a t e c n i c a d e l l e i m m e r s i o n i i n s a t u r a z i o n e , c h e p e r m e t t e a i s u b d i l a v o r a r e p e r o r e e o r e s u l f o n d o d e l m a r e v i v e n d o p e r u n m e s e i n u n a c a m e r a i p e r b a r i c a . I l p r o t a g o n i s t a d i q u e s t a s t o r i a è A d r i a n o P r o s p e r i , P r e s i d e n t e d i D r a f i n s u b e p r i m o s o m m o z z a t o r e i t a l i a n o . D o p o i l r a c c o n t o d i D r a f i n s u b , “ N u m b e r T e n ” n a r r e r à a l t r e s t o r i e d i e c c e l l e n z a a s s o l u t a : d a l c o m a n d a n t e c h e a t t r a v e r s a i l M e d i t e r r a n e o s u l l e n a v i c h e t r a s p o r t a n o c a r i c h i v i t a l i p e r l ’ o p e r a , a l l ’ i n g e g n e r e c h e h a l a v o r a t o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l M o s e d i V e n e z i a e c h e o g g i c o o r d i n a i l a v o r i a G e n o v a ; d a l “ t r a g h e t t a t o r e d e i c a s s o n i ” c h e s p o s t a i n m a r e i c o l o s s i d i c a l c e s t r u z z o a l t i c o m e p a l a z z i d i o t t o p i a n i , a l l ’ “ u o m o d e l t e m p o ” , i l t e c n i c o i n c a r i c a t o d i a n a l i z z a r e l e c o n d i z i o n i a t m o s f e r i c h e p e r c a p i r e c o m e e q u a n d o s i p u ò l a v o r a r e i n m a r e a p e r t o . C a p a c i t à p e r s o n a l i e t e c n o l o g i e s o f i s t i c a t e a l s e r v i z i o d e l l a N u o v a D i g a F o r a n e a d i G e n o v a , r e a l i z z a t a d a l C o n s o r z i o P e r G e n o v a B r e a k w a t e r g u i d a t o d a l G r u p p o W e b u i l d , u n ’ o p e r a s t r a t e g i c a p e r G e n o v a e p e r l ’ I t a l i a . I c a s s o n i c h e s a r a n n o p o s a t i d a r a n n o v i t a a u n a d i g a l u n g a 6 c h i l o m e t r i c h e p e r m e t t e r à a l p o r t o d i G e n o v a d i a c c o g l i e r e l e n a v i p i ù g r a n d i a l m o n d o c h e o g g i r a g g i u n g o n o i 4 0 0 m e t r i d i l u n g h e z z a . “ N u m b e r T e n ” r a c c o n t a q u i n d i i s e g r e t i d i q u e s t a i m p r e s a t i t a n i c a , l e e c c e l l e n z e i n g e g n e r i s t i c h e , l e t e c n i c h e u n i c h e a l m o n d o , m a s o p r a t t u t t o i t a l e n t i d e l l e p e r s o n e a l l a v o r o p e r u n ’ i n f r a s t r u t t u r a s i m b o l o p e r G e n o v a e p e r l ’ I t a l i a i n t e r a .