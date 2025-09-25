B a r i , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D o m a n i 2 6 s e t t e m b r e l ’ u n i v e r s i t à L u m G i u s e p p e D e g e n n a r o s a r à p r o t a g o n i s t a d e l l a N o t t e e u r o p e a d e i r i c e r c a t o r i – S h a r p e r c o n u n d o p p i o a p p u n t a m e n t o : l a m a t t i n a , p r e s s o l a T o r r e A l d o R o s s i , c o n u n a g i o r n a t a d i s t u d i o d e d i c a t a a ' L ’ i m p a t t o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e n e l l a r i c e r c a e n e l l a d i d a t t i c a u n i v e r s i t a r i a ' , e d a l l e 1 6 a l l e 2 3 i n P i a z z a U m b e r t o I a B a r i , c o n n u m e r o s e a t t i v i t à , l a b o r a t o r i i n t e r a t t i v i e t a l k o r g a n i z z a t i d a i d i p a r t i m e n t i d e l l ’ a t e n e o p e r a v v i c i n a r e i l p u b b l i c o a l l e s f i d e e a l l e o p p o r t u n i t à d e l l a r i c e r c a . L ’ e v e n t o ' L ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l a r i c e r c a e n e l l a d i d a t t i c a u n i v e r s i t a r i a ' s i a p r i r à a l l e o r e 9 : 0 0 p r e s s o i l C a m p u s , c o n i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i E m a n u e l e D e g e n n a r o , p r e s i d e n t e c d a u n i v e r s i t à L u m e d i M i c h e l e E m i l i a n o , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e P u g l i a , i n s i e m e a i r e t t o r i d e l l e u n i v e r s i t à p u g l i e s i . D o p o l ’ i n t r o d u z i o n e d i M i c h e l e C i a v a r e l l a , d o c e n t e d e l P o l i t e c n i c o d i B a r i , s a r à R o c c o D e N i c o l a , g i à r e t t o r e I m t L u c c a e p r e s i d e n t e G r u p p o 2 0 0 3 , a t e n e r e l a p r i m a r e l a z i o n e . I l m o m e n t o c e n t r a l e d e l l a m a t t i n a t a s a r à l ’ i n s p i r a t i o n a l s p e e c h ' A I p e r l a F o r m a z i o n e e l a d i d a t t i c a : s f i d e e d o p p o r t u n i t à ' , m o d e r a t o d a l g i o r n a l i s t a D i o n i s i o C i c c a r e s e , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i d o c e n t i e r i c e r c a t o r i d i n u m e r o s i a t e n e i i t a l i a n i t r a c u i u n i v e r s i t à d i B a r i , u n i v e r s i t à d e l S a l e n t o , u n i v e r s i t à d i F o g g i a , P o l i t e c n i c o d i B a r i , u n i v e r s i t à C a m p u s B i o m e d i c o d i R o m a , u n i v e r s i t à P e g a s o e U n i v e r s i t à L u m . L a r e l a z i o n e d i c h i u s u r a s a r à a f f i d a t a a d A n t o n i o U r i c c h i o , p r e s i d e n t e A n v u r .