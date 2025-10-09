R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L o c h e f D a n i e l C a n z i a n è s t a t o n o m i n a t o A m b a s c i a t o r e d e l l o S t o c c a f i s s o d i N o r v e g i a 2 0 2 5 d a l N o r w e g i a n S e a f o o d C o u n c i l ( N s c ) , r a c c o g l i e n d o i l t e s t i m o n e d a n u m e r o s i i l l u s t r i p r e d e c e s s o r i e a s s u m e n d o i l r u o l o d i p o r t a v o c e d i u n a t r a d i z i o n e c h e l e g a l a N o r v e g i a e l ’ I t a l i a d a s e c o l i . D a l 2 0 0 8 i l N o r w e g i a n S e a f o o d C o u n c i l , l ’ e n t e n o r v e g e s e c h e p r o m u o v e i l m e r c a t o e l a c u l t u r a d e l p e s c e n o r v e g e s e n e l m o n d o , c o n f e r i s c e i l t i t o l o d i A m b a s c i a t o r e d e l l o S t o c c a f i s s o d i N o r v e g i a a c o l o r o c h e , a t t r a v e r s o l a p r o p r i a c u c i n a , s o n o i n g r a d o d i i n t e r p r e t a r e a l m e g l i o l ’ e s s e n z a d i q u e s t o i n g r e d i e n t e u n i c o . D o p o M a r i a n n a V i t a l e , A m b a s c i a t r i c e n o m i n a t a n e l 2 0 2 3 , i l t i t o l o p a s s a q u i n d i a D a n i e l C a n z i a n , c h e e n t r a c o s ì a f a r p a r t e d e l l a r e t e d i c h e f c h e h a n n o s a p u t o r e i n t e r p r e t a r e l a t r a d i z i o n e c o n u n o s g u a r d o i n n o v a t i v o . O r i g i n a r i o d i C o n e g l i a n o , d o p o e s p e r i e n z e i n I t a l i a e F r a n c i a , i l p e r c o r s o d i D a n i e l C a n z i a n s i è i n t r e c c i a t o c o n q u e l l o d e l M a e s t r o G u a l t i e r o M a r c h e s i , d i c u i è s t a t o d i s c e p o l o e c h e l o h a p o s t o a l l a g u i d a d e i r i s t o r a n t i d e l s u o g r u p p o n e l r u o l o d i e x e c u t i v e c h e f . N e l 2 0 1 3 h a a p e r t o i l R i s t o r a n t e D a n i e l C a n z i a n n e l c u o r e d i B r e r a a M i l a n o , d o v e p o r t a a v a n t i u n a f i l o s o f i a g a s t r o n o m i c a f o n d a t a s u l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a t r a d i z i o n e r e g i o n a l e i t a l i a n a , s u l l a s t a g i o n a l i t à e s u u n o s t i l e e s s e n z i a l e e p e r s o n a l e . A t t u a l m e n t e è p r e s i d e n t e e u r o p e o d e l l ’ a s s o c i a z i o n e J r e - J e u n e s R e s t a u r a t e u r s , c h e r i u n i s c e c h e f e r i s t o r a t o r i i n d i p e n d e n t i a c c o m u n a t i d a l l a v o l o n t à d i p r o m u o v e r e u n a c u c i n a l i b e r a d a o m o l o g a z i o n i e f e d e l e a l l ’ i d e n t i t à d i c i a s c u n t e r r i t o r i o . È p r o p r i o d a q u e s t a a t t e n z i o n e p e r l ’ o r i g i n e , l ’ a u t e n t i c i t à e l a m a t e r i a p r i m a , c h e c a r a t t e r i z z a s i a i l s u o l a v o r o i n c u c i n a s i a i l s u o i m p e g n o a s s o c i a t i v o , c h e n a s c e l ’ i n c o n t r o c o n l o s t o c c a f i s s o d i N o r v e g i a . U n i n g r e d i e n t e l e g a t o a l l a s u a t e r r a d ’ o r i g i n e e a l l a m e m o r i a g a s t r o n o m i c a i t a l i a n a , c h e o g g i i n t e r p r e t a c o m e A m b a s c i a t o r e , r e n d e n d o l o p r o t a g o n i s t a d i u n a c u c i n a c o n t e m p o r a n e a , e s s e n z i a l e e p r o f o n d a m e n t e i d e n t i t a r i a . “ R i c e v e r e q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o è p e r m e m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o . L o s t o c c a f i s s o è u n i n g r e d i e n t e c h e s e n t o v i c i n o : è p a r t e d e l l a c u l t u r a g a s t r o n o m i c a d e l l a m i a t e r r a e d e l m i o p e r c o r s o p e r s o n a l e i n c u c i n a . H a a t t r a v e r s a t o i s e c o l i , i c o n f i n i , l e t a v o l e d i f a m i g l i a , e o g g i p u ò a n c o r a r a c c o n t a r e q u a l c o s a d i n u o v o . R i n g r a z i o i l N o r w e g i a n S e a f o o d C o u n c i l p e r q u e s t a o p p o r t u n i t à : p r o m u o v e r e l o s t o c c a f i s s o s i g n i f i c a p e r m e p o r t a r e a v a n t i u n a t r a d i z i o n e c o n u n o s g u a r d o c o n t e m p o r a n e o , f a t t o d i r i s p e t t o , s e m p l i c i t à e i d e n t i t à ” , h a d i c h i a r a t o c h e f C a n z i a n . “ S i a m o m o l t o o r g o g l i o s i - h a a f f e r m a t o T o m - J ø r g e n G a n g s ø , D i r e t t o r e I t a l i a d i N s c - d i n o m i n a r e D a n i e l C a n z i a n c o m e A m b a s c i a t o r e d e l l o S t o c c a f i s s o d i N o r v e g i a 2 0 2 5 . L a s u a d e d i z i o n e a l l a t r a d i z i o n e r e g i o n a l e , l a c u r a n e l l a s e l e z i o n e d e l l e m a t e r i e p r i m e e l a c a p a c i t à d i c o n i u g a r e c r e a t i v i t à e a u t e n t i c i t à l o r e n d o n o l ’ i n t e r p r e t e i d e a l e p e r p r o m u o v e r e i n I t a l i a u n o d e i p r o d o t t i i t t i c i n o r v e g e s i p i ù p r e g i a t i . L e s u e o r i g i n i v e n e t e l o c o l l e g a n o i n m o d o n a t u r a l e a l l a s t o r i a d e l l o s t o c c a f i s s o e a l v i a g g i o d i P i e t r o Q u e r i n i , c h e s e c o l i f a p r o p r i o d a l l a N o r v e g i a p o r t ò i n V e n e t o i l r a c c o n t o d i q u e s t o i n g r e d i e n t e u n i c o . C o s ì c o m e Q u e r i n i f u i n p a s s a t o u n a s o r t a d i p r i m o A m b a s c i a t o r e d e l l o S t o c c a f i s s o , o g g i D a n i e l C a n z i a n n e r a c c o g l i e l ’ e r e d i t à , r a c c o n t a n d o l o a t t r a v e r s o l a s u a c u c i n a e s s e n z i a l e e c o n t e m p o r a n e a e r e n d e n d o l o p a r t e d i u n d i a l o g o v i v o t r a c u l t u r e e t e r r i t o r i " . N e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o d i n o m i n a , D a n i e l C a n z i a n h a p r e s e n t a t o u n p i a t t o p e n s a t o a p p o s i t a m e n t e p e r l ’ o c c a s i o n e : ' S t o c c a f i s s o i n u m i d o d i C a r o t e e Z e n z e r o ' . U n a r i c e t t a e s s e n z i a l e , c o s t r u i t a p e r e s a l t a r e l a m a t e r i a p r i m a i n t u t t a l a s u a a u t e n t i c i t à , p r o t a g o n i s t a d i u n r a c c o n t o c h e u n i s c e s e c o l i d i s t o r i a e t r a d i z i o n e . A d o g g i , g l i A m b a s c i a t o r i d e l l o S t o c c a f i s s o d i N o r v e g i a e l e t t i d a l N o r w e g i a n S e a f o o d C o u n c i l s o n o : M a r i a n n a V i t a l e - S u d R i s t o r a n t e , Q u a r t o ( N A ) - 2 0 2 3 ; I v a n o R i c c h e b o n o - T h e C o o k , G e n o v a ( G E ) - 2 0 2 0 ; E n r i c o e R o b e r t o C e r e a - D a V i t t o r i o , B r u s a p o r t o ( B G ) - 2 0 1 9 ; M o r e n o C e d r o n i - L a M a d o n n i n a d e l P e s c a t o r e , M a r z o c c a ( A N ) - 2 0 1 8 ; A n t h o n y G e n o v e s e - R i s t o r a n t e I l P a g l i a c c i o , R o m a ( R M ) - 2 0 1 6 ; F e l i c e L o B a s s o - F e l i x L o B a s s o , M i l a n o ( M I ) - 2 0 1 5 ; P a o l o B a r r a l e - R i s t o r a n t e M a r e n n à , S o r b o S e r p i c o ( A V ) - 2 0 1 4 ; A n t o n i n o R o s s i - Q a f i z , S a n t a C r i s t i n a D ’ A s p r o m o n t e ( R C ) - 2 0 1 3 ; F r a n c o F a v a r e t t o - R i s t o r a n t e B a c c a l à D i v i n o , M e s t r e ( V E ) - 2 0 1 2 ; G i o v a n n i P o z z a n - A n t i c a T r a t t o r i a D u e S p a d e , S a n d r i g o ( V I ) - 2 0 0 9 ; A n t o n i o C h e m e l l o - T r a t t o r i a d a P a l m e r i n o , S a n d r i g o ( V I ) - 2 0 0 9 ; G i a n P a o l o B e l l o n i - R i s t o r a n t e Z e f f i r i n o , G e n o v a ( G E ) - 2 0 0 8 .