S e u l , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a C o r e a d e l N o r d p o t r e b b e p o s s e d e r e f i n o a d u e t o n n e l l a t e d i u r a n i o a l t a m e n t e a r r i c c h i t o . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l ' u n i f i c a z i o n e d e l l a C o r e a d e l S u d C h u n g D o n g - y o u n g . " L e a g e n z i e d i i n t e l l i g e n c e s t i m a n o c h e l e s c o r t e d i u r a n i o a l t a m e n t e a r r i c c h i t o d i P y o n g y a n g , c o n u n a p u r e z z a s u p e r i o r e a l 9 0 % , a m m o n t i n o a c i r c a 2 . 0 0 0 c h i l o g r a m m i " , h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i i l ​ ​ m i n i s t r o . " A n c h e i n q u e s t o p r e c i s o m o m e n t o , l e c e n t r i f u g h e a l l ' u r a n i o d e l l a C o r e a d e l N o r d s o n o i n f u n z i o n e i n q u a t t r o s i t i " .