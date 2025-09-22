S e u l , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a C o r e a d e l S u d L e e J a e M y u n g a c c e t t e r e b b e u n a c c o r d o t r a D o n a l d T r u m p e K i m J o n g U n i n b a s e a l q u a l e l a C o r e a d e l N o r d s i i m p e g n a a c o n g e l a r e l a p r o d u z i o n e d e l l e s u e a r m i n u c l e a r i , a n z i c h é e l i m i n a r l e . I l c a p o d e l l o S t a t o h a d i c h i a r a t o a l l a B b c c h e l a C o r e a d e l N o r d s t a p r o d u c e n d o 1 5 - 2 0 a r m i n u c l e a r i i n p i ù a l l ' a n n o e c h e u n c o n g e l a m e n t o , c o m e " m i s u r a d i e m e r g e n z a p r o v v i s o r i a " , s a r e b b e p e r o r a " u n ' a l t e r n a t i v a f a t t i b i l e e r e a l i s t i c a " a l l a d e n u c l e a r i z z a z i o n e . " F i n c h é n o n r i n u n c e r e m o a l l ' o b i e t t i v o a l u n g o t e r m i n e d e l l a d e n u c l e a r i z z a z i o n e , c r e d o c h e c i s a r a n n o c h i a r i v a n t a g g i n e l f a r s ì c h e l a C o r e a d e l N o r d i n t e r r o m p a l o s v i l u p p o n u c l e a r e e m i s s i l i s t i c o " , h a a f f e r m a t o L e e J a e M y u n g . " L a q u e s t i o n e è s e p e r s i s t e r e m o i n t e n t a t i v i i n f r u t t u o s i v e r s o l ' o b i e t t i v o f i n a l e d e l l a d e n u c l e a r i z z a z i o n e o p p u r e s e c i p r e f i g g e r e m o o b i e t t i v i p i ù r e a l i s t i c i e n e r a g g i u n g e r e m o a l c u n i " .