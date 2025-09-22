P y o n g y a n g , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N o n c ' è m o t i v o d i e v i t a r e i l d i a l o g o c o n g l i S t a t i U n i t i s e W a s h i n g t o n s m e t t e d i i n s i s t e r e a f f i n c h é l a C o r e a d e l N o r d r i n u n c i a l l e a r m i n u c l e a r i . L o h a d i c h i a r a t o i l l e a d e r n o r d c o r e a n o K i m J o n g U n , a g g i u n g e n d o c h e n o n b a r a t t e r à m a i l ' a r s e n a l e n u c l e a r e p e r l i b e r a r s i d a l l e s a n z i o n i . I n u n d i s c o r s o t e n u t o i e r i a l l ' A s s e m b l e a S u p r e m a d e l P o p o l o , K i m h a d i c h i a r a t o : " P e r s o n a l m e n t e , c o n s e r v o a n c o r a b e i r i c o r d i d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p " , s c r i v e l ' a g e n z i a d i S t a t o K c n a . I d u e l e a d e r s i s o n o i n c o n t r a t i t r e v o l t e d u r a n t e l a p r i m a p r e s i d e n z a d i T r u m p . L a d i c h i a r a z i o n e d i K i m g i u n g e m e n t r e i l n u o v o g o v e r n o l i b e r a l e d i S e u l s t a e s o r t a n d o T r u m p a p r e n d e r e l ' i n i z i a t i v a d i r i a p r i r e i l d i a l o g o c o n l a c o r e a d e l N o r d , s e i a n n i d o p o c h e t u t t i i c o l l o q u i d i p a c e c o n P y o n g y a n g s o n o f a l l i t i a c a u s a d i u n o s c o n t r o s u l l e s a n z i o n i e s u l l o s m a n t e l l a m e n t o n u c l e a r e . " S e g l i S t a t i U n i t i a b b a n d o n a n o l ' a s s u r d a o s s e s s i o n e d i d e n u c l e a r i z z a r c i e a c c e t t a n o l a r e a l t à , e v o g l i o n o u n a v e r a c o e s i s t e n z a p a c i f i c a , n o n c ' è m o t i v o p e r c u i n o n d o v r e m m o s e d e r c i a l t a v o l o c o n g l i S t a t i U n i t i " , h a a f f e r m a t o K i m .