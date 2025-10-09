P y o n g y a n g , 9 o t t . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p a P r e s s ) - I l l e a d e r d e l l a C o r e a d e l N o r d , K i m J o n g U n , h a c h i e s t o d i “ e l i m i n a r e ” i m o v i m e n t i c h e c e r c a n o d i " m i n a r e " l ' a u t o r i t à d e l P a r t i t o d e i l a v o r a t o r i e h a e s o r t a t o a u n a “ r i g i d a d i s c i p l i n a ” i n o c c a s i o n e d e l l ' 8 0 ° a n n i v e r s a r i o d e l l a f o n d a z i o n e d e l p a r t i t o . D u r a n t e u n a v i s i t a a l m u s e o d e l l a s t o r i a d e l l a f o r m a z i o n e d i P y o n g y a n g , s e c o n d o l ' a g e n z i a s t a t a l e K c n a , h a i n d i c a t o c h e i l p a r t i t o “ c o n t i n u e r à a c o n s o l i d a r e u n o r d i n e r i g o r o s o , c o n u n a g r a n d e d i s c i p l i n a d i p a r t i t o , c e r c a n d o d i e l i m i n a r e t u t t i g l i e l e m e n t i e g l i a t t i c h e m i n a n o i l s u o p r e s t i g i o o l a s u a l e a d e r s h i p ” . K i m h a e s o r t a t o a “ o t t e n e r e u n c a m b i a m e n t o n e l l ' a t t e g g i a m e n t o d e g l i a l t i f u n z i o n a r i d e l p a r t i t o ” e h a a v v e r t i t o c h e e s i s t o n o “ p r a t i c h e d i a b o l i c h e c o m e l ' i g n o r a n z a , l ' i n c o m p e t e n z a , l a m a n c a n z a d i r e s p o n s a b i l i t à e i l f o r m a l i s m o , o l t r e a l l ' a b u s o d i p o t e r e ” . I n q u e s t o s e n s o , h a c h i e s t o d i p o r r e f i n e a t u t t o q u e s t o . L e p a r o l e d e l l e a d e r a r r i v a n o p o c o p r i m a c h e i l P a e s e d i a i l v i a , d o m a n i , a u n a p a r a t a m i l i t a r e s u l a r g a s c a l a p e r c e l e b r a r e l ' a n n i v e r s a r i o d e l g o v e r n o d e l P a r t i t o d e i l a v o r a t o r i , a l l a q u a l e p a r t e c i p e r a n n o a l t i f u n z i o n a r i d i p a e s i c o m e C i n a , R u s s i a e V i e t n a m .