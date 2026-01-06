R o m a , 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N o n c ' è s o l t a n t o l a v e c c h i n a c h e d i n o t t e , c a l a n d o s i d a l c a m i n o , r i e m p i e d i d o l c i o d i c a r b o n e l e c a l z e l a s c i a t e d a i b a m b i n i p r i m a d i a n d a r e a d o r m i r e . N o n c ' è s o l t a n t o l a d o n n a p i e g a t a s u s é s t e s s a c h e ' a b o r d o ' d i u n a s c o p a f a i l g i r o d e l l e c a s e c o n i l s u o c a r i c o d i d e l i z i e p e r t u t t i i p a l a t i . L a n o s t r a B e f a n a , c h e a r r i v a i m m a n c a b i l e n e l l a n o t t e t r a i l 5 e i l 6 g e n n a i o , n e l m o n d o è i n b u o n a c o m p a g n i a . D a g l i e l f i i s l a n d e s i a i R e M a g i s p a g n o l i , i n f a t t i , s o n o t a n t i i m o d i i n c u i v i e n e c e l e b r a t a l ' u l t i m a n o t t e d e l l e f e s t e , q u e l l a c h e s e g n a d i f a t t o l a f i n e d e l l a p a u s a i n v e r n a l e . I l r i c o r d o d e l l a v i s i t a d e i r e M a g i a G e s ù B a m b i n o n e l l a g r o t t a d i B e t l e m m e - c h e n e l l a t r a d i z i o n e p o p o l a r e i t a l i a n a è a s s o c i a t a a l l a c o m p a r s a d e l l ' a n z i a n a c h e ' v i e n d i n o t t e c o n l e s c a r p e t u t t e r o t t e ' - è c e l e b r a t o i n m i l l e f o r m e d i v e r s e d a u n P a e s e a l l ' a l t r o . Q u a l c h e e s e m p i o ? D a l p r o f o n d o N o r d a i P a e s i p i ù v i c i n e a n o i - c o m e l a S p a g n a e l a F r a n c i a - f i o c c a n o r i t i d i v e r s i , c i a s c u n o c o n u n a s u a p e c u l i a r i t à . I n I s l a n d a , t a n t o p e r c o m i n c i a r e , l ' E p i f a n i a è u n a q u e s t i o n e d i g i o r n i . T r e d i c i e l f i n o r d i c i , c h i a m a t i J ó l a s v e i n a r , o g n i n o t t e a p a r t i r e d a l 1 2 d i c e m b r e s c e n d o n o u n o a u n o d a l l a m o n t a g n a p e r f a r e s c h e r z i e l a s c i a r e d o l c i a i b a m b i n i . D o p o i l 2 5 d i c e m b r e , n e i g i o r n i c h e t r a s c o r r o n o d a l N a t a l e a l l ' E p i f a n i a , c o m p i o n o s e m p r e u n o a u n o i l p e r c o r s o i n v e r s o t o r n a n d o q u i n d i a c a s a . I l 6 g e n n a i o è i l g i o r n o i n c u i a n c h e l ' u l t i m o e l f o l a s c i a l a c i t t à . È l a f i n e d e l l e f e s t e c h e v e n g o n o s a l u t a t e c o n u n a f i a c c o l a t a - c u i p a r t e c i p a n o a n c h e i l R e e l a R e g i n a d e g l i e l f i - c h e t e r m i n a c o n u n f a l ò e d e i f u o c h i d ' a r t i f i c i o . I l c l a s s i c o p a e s a g g i o i n v e r n a l e , c o n l e c i t t à s o m m e r s e s o t t o c u m u l i d i n e v e f r e s c a , v i e n e a n i m a t o q u i n d i d a g l i J ó l a s v e i n a r , g l i e l f i n o r d i c i . S i t r a t t a d i p e r s o n a g g i p i t t o r e s c h i , f i g l i d e i t r o l l G r ý l a , e s s e r i i n i z i a l m e n t e m o l t o c a t t i v i e m i n a c c i o s i , c h e c o n i l p a s s a r e d e l t e m p o s i s o n o a d d o l c i t i . I n F r a n c i a l a q u e s t i o n e d e l l ' E p i f a n i a è u n ' a f f a i r e ' c u l i n a r i o . L a v i s i t a d e i R e M a g i , p e r i n o s t r i c u g i n i t r a n s a l p i n i , è i l m o m e n t o i n c u i s i g u s t a l a ' G a l l e t t e d e R o i s ' : u n a t o r t a f a t t a c o n p a s t a s f o g l i a r i p i e n a d i c r e m a f r a n g i p a n e a l l e m a n d o r l e . S e c o n d o l a t r a d i z i o n e l a p e r s o n a p i ù g i o v a n e d i s t r i b u i s c e l e p o r z i o n i . U n a f e t t a , p e r ò , v i e n e s e m p r e l a s c i a t a i n t a t t a p e r u n o s c o n o s c i u t o o u n p o v e r o c h e d o v e s s e p a s s a r e . Q u e s t a f e t t a è ' l a p a r t d u b o n D i e u ' , o v v e r o ' l a p a r t e d e l b u o n D i o ' . M a c ' è a n c o r a u n a s p e t t o c u r i o s o . N e l l a t o r t a s i m e t t e u n a f a v a : i l f o r t u n a t o c h e l a t r o v e r à s a r à i l R e o l a R e g i n a d e l l a f e s t a . I n S p a g n a , i n v e c e , c o m e d a n o i , i l 6 g e n n a i o s i t o r n a i n q u a l c h e m o d o a l l a c a s e l l a d i p a r t e n z a : d o p o i r e g a l i d i N a t a l e a r r i v a n o q u e l l i d e i R e M a g i . I b a m b i n i , l a m a t t i n a p r e s t o , c o r r o n o a v e d e r e i d o n i l a s c i a t i d a i t r e s a g g i p r o v e n i e n t i d a l l o n t a n o O r i e n t e . A n c h e i n R o m a n i a l ' e l e m e n t o c e n t r a l e d e l 6 g e n n a i o è l ' a r r i v o d e i R e M a g i . U n a v v e n i m e n t o f e s t e g g i a t o d a i b a m b i n i c h e , b u s s a n d o d i p o r t a i n p o r t a , c h i e d o n o d i p o t e r e n t r a r e p e r r a c c o n t a r e q u a l c h e s t o r i e e r i c e v e r e p i c c o l i r e g a l i i n c a m b i o . A l l a c e l e b r a z i o n e d e i R e M a g i n o n s f u g g e n e a n c h e l a G e r m a n i a . T r a d i z i o n e v u o l e c h e , n e l l e r e g i o n i c a t t o l i c h e , i s a c e r d o t i v i s i t i n o l e c a s e p e r b e n e d i r l e r a c c o g l i e n d o i n c a m b i o d o n a z i o n i . I b a m b i n i , i n t a n t o , p a r t e c i p a n o a i c a n t i t r a d i z i o n a l i o a l l e s t i s c o n o p r e s e p i i t i n e r a n t i . L a B e f a n a , c o n l e s u e c e r i m o n i e e c o n s u e t u d i n i , è u n a v e r a ' v i a g g i a t r i c e ' . A l l o n t a n a n d o s i d a l V e c c h i o C o n t i n e n t e , p e r a p p r o d a r e i n S u d a m e r i c a , s i p u ò f a r e t a p p a i n M e s s i c o d o v e i l 6 g e n n a i o c o i n c i d e c o n ' E l D i a d e l o s R e y e s ' , l ' a r r i v o d e i R e M a g i . P e r l ' o c c a s i o n e s i p r e p a r a l a ' R o s c a d e R e y e s ' , u n a c i a m b e l l a c h e r i c o r d a u n a c o r o n a c o n a l l ' i n t e r n o u n a f i g u r a d i G e s ù B a m b i n o . A n c h e i n a l t r i P a e s i d e l l ' A m e r i c a L a t i n a l ' E p i f a n i a h a i l s u o p o s t o d ' o n o r e n e l c a l e n d a r i o . I n A r g e n t i n a , P a r a g u a y e U r u g u a y è i l g i o r n o d e i R e : i b a m b i n i l a s c i a n o l e s c a r p e v i c i n o a l l a p o r t a n e l l a s p e r a n z a d i r i t r o v a r l e , i l g i o r n o d o p o , c o l m e d i r e g a l i ; i n C i l e è i l ' D í a d e l o s T r e s R e y e s M a g o s ' ( ' i l g i o r n o d e i t r e R e M a g i ' ) o ' L a P a s c u a d e l o s N e g r o s ' , o v v e r o i l ' g i o r n o s a c r o d e g l i u o m i n i n e r i ' . L a d e f i n i z i o n e n o n a l l u d e a u n f a t t o r e l i g i o s o . M a a l f a t t o c h e , n e l g i o r n o d e l l ' E p i f a n i a , i n t e m p i l o n t a n i a g l i s c h i a v i e r a p e r m e s s o d i n o n l a v o r a r e . A n c o r a u n a c u r i o s i t à : n e i P a e s i B a s s i s i u s a l a s c i a r e a p e r t e l e p o r t e e l e f i n e s t r e p e r f a r e e n t r a r e l a b u o n a f o r t u n a d e l l ' a n n o a p p e n a c o m i n c i a t o . ( d i C a r l o R o m a )