R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ a m b i e n t a z i o n e è q u e l l a d i u n f i l m p o l i z i e s c o , d o v e f e r r i d a s t i r o , f r u l l a t o r i , p e n t o l e e d e t e r g e n t i c h i m i c i s o n o g l i i n d i z i a t i : t o r n a c o n l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 l a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e b i e n n a l e ' N o n f i d a r t i d e g l i i n s o l i t i s o s p e t t i ' , c o n l a q u a l e l ’ I n a i l p u n t a a d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e d e i r i s c h i l e g a t i a l l e a t t i v i t à c a s a l i n g h e e i l v a l o r e s o c i a l e d e l l a t u t e l a a s s i c u r a t i v a o b b l i g a t o r i a . A t t r a v e r s o l o s t i l e n a r r a t i v o d e i p o l i z i e s c h i , l e a t t i v i t à i n f o r m a t i v e i n p r o g r a m m a s u s o c i a l , r a d i o , t v e c a r t a s t a m p a t a , f a n n o e m e r g e r e i r i s c h i , s p e s s o s o t t o v a l u t a t i , p r e s e n t i n e l l e a b i t a z i o n i , d o v e l ’ u t i l i z z o n o n c o r r e t t o d i e l e t t r o d o m e s t i c i e p r o d o t t i p e r l a c a s a p u ò c a u s a r e i n c i d e n t i a n c h e g r a v i . L a c a m p a g n a è p a r t i t a l u n e d ì 2 9 d i c e m b r e , a u n m e s e d a l l a s c a d e n z a p e r i l r i n n o v o d e l l a p o l i z z a , f i s s a t a a l 3 1 g e n n a i o 2 0 2 6 . L ’ a s s i c u r a z i o n e p r o t e g g e d a l l e c o n s e g u e n z e p i ù g r a v i d i u n i n f o r t u n i o c h i u n q u e s i o c c u p i i n m a n i e r a a b i t u a l e , e s c l u s i v a e g r a t u i t a d e i l a v o r i i n c a s a e d è o b b l i g a t o r i a t r a i 1 8 e i 6 7 a n n i . I l p r e m i o a n n u a l e a m m o n t a a 2 4 e u r o , è d e d u c i b i l e f i s c a l m e n t e e d è a c a r i c o d e l l o S t a t o p e r l e f a m i g l i e a b a s s o r e d d i t o . L e p r e s t a z i o n i c o m p r e n d o n o : u n a r e n d i t a d i r e t t a p e r i n a b i l i t à p e r m a n e n t e a l l a v o r o p a r i o s u p e r i o r e a l 1 6 % , c o m p r e s a t r a u n m i n i m o d i 1 3 9 , 5 8 e u n m a s s i m o d i 1 . 7 0 2 , 2 3 e u r o , u n a p r e s t a z i o n e u n a t a n t u m r i v a l u t a b i l e p e r i n a b i l i t à p e r m a n e n t e c o m p r e s a t r a i l 6 % e i l 1 5 % , p a r i a 3 9 5 e u r o , e u n a r e n d i t a a i s u p e r s t i t i i n c a s o d i m o r t e d e l l ’ a s s i c u r a t o , d e l l ’ i m p o r t o m a s s i m o d i 1 . 7 0 2 , 2 3 e u r o . P e r g l i i n f o r t u n i d o m e s t i c i c o n e s i t o m o r t a l e , i n o l t r e , è p r e v i s t a l ’ e r o g a z i o n e i n f a v o r e d e i s u p e r s t i t i , o d i c h i u n q u e d i m o s t r i d i a v e r s o s t e n u t o l e s p e s e f u n e r a r i e , d i u n a s s e g n o u n a t a n t u m d i 1 2 . 3 4 2 , 8 4 e u r o e u n ’ u l t e r i o r e p r e s t a z i o n e u n a t a n t u m a c a r i c o d e l F o n d o v i t t i m e g r a v i i n f o r t u n i . I n f i n e , i t i t o l a r i d i r e n d i t a p e r i n a b i l i t à p e r m a n e n t e a s s o l u t a a l 1 0 0 % i n c o n d i z i o n i p a r t i c o l a r m e n t e g r a v i , h a n n o d i r i t t o a u n a s s e g n o m e n s i l e p e r l ’ a s s i s t e n z a p e r s o n a l e c o n t i n u a t i v a . L a p o l i z z a t u t e l a g l i a s s i c u r a t i c o n t r o g l i i n f o r t u n i c h e s i v e r i f i c a n o n e l l ’ a b i t a z i o n e e n e l l e s u e p e r t i n e n z e , c o m e g i a r d i n i , b a l c o n i , c a n t i n e , s o f f i t t e e a r e e c o m u n i c o n d o m i n i a l i . L a p r o t e z i o n e s i e s t e n d e a n c h e a l l e p i c c o l e r i p a r a z i o n i f a i - d a - t e e a l l a c u r a d e g l i a n i m a l i d o m e s t i c i . I n o l t r e , l a c a s a i n a f f i t t o i n c u i s i t r a s c o r r o n o l e v a c a n z e è c o n s i d e r a t a a l p a r i d e l l ’ a b i t a z i o n e , p u r c h é s i t r o v i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L e p e r s o n e g i à i s c r i t t e r i c e v o n o , e n t r o l a f i n e d i o g n i a n n o , u n a c o m u n i c a z i o n e d a l l ’ I n a i l c o n l ’ a v v i s o d i p a g a m e n t o P a g o P a p r e c o m p i l a t o c o n i d a t i a n a g r a f i c i e l ’ i m p o r t o d a v e r s a r e e n t r o i l 3 1 g e n n a i o . S e i l p a g a m e n t o è e f f e t t u a t o e n t r o l a s c a d e n z a , l a c o p e r t u r a d e c o r r e d a l p r i m o g e n n a i o , m e n t r e , i n c a s o d i r i t a r d o , l ’ a s s i c u r a z i o n e d e c o r r e d a l g i o r n o s u c c e s s i v o a l p a g a m e n t o . L e n u o v e i s c r i z i o n i p o s s o n o e s s e r e e f f e t t u a t e d u r a n t e t u t t o l ’ a n n o , m e d i a n t e l ’ a p p o s i t o s e r v i z i o o n l i n e d i s p o n i b i l e s u l p o r t a l e d e l l ’ I s t i t u t o , a c u i è p o s s i b i l e a c c e d e r e t r a m i t e c r e d e n z i a l i S p i d , C i e o C n s . P e r u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i è p o s s i b i l e c h i a m a r e i l c o n t a c t c e n t e r I n a i l , d a l l u n e d ì a l v e n e r d ì , d a l l e o r e 9 a l l e 1 8 , a l n u m e r o 0 6 . 6 0 0 1 , d i s p o n i b i l e s i a d a r e t e f i s s a , s i a d a r e t e m o b i l e . I n o l t r e , p e r a p p r o f o n d i r e m e g l i o , è s t a t o r e a l i z z a t o u n o p u s c o l o c o n l a d e s c r i z i o n e c o m p l e t a d e l l ’ a s s i c u r a z i o n e , c h e c o m p r e n d e a n c h e u n a s e z i o n e d e d i c a t a a l l a p r e v e n z i o n e d e g l i i n f o r t u n i , m e n t r e l e i n f o r m a z i o n i d i c a r a t t e r e g e n e r a l e s u l l a p o l i z z a s o n o s i n t e t i z z a t e i n u n a b r o c h u r e .