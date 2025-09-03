R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l C o n s i g l i o d e i D e l e g a t i d e l l ’ O r g a n i z z a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e I t a l o - L a t i n o A m e r i c a n a ( I i i l a ) l h a e l e t t o p e r a c c l a m a z i o n e S e g r e t a r i o G e n e r a l e , G i o r g i o S i l l i , i n c a r i c o c h e a s s u m e r à u f f i c i a l m e n t e a p a r t i r e d a g e n n a i o 2 0 2 6 . S i t r a t t a d i u n r u o l o d i g r a n d e p r e s t i g i o , c h e p e r ò è i n c o m p a t i b i l e s i a c o n l a s u a a p p a r t e n e n z a a u n p a r t i t o p o l i t i c o , s i a c o n l ’ a t t u a l e i n c a r i c o i s t i t u z i o n a l e d i S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e . P e r q u e s t a r a g i o n e , G i o r g i o S i l l i h a g i à r a s s e g n a t o l e d i m i s s i o n i d a g l i i n c a r i c h i d i p a r t i t o i n N o i M o d e r a t i e a b r e v e l e r a s s e g n e r à a n c h e d a l G o v e r n o " . C o s ì S a v e r i o R o m a n o , c o o r d i n a t o r e p o l i t i c o d i N o i M o d e r a t i . " D e s i d e r i a m o e s p r i m e r e a S i l l i l a n o s t r a g r a t i t u d i n e p e r l ’ i m p e g n o e l a d e d i z i o n e c h e h a d i m o s t r a t o i n q u e s t i a n n i e r i v o l g e r g l i i n o s t r i a u g u r i p i ù s i n c e r i p e r i l n u o v o p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e , c e r t i c h e s a p r à r a p p r e s e n t a r e a l m e g l i o l ’ I t a l i a e r a f f o r z a r e i l e g a m i c o n i P a e s i d e l l ’ A m e r i c a L a t i n a " .