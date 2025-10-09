P y o n g y a n g , 9 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a C o r e a d e l N o r d o s p i t e r à d o m a n i a l t i f u n z i o n a r i p r o v e n i e n t i d a C i n a e R u s s i a p e r g l i 8 0 a n n i d i g o v e r n o d e l P a r t i t o d e i L a v o r a t o r i , u n a c e l e b r a z i o n e c h e d o v r e b b e p r e v e d e r e u n a g r a n d e p a r a t a m i l i t a r e p e r m e t t e r e i n m o s t r a l e s u e a r m i p i ù a v a n z a t e . L a m a n i f e s t a z i o n e a v v i e n e m e n t r e i l l e a d e r n o r d c o r e a n o K i m J o n g U n h a o t t e n u t o i l s o s t e g n o f o n d a m e n t a l e d e l l a R u s s i a d o p o a v e r i n v i a t o m i g l i a i a d i s o l d a t i n o r d c o r e a n i a c o m b a t t e r e a l f i a n c o d e l l e f o r z e d i M o s c a i n U c r a i n a . I l m e s e s c o r s o , K i m è a p p a r s o a c c a n t o a l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g e a l l e a d e r r u s s o V l a d i m i r P u t i n d u r a n t e u n a s o n t u o s a p a r a t a m i l i t a r e a P e c h i n o . I l p r e m i e r c i n e s e L i Q i a n g g u i d e r à l a d e l e g a z i o n e c i n e s e a l l e c e l e b r a z i o n i d e l l ' 8 0 ° a n n i v e r s a r i o , m e n t r e M o s c a i n v i e r à a P y o n g y a n g i l v i c e c a p o d e l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a r u s s o , D m i t r y M e d v e d e v . I l g r a n d e e v e n t o s a r à u n o " s p e t t a c o l o p u b b l i c o c h e m a t e r i a l i z z e r à i l c o n s o l i d a m e n t o s t r a t e g i c o d e l l ' a s s e C i n a - C o r e a d e l N o r d - R u s s i a " , h a d i c h i a r a t o a l l ' A F P S e o n g - H y o n L e e , r i c e r c a t o r e o s p i t e p r e s s o l ' H a r v a r d U n i v e r s i t y A s i a C e n t e r . " D a u n p u n t o d i v i s t a p i ù s t r a t e g i c o , K i m s t a d i m o s t r a n d o i l s u o v a l o r e c o m e p a r t n e r . E s i b e n d o a r m i a v a n z a t e e u n e s e r c i t o p o t e n t e , s t a d i c e n d o a P e c h i n o e M o s c a : ' N o n s o n o u n o S t a t o c l i e n t e ; s o n o u n a l l e a t o p r e z i o s o e c a p a c e ' " , h a a f f e r m a t o L e e . G l i a n a l i s t i p r e v e d o n o c h e d u r a n t e l a p a r a t a v e r r à p r e s e n t a t o u n n u o v o m i s s i l e b a l i s t i c o i n t e r c o n t i n e n t a l e a c o m b u s t i b i l e s o l i d o c h e p o t r e b b e r a g g i u n g e r e g l i S t a t i U n i t i , n o n c h é n u o v i d r o n i e a r m i i p e r s o n i c h e m i r a t e a m i n a c c i a r e l e f o r z e s t a t u n i t e n s i . " L a g u e r r a i n U c r a i n a a v r e b b e m o s t r a t o a P y o n g y a n g l ' i m p o r t a n z a d e l l a ' r i v o l u z i o n e d e i d r o n i ' n e l l a g u e r r a e o r a s t a n n o f a c e n d o d e l l o r o m e g l i o p e r r e c u p e r a r e t e r r e n o , p r e s u m i b i l m e n t e c o n l ' a i u t o d e l l a R u s s i a " , h a a f f e r m a t o V l a d i m i r T i k h o n o v , p r o f e s s o r e d i s t u d i c o r e a n i a l l ' U n i v e r s i t à d i O s l o . J o s e p h D e m p s e y d e l l ' I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r S t r a t e g i c S t u d i e s h a a f f e r m a t o c h e l e i m m a g i n i r e c e n t e m e n t e p u b b l i c a t e d e l l a m o s t r a s u l l a d i f e s a d e l l a C o r e a d e l N o r d f o r n i s c o n o u n " b u o n a s s a g g i o " d e l l a p r o s s i m a p a r a t a . U n n u o v o s i s t e m a v i s i b i l e n e l l e i m m a g i n i s e m b r a a s s o m i g l i a r e a l s i s t e m a d i d i f e s a a e r e a r u s s o P a n t s i r m o n t a t o s u u n v e i c o l o c i n g o l a t o n o r d c o r e a n o , i l c h e è " p o t e n z i a l m e n t e m o l t o d e g n o d i n o t a v i s t i i c r e s c e n t i l e g a m i m i l i t a r i c o n M o s c a " , h a d e t t o D e m p s e y a l l ' A f p . I f e s t e g g i a m e n t i a P y o n g y a n g s e g u o n o l ' a f f e r m a z i o n e d i S e u l s e c o n d o c u i u n i n c o n t r o t r a l a C o r e a d e l N o r d e g l i S t a t i U n i t i " n o n p u ò e s s e r e e s c l u s o " a m a r g i n e d e l v e r t i c e A p e c d i q u e s t ' a n n o i n C o r e a d e l S u d .